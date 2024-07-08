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Кто в Севастополе получит новую медаль "Севастопольская семья"

Кто в Севастополе получит новую медаль "Севастопольская семья" - РИА Новости Крым, 08.07.2024

Кто в Севастополе получит новую медаль "Севастопольская семья"

В Севастополе представили новую медаль "Севастопольская семья", которую учредили по поручению губернатора к Году семьи. Об этом в своем Telegram-канале написал... РИА Новости Крым, 08.07.2024

2024-07-08T19:01

2024-07-08T19:01

2024-07-08T19:01

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июл - РИА Новости Крым. В Севастополе представили новую медаль "Севастопольская семья", которую учредили по поручению губернатора к Году семьи. Об этом в своем Telegram-канале написал Михаил Развожаев.На оборотной стороне медали по центру размещена цитата президента России Владимира Путина: "Семья – это любовь, счастье, радость материнства и отцовства".Михаил Развожаев напомнил, что 8 июля в Севастополе награждают семьи федеральной медалью "За любовь и верность". Учреждена она Организационным комитетом Всероссийского праздника "День семьи, любви и верности" для пар, которые прожили вместе больше 25 лет.Главой региона принято решение, что все остальные, кто подавал заявки на конкурс, получат новую медаль "Севастопольская семья"."Уверен, что севастопольцы будут беречь ее в семейных архивах и передавать своим детям", – добавил Развожаев.Читайте также на РИА Новости Крым:День семьи, любви и верности: история и традиции праздникаСемья священнослужителя в Крыму сдала кровь для мальчика с лейкозомВ Севастополе весь год будут награждать за возвращение города в Россию

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севастополь, михаил развожаев, новости, награды, семья, праздники и памятные даты, день семьи, любви и верности, общество