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В Севастополе весь год будут награждать за возвращение города в Россию
В Севастополе весь год будут награждать за возвращение города в Россию - РИА Новости Крым, 24.02.2024
В Севастополе весь год будут награждать за возвращение города в Россию
В Севастополе будут вручать медали "В ознаменование 10-летия возвращения Севастополя в Россию" на протяжении всего юбилейного года. Об этом сообщил губернатор... РИА Новости Крым, 24.02.2024
2024-02-24T19:10
2024-02-24T19:10
2024-02-24T19:10
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 фев – РИА Новости Крым. В Севастополе будут вручать медали "В ознаменование 10-летия возвращения Севастополя в Россию" на протяжении всего юбилейного года. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев после награждения "авторов Русской весны" в Севастополе.Он отметил, что первые награды вручил 12 севастопольцам, "которые творили историю", во время торжественного мероприятия, которое прошло накануне на территории музейного историко-мемориального комплекса "35-й береговая батарея".В числе награжденных: Екатерина Алтабаева – ныне сенатор РФ от Севастополя, Александр Кулагин – замгубернатора, экс-депутат Заксобрания 1 созыва, директор музея Валерий Володин и другие.Развожаев подчеркнул, что человек, "который стал главным героем событий, развернувшихся в феврале-марте 2014 года – Алексей Чалый" не смог присутствовать. Но заслуженная награда, безусловно, найдет человека, при упоминании имени которого люди "аплодировали стоя"."Мы с ним вчера созванивались и договорились, что я лично вручу ему медаль при встрече", – сказал глава города.Ранее Развожаев сообщал, что медалью "будут награждены участники событий Русской весны за личный вклад в возвращение города Севастополя в Россию, подготовку и проведение Народного Референдума, а также за весомый вклад в развитие города".На аверсе медали "В ознаменование 10-летия возвращения Севастополя в Россию" изображена площадь Нахимова – место, где проходили ключевые события 2014 года: митинг Народной воли, объявление результатов референдума, а потом и сообщение о принятии Севастополя и Крыма в состав России. На реверсе – символ города-героя: памятник Затопленным кораблям. По кругу – цитата президента России Владимира Путина: "Севастополь — патриотическая столица России".Автором эскиза медали по итогам конкурса, который проходил в январе, стала преподаватель Севастопольской детской школы искусств Марина Воронежская.Читайте также на РИА Новости Крым:10 лет митингу Народной воли в Севастополе: как это было – в днях и лицах Выставка, салют и субботник: как полуостров отметил 23 февраля Поздравили с 23 февраля: глава правительства Херсонщины о санкциях ЕС
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михаил развожаев, севастополь, общество, крым, новости крыма
В Севастополе весь год будут награждать за возвращение города в Россию
В Севастополе участников Русской весны весь год будут награждать медалями – Развожаев
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 фев – РИА Новости Крым. В Севастополе будут вручать медали "В ознаменование 10-летия возвращения Севастополя в Россию" на протяжении всего юбилейного года. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев после награждения "авторов Русской весны" в Севастополе.
"Вручил первые медали "В ознаменование 10-летия возвращения Севастополя в Россию" людям, которые были авторами Русской весны… Предвосхищая вопросы: медали будем вручать весь этот юбилейный год", – сообщил Развожаев в своем Telegram-канале.
Он отметил, что первые награды вручил 12 севастопольцам, "которые творили историю", во время торжественного мероприятия, которое прошло накануне на территории музейного историко-мемориального комплекса "35-й береговая батарея".
В числе награжденных: Екатерина Алтабаева – ныне сенатор РФ от Севастополя, Александр Кулагин – замгубернатора, экс-депутат Заксобрания 1 созыва, директор музея Валерий Володин и другие.
Развожаев подчеркнул, что человек, "который стал главным героем событий, развернувшихся в феврале-марте 2014 года – Алексей Чалый" не смог присутствовать. Но заслуженная награда, безусловно, найдет человека, при упоминании имени которого люди "аплодировали стоя".
"Мы с ним вчера созванивались и договорились, что я лично вручу ему медаль при встрече", – сказал глава города.
Ранее Развожаев сообщал, что медалью "будут награждены участники событий Русской весны за личный вклад в возвращение города Севастополя в Россию, подготовку и проведение Народного Референдума, а также за весомый вклад в развитие города".
На аверсе медали "В ознаменование 10-летия возвращения Севастополя в Россию" изображена площадь Нахимова – место, где проходили ключевые события 2014 года: митинг Народной воли, объявление результатов референдума, а потом и сообщение о принятии Севастополя и Крыма в состав России. На реверсе – символ города-героя: памятник Затопленным кораблям. По кругу – цитата президента России Владимира Путина: "Севастополь — патриотическая столица России".
Автором эскиза медали по итогам конкурса, который проходил в январе, стала преподаватель Севастопольской детской школы искусств Марина Воронежская.
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