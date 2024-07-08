https://crimea.ria.ru/20240708/glavnoe-za-den-8-iyulya-1138692294.html
Главное за день: 8 июля
Главное за день: 8 июля - РИА Новости Крым, 08.07.2024
Главное за день: 8 июля
Российские военные нанесли групповой удар высокоточным оружием по объектам военной промышленности на Украине. Премьер Индии Моди прибыл в Москву на переговоры с РИА Новости Крым, 08.07.2024
2024-07-08T22:30
2024-07-08T22:30
2024-07-08T22:40
главное за день
новости
министерство обороны рф
владимир путин (политик)
нарендра моди
виктор орбан
си цзиньпин (председатель кнр)
химическое оружие
украина
фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июл – РИА Новости Крым. Российские военные нанесли групповой удар высокоточным оружием по объектам военной промышленности на Украине. Премьер Индии Моди прибыл в Москву на переговоры с президентом РФ Путиным. Спецслужбы Украины попытались угнать российский бомбардировщик Ту-22М3. Украина свыше 400 раз применяла токсические химикаты в зоне СВО – Киев регулярно нарушает Конвенцию о химоружии. Си Цзиньпин и Орбан встретились в Пекине.Удар по военным объектам на УкраинеАрмия России нанесла групповой удар по объектам военной промышленности Украины и авиационным базам ВСУ. В российском оборонном ведомстве подчеркнули, что удар нанесен в ответ на то, что киевский режим попытался нанести ущерб объектам российской энергетики и экономики."Сегодня Вооруженными силами Российской Федерации нанесен групповой удар высокоточным оружием большой дальности по объектам военной промышленности Украины и авиационным базам ВСУ", – сказано в сообщении оборонного ведомства.Путин и Моди встретились в подмосковном Ново-ОгаревоПремьер-министр Индии Нарендра Моди прибыл с визитом в Россию. Президент РФ Владимир Путин встретился с ним в неформальной обстановке, за чаепитием в подмосковном Ново-Огарево, где предложил гостю в домашней обстановке обговорить вопросы, которые планируется затронуть завтра в ходе переговоров.Угон не состоялсяСотрудники ФСБ пресекли попытку украинских спецслужб провести операцию по угону за границу стратегического бомбардировщика Ту-22М3 ВКС России."ФСБ РФ пресечена очередная попытка украинских спецслужб провести операцию по угону за границу дальнего стратегического бомбардировщика Ту-22М3 ВКС России, вскрыта причастность спецслужб стран НАТО к ее подготовке и реализации", – сообщает ЦОС ФСБ.Киев использует химическое оружие в зоне СВОВ ходе СВО зафиксировано свыше 400 случаев, когда Украина применяла нелетальные токсичные химические вещества. Об этом заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов."В ходе СВО зафиксировано более 400 случаев применения украинской стороной токсичных химикатов нелетального действия, большинство из них официально подтверждены аккредитованной лабораторией Минобороны России", – сказал он.Кроме того, он отметил, что киевский режим регулярно допускает нарушение Конвенции о запрещении химического оружия."Украинский режим регулярно нарушает Конвенцию о запрещении химического оружия", – заявил Кириллов в ходе брифинга российского оборонного ведомства.Встреча Орбана и Си ЦзиньпинаВ Пекине состоялась встреча председателя КНР Си Цзиньпина и премьера Венгрии Виктора Орбана."Председатель КНР Си Цзиньпин в первой половине дня 8 июля встретился с премьер-министром Венгрии Орбаном в госрезиденции Дяоюйтай в Пекине", – сообщает Центральное телевидение Китая.
https://crimea.ria.ru/20240708/ottuda-bili-po-sevastopolyu-unichtozheny-pozitsii-himars-s-raketami-atacms--1138688982.html
https://crimea.ria.ru/20240708/indeksatsiyu-pensiy-rabotayuschim-pensioneram-vernut--putin-podpisal-zakon-1138686885.html
https://crimea.ria.ru/20240708/zapad-nameren-obvinit-rossiyu-v-primenenii-khimoruzhiya-v-zone-svo-1138686371.html
https://crimea.ria.ru/20240708/v-belom-dome-sdelali-zayavlenie-o-snyatii-ogranicheniy-na-udary-vsu-po-rf-1138695186.html
https://crimea.ria.ru/20240708/pridetsya-poumerit-pyl-podorvut-li-podderzhku-ukrainy-vybory-vo-frantsii-1138678766.html
украина
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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главное за день, новости, министерство обороны рф, владимир путин (политик), нарендра моди, виктор орбан, си цзиньпин (председатель кнр), химическое оружие, украина, фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июл – РИА Новости Крым. Российские военные нанесли групповой удар высокоточным оружием по объектам военной промышленности на Украине. Премьер Индии Моди прибыл в Москву на переговоры с президентом РФ Путиным. Спецслужбы Украины попытались угнать российский бомбардировщик Ту-22М3. Украина свыше 400 раз применяла токсические химикаты в зоне СВО – Киев регулярно нарушает Конвенцию о химоружии. Си Цзиньпин и Орбан встретились в Пекине.
Удар по военным объектам на Украине
Армия России нанесла групповой удар
по объектам военной промышленности Украины и авиационным базам ВСУ. В российском оборонном ведомстве подчеркнули, что удар нанесен в ответ на то, что киевский режим попытался нанести ущерб объектам российской энергетики и экономики.
"Сегодня Вооруженными силами Российской Федерации нанесен групповой удар высокоточным оружием большой дальности по объектам военной промышленности Украины и авиационным базам ВСУ", – сказано в сообщении оборонного ведомства.
Путин и Моди встретились в подмосковном Ново-Огарево
Премьер-министр Индии Нарендра Моди прибыл с визитом
в Россию. Президент РФ Владимир Путин встретился с ним в неформальной обстановке, за чаепитием в подмосковном Ново-Огарево, где предложил гостю в домашней обстановке обговорить вопросы, которые планируется затронуть завтра в ходе переговоров.
Угон не состоялся
Сотрудники ФСБ пресекли попытку украинских спецслужб провести операцию по угону
за границу стратегического бомбардировщика Ту-22М3 ВКС России.
"ФСБ РФ пресечена очередная попытка украинских спецслужб провести операцию по угону за границу дальнего стратегического бомбардировщика Ту-22М3 ВКС России, вскрыта причастность спецслужб стран НАТО к ее подготовке и реализации", – сообщает ЦОС ФСБ.
Киев использует химическое оружие в зоне СВО
В ходе СВО зафиксировано свыше 400 случаев
, когда Украина применяла нелетальные токсичные химические вещества. Об этом заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов.
"В ходе СВО зафиксировано более 400 случаев применения украинской стороной токсичных химикатов нелетального действия, большинство из них официально подтверждены аккредитованной лабораторией Минобороны России", – сказал он.
"Украинский режим регулярно нарушает Конвенцию о запрещении химического оружия", – заявил Кириллов в ходе брифинга российского оборонного ведомства.
Встреча Орбана и Си Цзиньпина
В Пекине состоялась встреча
председателя КНР Си Цзиньпина и премьера Венгрии Виктора Орбана.
"Председатель КНР Си Цзиньпин в первой половине дня 8 июля встретился с премьер-министром Венгрии Орбаном в госрезиденции Дяоюйтай в Пекине", – сообщает Центральное телевидение Китая.