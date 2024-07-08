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Си Цзиньпин и Орбан провели встречу в Пекине

Си Цзиньпин и Орбан провели встречу в Пекине - РИА Новости Крым, 08.07.2024

Си Цзиньпин и Орбан провели встречу в Пекине

В Пекине состоялась встреча председателя КНР Си Цзиньпина и премьера Венгрии Виктора Орбана, сообщает РИА Новости со ссылкой на Центральное телевидение Китая. РИА Новости Крым, 08.07.2024

2024-07-08T07:22

2024-07-08T07:22

2024-07-08T07:22

виктор орбан

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июл – РИА Новости Крым. В Пекине состоялась встреча председателя КНР Си Цзиньпина и премьера Венгрии Виктора Орбана, сообщает РИА Новости со ссылкой на Центральное телевидение Китая.Накануне пресс-секретарь венгерского премьера Берталан Хаваши проинформировал, что Орбан в рамках продолжения "миссии мира" прибыл в Пекин для переговоров с китайским лидером.В МИД КНР уточнили, что лидеры обсудят вопросы, представляющие взаимный интерес.Сам Орбан опубликовал в соцсети Х фото из аэропорта, подписав "Миссия мира 3.0. Пекин".2 июля Орбан в Киеве встретился с Владимиром Зеленским, которому в ходе переговоров среди прочего предложил рассмотреть возможность прекратить огонь, чтобы ускорить начало переговоров с Москвой об урегулировании конфликта.После визита на Украину венгерский премьер отправился в Москву и провел переговоры с президентом России Владимиром Путиным.Читайте также на РИА Новости Крым:Политикам в ЕС посоветовали пристегнуть ремни перед новыми шагами ОрбанаПрекратить огонь: чьим эмиссаром был в Киеве Орбан на встрече с ЗеленскимКурс на конфликт с РФ: о чем договорились Байден и новый премьер Британии

венгрия

китай

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

виктор орбан, си цзиньпин (председатель кнр), венгрия, китай, политика, в мире, новости