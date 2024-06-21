https://crimea.ria.ru/20240621/yadernaya-triada-v-rossii-budet-razvivatsya--putin-1138276317.html

Ядерная триада в России будет развиваться – Путин

Ядерная триада в России будет развиваться – Путин - РИА Новости Крым, 21.06.2024

Ядерная триада в России будет развиваться – Путин

Президент России Владимир Путин рассказал о планах усовершенствования ядерной триады в России, а также о производстве новейших комплексов. О этом он заявил на... РИА Новости Крым, 21.06.2024

2024-06-21T16:10

2024-06-21T16:10

2024-06-21T16:10

ядерное оружие

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июн - РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин рассказал о планах усовершенствования ядерной триады в России, а также о производстве новейших комплексов. О этом он заявил на встрече с выпускниками высших военных учебных заведений.В России будут разрабатывать современные высокотехнологичные образцы военной техники. На боевое дежурство будут выходить новейшие комплексы вооружения."Безусловно, будем ставить на боевое дежурство гордость наших конструкторов, инженеров, рабочих, новейшие комплексы, которые подтвердили свои уникальные характеристики", – сказал Путин.Приоритетной задачей для российского ВПК станет наращивание поставок в зону специальной военной операции беспилотников и систем поражения.Ранее в ходе рабочего визита во Вьетнам президент России Владимир Путин заявил о планах России внести изменения в свою ядерную доктрину. При этом на вопрос журналиста о нанесении превентивного удара он ответил, что у Российской Федерации пока нет в этом необходимости.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин рассказал о позиции России по переговорам по Украине Путин предсказал ближайшую судьбу ЗеленскогоРФ готова продолжать диалог с Украиной на базе Стамбула и Минска – Путин

россия

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ядерное оружие, владимир путин (политик), россия, оружие, политика, в мире, новости