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Кто в Севастополе получит новую медаль "Севастопольская семья" - РИА Новости Крым, 08.07.2024
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Кто в Севастополе получит новую медаль "Севастопольская семья"
Кто в Севастополе получит новую медаль "Севастопольская семья" - РИА Новости Крым, 08.07.2024
Кто в Севастополе получит новую медаль "Севастопольская семья"
В Севастополе представили новую медаль "Севастопольская семья", которую учредили по поручению губернатора к Году семьи. Об этом в своем Telegram-канале написал... РИА Новости Крым, 08.07.2024
2024-07-08T19:01
2024-07-08T19:01
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июл - РИА Новости Крым. В Севастополе представили новую медаль "Севастопольская семья", которую учредили по поручению губернатора к Году семьи. Об этом в своем Telegram-канале написал Михаил Развожаев.На оборотной стороне медали по центру размещена цитата президента России Владимира Путина: "Семья – это любовь, счастье, радость материнства и отцовства".Михаил Развожаев напомнил, что 8 июля в Севастополе награждают семьи федеральной медалью "За любовь и верность". Учреждена она Организационным комитетом Всероссийского праздника "День семьи, любви и верности" для пар, которые прожили вместе больше 25 лет.Главой региона принято решение, что все остальные, кто подавал заявки на конкурс, получат новую медаль "Севастопольская семья"."Уверен, что севастопольцы будут беречь ее в семейных архивах и передавать своим детям", – добавил Развожаев.Читайте также на РИА Новости Крым:День семьи, любви и верности: история и традиции праздникаСемья священнослужителя в Крыму сдала кровь для мальчика с лейкозомВ Севастополе весь год будут награждать за возвращение города в Россию
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севастополь, михаил развожаев, новости, награды, семья, праздники и памятные даты, день семьи, любви и верности, общество
Кто в Севастополе получит новую медаль "Севастопольская семья"

Новую медаль "Севастопольская семья" учредили к Году семьи

19:01 08.07.2024
 
© Telegram Михаил РазвожаевНовую медаль "Севастопольская семья" учредили к Году семьи
Новую медаль Севастопольская семья учредили к Году семьи
© Telegram Михаил Развожаев
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июл - РИА Новости Крым. В Севастополе представили новую медаль "Севастопольская семья", которую учредили по поручению губернатора к Году семьи. Об этом в своем Telegram-канале написал Михаил Развожаев.

"На лицевой стороне медали размещено изображение семьи. На заднем плане – изображение Графской пристани с развевающимся на ветру флагом России", – говорится в сообщении.

На оборотной стороне медали по центру размещена цитата президента России Владимира Путина: "Семья – это любовь, счастье, радость материнства и отцовства".
Михаил Развожаев напомнил, что 8 июля в Севастополе награждают семьи федеральной медалью "За любовь и верность". Учреждена она Организационным комитетом Всероссийского праздника "День семьи, любви и верности" для пар, которые прожили вместе больше 25 лет.

"В этом году от Севастополя на поступило беспрецедентное количество заявок – 523! И поэтому на наш город выделили 170 медалей. Это намного больше, чем в предыдущие годы", – отметил губернатор.

Главой региона принято решение, что все остальные, кто подавал заявки на конкурс, получат новую медаль "Севастопольская семья".
"Уверен, что севастопольцы будут беречь ее в семейных архивах и передавать своим детям", – добавил Развожаев.
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СевастопольМихаил РазвожаевНовостиНаградысемьяПраздники и памятные датыДень семьи, любви и верностиОбщество
 
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