Рейтинг@Mail.ru
Главное за день: 8 июля - РИА Новости Крым, 08.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20240708/glavnoe-za-den-8-iyulya-1138692294.html
Главное за день: 8 июля
Главное за день: 8 июля - РИА Новости Крым, 08.07.2024
Главное за день: 8 июля
Российские военные нанесли групповой удар высокоточным оружием по объектам военной промышленности на Украине. Премьер Индии Моди прибыл в Москву на переговоры с РИА Новости Крым, 08.07.2024
2024-07-08T22:30
2024-07-08T22:40
главное за день
новости
министерство обороны рф
владимир путин (политик)
нарендра моди
виктор орбан
си цзиньпин (председатель кнр)
химическое оружие
украина
фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0a/1a/1125097569_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_a3101b0ac3516911786ea7e23a2cbd96.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июл – РИА Новости Крым. Российские военные нанесли групповой удар высокоточным оружием по объектам военной промышленности на Украине. Премьер Индии Моди прибыл в Москву на переговоры с президентом РФ Путиным. Спецслужбы Украины попытались угнать российский бомбардировщик Ту-22М3. Украина свыше 400 раз применяла токсические химикаты в зоне СВО – Киев регулярно нарушает Конвенцию о химоружии. Си Цзиньпин и Орбан встретились в Пекине.Удар по военным объектам на УкраинеАрмия России нанесла групповой удар по объектам военной промышленности Украины и авиационным базам ВСУ. В российском оборонном ведомстве подчеркнули, что удар нанесен в ответ на то, что киевский режим попытался нанести ущерб объектам российской энергетики и экономики."Сегодня Вооруженными силами Российской Федерации нанесен групповой удар высокоточным оружием большой дальности по объектам военной промышленности Украины и авиационным базам ВСУ", – сказано в сообщении оборонного ведомства.Путин и Моди встретились в подмосковном Ново-ОгаревоПремьер-министр Индии Нарендра Моди прибыл с визитом в Россию. Президент РФ Владимир Путин встретился с ним в неформальной обстановке, за чаепитием в подмосковном Ново-Огарево, где предложил гостю в домашней обстановке обговорить вопросы, которые планируется затронуть завтра в ходе переговоров.Угон не состоялсяСотрудники ФСБ пресекли попытку украинских спецслужб провести операцию по угону за границу стратегического бомбардировщика Ту-22М3 ВКС России."ФСБ РФ пресечена очередная попытка украинских спецслужб провести операцию по угону за границу дальнего стратегического бомбардировщика Ту-22М3 ВКС России, вскрыта причастность спецслужб стран НАТО к ее подготовке и реализации", – сообщает ЦОС ФСБ.Киев использует химическое оружие в зоне СВОВ ходе СВО зафиксировано свыше 400 случаев, когда Украина применяла нелетальные токсичные химические вещества. Об этом заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов."В ходе СВО зафиксировано более 400 случаев применения украинской стороной токсичных химикатов нелетального действия, большинство из них официально подтверждены аккредитованной лабораторией Минобороны России", – сказал он.Кроме того, он отметил, что киевский режим регулярно допускает нарушение Конвенции о запрещении химического оружия."Украинский режим регулярно нарушает Конвенцию о запрещении химического оружия", – заявил Кириллов в ходе брифинга российского оборонного ведомства.Встреча Орбана и Си ЦзиньпинаВ Пекине состоялась встреча председателя КНР Си Цзиньпина и премьера Венгрии Виктора Орбана."Председатель КНР Си Цзиньпин в первой половине дня 8 июля встретился с премьер-министром Венгрии Орбаном в госрезиденции Дяоюйтай в Пекине", – сообщает Центральное телевидение Китая.
https://crimea.ria.ru/20240708/ottuda-bili-po-sevastopolyu-unichtozheny-pozitsii-himars-s-raketami-atacms--1138688982.html
https://crimea.ria.ru/20240708/indeksatsiyu-pensiy-rabotayuschim-pensioneram-vernut--putin-podpisal-zakon-1138686885.html
https://crimea.ria.ru/20240708/zapad-nameren-obvinit-rossiyu-v-primenenii-khimoruzhiya-v-zone-svo-1138686371.html
https://crimea.ria.ru/20240708/v-belom-dome-sdelali-zayavlenie-o-snyatii-ogranicheniy-na-udary-vsu-po-rf-1138695186.html
https://crimea.ria.ru/20240708/pridetsya-poumerit-pyl-podorvut-li-podderzhku-ukrainy-vybory-vo-frantsii-1138678766.html
украина
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0a/1a/1125097569_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_bf36963ec639f13c1d3a5f80663e9fac.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
главное за день, новости, министерство обороны рф, владимир путин (политик), нарендра моди, виктор орбан, си цзиньпин (председатель кнр), химическое оружие, украина, фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)
Главное за день: 8 июля

Главные события и заявления понедельника, 8 июля

22:30 08.07.2024 (обновлено: 22:40 08.07.2024)
 
© Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанкРабота расчета ракетных войск РФ
Работа расчета ракетных войск РФ
© Пресс-служба Минобороны РФ
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июл – РИА Новости Крым. Российские военные нанесли групповой удар высокоточным оружием по объектам военной промышленности на Украине. Премьер Индии Моди прибыл в Москву на переговоры с президентом РФ Путиным. Спецслужбы Украины попытались угнать российский бомбардировщик Ту-22М3. Украина свыше 400 раз применяла токсические химикаты в зоне СВО – Киев регулярно нарушает Конвенцию о химоружии. Си Цзиньпин и Орбан встретились в Пекине.

Удар по военным объектам на Украине

Армия России нанесла групповой удар по объектам военной промышленности Украины и авиационным базам ВСУ. В российском оборонном ведомстве подчеркнули, что удар нанесен в ответ на то, что киевский режим попытался нанести ущерб объектам российской энергетики и экономики.
"Сегодня Вооруженными силами Российской Федерации нанесен групповой удар высокоточным оружием большой дальности по объектам военной промышленности Украины и авиационным базам ВСУ", – сказано в сообщении оборонного ведомства.
Уничтожение установки HIMARS
18:16
Оттуда били по Севастополю: уничтожены позиции HIMARS с ракетами ATACMS

Путин и Моди встретились в подмосковном Ново-Огарево

Премьер-министр Индии Нарендра Моди прибыл с визитом в Россию. Президент РФ Владимир Путин встретился с ним в неформальной обстановке, за чаепитием в подмосковном Ново-Огарево, где предложил гостю в домашней обстановке обговорить вопросы, которые планируется затронуть завтра в ходе переговоров.
В Крыму начали выдавать пенсии в российских рублях - РИА Новости, 1920, 08.07.2024
17:17
Индексацию пенсий работающим пенсионерам вернут – Путин подписал закон

Угон не состоялся

Сотрудники ФСБ пресекли попытку украинских спецслужб провести операцию по угону за границу стратегического бомбардировщика Ту-22М3 ВКС России.
"ФСБ РФ пресечена очередная попытка украинских спецслужб провести операцию по угону за границу дальнего стратегического бомбардировщика Ту-22М3 ВКС России, вскрыта причастность спецслужб стран НАТО к ее подготовке и реализации", – сообщает ЦОС ФСБ.
Российский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 08.07.2024
17:11
Запад намерен обвинить Россию в применении химоружия в зоне СВО

Киев использует химическое оружие в зоне СВО

В ходе СВО зафиксировано свыше 400 случаев, когда Украина применяла нелетальные токсичные химические вещества. Об этом заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов.
"В ходе СВО зафиксировано более 400 случаев применения украинской стороной токсичных химикатов нелетального действия, большинство из них официально подтверждены аккредитованной лабораторией Минобороны России", – сказал он.
Кроме того, он отметил, что киевский режим регулярно допускает нарушение Конвенции о запрещении химического оружия.
"Украинский режим регулярно нарушает Конвенцию о запрещении химического оружия", – заявил Кириллов в ходе брифинга российского оборонного ведомства.
Официальная резиденция президента США - Белый дом в Вашингтоне. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 08.07.2024
22:21
В Белом доме сделали заявление о снятии ограничений на удары ВСУ по РФ

Встреча Орбана и Си Цзиньпина

В Пекине состоялась встреча председателя КНР Си Цзиньпина и премьера Венгрии Виктора Орбана.
"Председатель КНР Си Цзиньпин в первой половине дня 8 июля встретился с премьер-министром Венгрии Орбаном в госрезиденции Дяоюйтай в Пекине", – сообщает Центральное телевидение Китая.
Национальное собрание Франции в Париже - РИА Новости, 1920, 08.07.2024
12:27Эксклюзивы РИА Новости Крым
"Придется поумерить пыл": подорвут ли поддержку Украины выборы во Франции
 
Главное за деньНовостиМинистерство обороны РФВладимир Путин (политик)Нарендра МодиВиктор ОрбанСи Цзиньпин (председатель КНР)Химическое оружиеУкраинаФСБ РФ (Федеральная служба безопасности Российской Федерации)
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
22:30Главное за день: 8 июля
22:21В Белом доме сделали заявление о снятии ограничений на удары ВСУ по РФ
21:57ВСУ ударили по Белгородской области – трое погибших и семь раненых
21:43Главные новости Крыма: 8 июля
21:16Миссия "Миротворец": приведут ли визиты Орбана к переговорам по Украине
20:54Резкий рост гибели детей на воде отмечается в России – МЧС
20:33В Севастополе отремонтируют 194 дома – из них четыре памятника культуры
20:11Путин и Моди встретились за чашкой чая в Подмосковье
19:45Назначен новый военный прокурор Черноморского флота
19:28Если хочешь быть здоров – не купайся: в теплой воде размножаются вирусы
19:01Кто в Севастополе получит новую медаль "Севастопольская семья"
18:40ДТП в Симферопольском районе – пассажирке понадобилась помощь спасателей
18:22Аварии на энергосетях в Крыму – грозит ли полуострову энергодефицит
18:16Оттуда били по Севастополю: уничтожены позиции HIMARS с ракетами ATACMS
18:02Семья священнослужителя в Крыму сдала кровь для мальчика с лейкозом
17:41Горячее Черное море: насколько прогрелась вода у берегов Крыма
17:17Индексацию пенсий работающим пенсионерам вернут – Путин подписал закон
17:11Запад намерен обвинить Россию в применении химоружия в зоне СВО
16:53Авария на коллекторе в Феодосии - когда снимут запрет на купание в море
16:43Путин попросил Госдуму принять решение по выплатам многодетным на ипотеку
Лента новостейМолния