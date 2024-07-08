https://crimea.ria.ru/20240708/kto-v-sevastopole-poluchit-novuyu-medal-sevastopolskaya-semya-1138687363.html
Кто в Севастополе получит новую медаль "Севастопольская семья"
Кто в Севастополе получит новую медаль "Севастопольская семья" - РИА Новости Крым, 08.07.2024
Кто в Севастополе получит новую медаль "Севастопольская семья"
В Севастополе представили новую медаль "Севастопольская семья", которую учредили по поручению губернатора к Году семьи. Об этом в своем Telegram-канале написал... РИА Новости Крым, 08.07.2024
2024-07-08T19:01
2024-07-08T19:01
2024-07-08T19:01
севастополь
михаил развожаев
новости
награды
семья
праздники и памятные даты
день семьи, любви и верности
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/07/08/1138689207_0:66:1280:786_1920x0_80_0_0_6ffbde70ad34c88c5cde44270cc69a09.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июл - РИА Новости Крым. В Севастополе представили новую медаль "Севастопольская семья", которую учредили по поручению губернатора к Году семьи. Об этом в своем Telegram-канале написал Михаил Развожаев.На оборотной стороне медали по центру размещена цитата президента России Владимира Путина: "Семья – это любовь, счастье, радость материнства и отцовства".Михаил Развожаев напомнил, что 8 июля в Севастополе награждают семьи федеральной медалью "За любовь и верность". Учреждена она Организационным комитетом Всероссийского праздника "День семьи, любви и верности" для пар, которые прожили вместе больше 25 лет.Главой региона принято решение, что все остальные, кто подавал заявки на конкурс, получат новую медаль "Севастопольская семья"."Уверен, что севастопольцы будут беречь ее в семейных архивах и передавать своим детям", – добавил Развожаев.Читайте также на РИА Новости Крым:День семьи, любви и верности: история и традиции праздникаСемья священнослужителя в Крыму сдала кровь для мальчика с лейкозомВ Севастополе весь год будут награждать за возвращение города в Россию
севастополь
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/07/08/1138689207_73:0:1208:851_1920x0_80_0_0_a208e6d3d8d7be7c840de17efd44c0f5.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
севастополь, михаил развожаев, новости, награды, семья, праздники и памятные даты, день семьи, любви и верности, общество
Кто в Севастополе получит новую медаль "Севастопольская семья"
Новую медаль "Севастопольская семья" учредили к Году семьи
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июл - РИА Новости Крым. В Севастополе представили новую медаль "Севастопольская семья", которую учредили по поручению губернатора к Году семьи. Об этом в своем Telegram-канале написал Михаил Развожаев.
"На лицевой стороне медали размещено изображение семьи. На заднем плане – изображение Графской пристани с развевающимся на ветру флагом России", – говорится в сообщении.
На оборотной стороне медали по центру размещена цитата президента России Владимира Путина: "Семья – это любовь, счастье, радость материнства и отцовства".
Михаил Развожаев напомнил, что 8 июля в Севастополе награждают семьи федеральной медалью "За любовь и верность". Учреждена она Организационным комитетом Всероссийского праздника "День семьи, любви и верности" для пар, которые прожили вместе больше 25 лет.
"В этом году от Севастополя на поступило беспрецедентное количество заявок – 523! И поэтому на наш город выделили 170 медалей. Это намного больше, чем в предыдущие годы", – отметил губернатор.
Главой региона принято решение, что все остальные, кто подавал заявки на конкурс, получат новую медаль "Севастопольская семья".
"Уверен, что севастопольцы будут беречь ее в семейных архивах и передавать своим детям", – добавил Развожаев.
Читайте также на РИА Новости Крым: