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Си Цзиньпин и Орбан провели встречу в Пекине - РИА Новости Крым, 08.07.2024
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Си Цзиньпин и Орбан провели встречу в Пекине
Си Цзиньпин и Орбан провели встречу в Пекине - РИА Новости Крым, 08.07.2024
Си Цзиньпин и Орбан провели встречу в Пекине
В Пекине состоялась встреча председателя КНР Си Цзиньпина и премьера Венгрии Виктора Орбана, сообщает РИА Новости со ссылкой на Центральное телевидение Китая. РИА Новости Крым, 08.07.2024
2024-07-08T07:22
2024-07-08T07:22
виктор орбан
си цзиньпин (председатель кнр)
венгрия
китай
политика
в мире
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июл – РИА Новости Крым. В Пекине состоялась встреча председателя КНР Си Цзиньпина и премьера Венгрии Виктора Орбана, сообщает РИА Новости со ссылкой на Центральное телевидение Китая.Накануне пресс-секретарь венгерского премьера Берталан Хаваши проинформировал, что Орбан в рамках продолжения "миссии мира" прибыл в Пекин для переговоров с китайским лидером.В МИД КНР уточнили, что лидеры обсудят вопросы, представляющие взаимный интерес.Сам Орбан опубликовал в соцсети Х фото из аэропорта, подписав "Миссия мира 3.0. Пекин".2 июля Орбан в Киеве встретился с Владимиром Зеленским, которому в ходе переговоров среди прочего предложил рассмотреть возможность прекратить огонь, чтобы ускорить начало переговоров с Москвой об урегулировании конфликта.После визита на Украину венгерский премьер отправился в Москву и провел переговоры с президентом России Владимиром Путиным.Читайте также на РИА Новости Крым:Политикам в ЕС посоветовали пристегнуть ремни перед новыми шагами ОрбанаПрекратить огонь: чьим эмиссаром был в Киеве Орбан на встрече с ЗеленскимКурс на конфликт с РФ: о чем договорились Байден и новый премьер Британии
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РИА Новости Крым
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виктор орбан, си цзиньпин (председатель кнр), венгрия, китай, политика, в мире, новости
Си Цзиньпин и Орбан провели встречу в Пекине

Премьер Венгрии Орбан встретился с председателем КНР Си Цзиньпином в Пекине

07:22 08.07.2024
 
© AP Photo Alexander ZemlianichenkoПремьер-министр Венгрии Виктор Орбан
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 08.07.2024
© AP Photo Alexander Zemlianichenko
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июл – РИА Новости Крым. В Пекине состоялась встреча председателя КНР Си Цзиньпина и премьера Венгрии Виктора Орбана, сообщает РИА Новости со ссылкой на Центральное телевидение Китая.
"Председатель КНР Си Цзиньпин в первой половине дня 8 июля встретился с премьер-министром Венгрии Орбаном в госрезиденции Дяоюйтай в Пекине", - говорится в сообщении.
Накануне пресс-секретарь венгерского премьера Берталан Хаваши проинформировал, что Орбан в рамках продолжения "миссии мира" прибыл в Пекин для переговоров с китайским лидером.
В МИД КНР уточнили, что лидеры обсудят вопросы, представляющие взаимный интерес.
Сам Орбан опубликовал в соцсети Х фото из аэропорта, подписав "Миссия мира 3.0. Пекин".
2 июля Орбан в Киеве встретился с Владимиром Зеленским, которому в ходе переговоров среди прочего предложил рассмотреть возможность прекратить огонь, чтобы ускорить начало переговоров с Москвой об урегулировании конфликта.
После визита на Украину венгерский премьер отправился в Москву и провел переговоры с президентом России Владимиром Путиным.
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Виктор ОрбанСи Цзиньпин (председатель КНР)ВенгрияКитайПолитикаВ миреНовости
 
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