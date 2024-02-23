https://crimea.ria.ru/20240223/pozdravili-s-23-fevralya-glava-pravitelstva-khersonschiny-o-sanktsiyakh-es-1135178848.html

Поздравили с 23 февраля: глава правительства Херсонщины о санкциях ЕС

Поздравили с 23 февраля: глава правительства Херсонщины о санкциях ЕС - РИА Новости Крым, 23.02.2024

Поздравили с 23 февраля: глава правительства Херсонщины о санкциях ЕС

Председатель правительства Херсонской области Андрей Алексеенко назвал введенные против него санкции Евросоюза поздравлением с Днем защитника Отечества. РИА Новости Крым, 23.02.2024

2024-02-23T19:44

2024-02-23T19:44

2024-02-23T19:44

эксклюзивы риа новости крым

херсонская область

андрей алексеенко

санкции

санкции против россии

европейский союз (ес)

в мире

новые регионы россии

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/09/0c/1131356792_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_a5b041bf18075d7101fe21350f5694e2.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 фев - РИА Новости Крым. Председатель правительства Херсонской области Андрей Алексеенко назвал введенные против него санкции Евросоюза поздравлением с Днем защитника Отечества.ЕС в пятницу ввел санкции против ряда руководителей Херсонщины. В их числе глава правительства региона Андрей Алексеенко и ряд министров. Также руководитель региона отметил, что в работе санкции ни ему лично, ни региону не вредят.Европейский союз в пятницу ввел санкции против главы администрации Евпатории Елены Демидовой, заместителя командующего Черноморским флотом, вице-адмирала Аркадия Романова, судей из Симферополя и уполномоченного по правам ребенка в Севастополе Марины Песчанской.Глава администрации Евпатории назвала цирком введенные против нее ограничения.Совет ЕС окончательно утвердил 13-й пакет антироссийских санкций. В дипломатическом ведомстве назвали его незаконным. Действия Евросоюза по принятию очередного пакета санкций подрывают международно-правовые прерогативы Совбеза ООН, заявили в МИД РФ. В ответ на новый пакет санкций ЕС Россия закрывает въезд в страну ряду лиц.Читайте также на РИА Новости Крым:13-й пакет санкции против России: что ответил МИДЗамкомандующего Черноморским флотом Романов попал под санкции ЕСМэр Евпатории Демидова о введенных против нее санкциях ЕС: цирк какой-то

херсонская область

новые регионы россии

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

херсонская область, андрей алексеенко, санкции, санкции против россии, европейский союз (ес), в мире, новые регионы россии, новости