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Ядерная триада в России будет развиваться – Путин
Ядерная триада в России будет развиваться – Путин - РИА Новости Крым, 21.06.2024
Ядерная триада в России будет развиваться – Путин
Президент России Владимир Путин рассказал о планах усовершенствования ядерной триады в России, а также о производстве новейших комплексов. О этом он заявил на... РИА Новости Крым, 21.06.2024
2024-06-21T16:10
2024-06-21T16:10
2024-06-21T16:10
ядерное оружие
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июн - РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин рассказал о планах усовершенствования ядерной триады в России, а также о производстве новейших комплексов. О этом он заявил на встрече с выпускниками высших военных учебных заведений.В России будут разрабатывать современные высокотехнологичные образцы военной техники. На боевое дежурство будут выходить новейшие комплексы вооружения."Безусловно, будем ставить на боевое дежурство гордость наших конструкторов, инженеров, рабочих, новейшие комплексы, которые подтвердили свои уникальные характеристики", – сказал Путин.Приоритетной задачей для российского ВПК станет наращивание поставок в зону специальной военной операции беспилотников и систем поражения.Ранее в ходе рабочего визита во Вьетнам президент России Владимир Путин заявил о планах России внести изменения в свою ядерную доктрину. При этом на вопрос журналиста о нанесении превентивного удара он ответил, что у Российской Федерации пока нет в этом необходимости.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин рассказал о позиции России по переговорам по Украине Путин предсказал ближайшую судьбу ЗеленскогоРФ готова продолжать диалог с Украиной на базе Стамбула и Минска – Путин
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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ядерное оружие, владимир путин (политик), россия, оружие, политика, в мире, новости
Ядерная триада в России будет развиваться – Путин
Путин рассказал о развитии в России ядерной триады и новых видов вооружений
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июн - РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин рассказал о планах усовершенствования ядерной триады в России, а также о производстве новейших комплексов. О этом он заявил на встрече с выпускниками высших военных учебных заведений.
"В наших планах дальнейшее развитие ядерной триады как гарантии стратегического сдерживания и сохранения баланса сил в мире", – сказал российский лидер.
В России будут разрабатывать современные высокотехнологичные образцы военной техники. На боевое дежурство будут выходить новейшие комплексы вооружения.
"Безусловно, будем ставить на боевое дежурство гордость наших конструкторов, инженеров, рабочих, новейшие комплексы, которые подтвердили свои уникальные характеристики", – сказал Путин.
Приоритетной задачей для российского ВПК станет наращивание поставок в зону специальной военной операции беспилотников и систем поражения.
"Будем наращивать поставки в войска беспилотных авиасистем различных типов, бронетехники и высокоточных систем поражения, ударной авиации, комплексов обнаружения противника и контрбатарейной борьбы, систем управления и связи", – сказал президент.
Ранее в ходе рабочего визита во Вьетнам президент России Владимир Путин заявил
о планах России внести изменения в свою ядерную доктрину. При этом на вопрос журналиста о нанесении превентивного удара
он ответил, что у Российской Федерации пока нет в этом необходимости.
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