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Поздравили с 23 февраля: глава правительства Херсонщины о санкциях ЕС - РИА Новости Крым, 23.02.2024
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Поздравили с 23 февраля: глава правительства Херсонщины о санкциях ЕС
Поздравили с 23 февраля: глава правительства Херсонщины о санкциях ЕС - РИА Новости Крым, 23.02.2024
Поздравили с 23 февраля: глава правительства Херсонщины о санкциях ЕС
Председатель правительства Херсонской области Андрей Алексеенко назвал введенные против него санкции Евросоюза поздравлением с Днем защитника Отечества. РИА Новости Крым, 23.02.2024
2024-02-23T19:44
2024-02-23T19:44
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херсонская область
андрей алексеенко
санкции
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в мире
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новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 фев - РИА Новости Крым. Председатель правительства Херсонской области Андрей Алексеенко назвал введенные против него санкции Евросоюза поздравлением с Днем защитника Отечества.ЕС в пятницу ввел санкции против ряда руководителей Херсонщины. В их числе глава правительства региона Андрей Алексеенко и ряд министров. Также руководитель региона отметил, что в работе санкции ни ему лично, ни региону не вредят.Европейский союз в пятницу ввел санкции против главы администрации Евпатории Елены Демидовой, заместителя командующего Черноморским флотом, вице-адмирала Аркадия Романова, судей из Симферополя и уполномоченного по правам ребенка в Севастополе Марины Песчанской.Глава администрации Евпатории назвала цирком введенные против нее ограничения.Совет ЕС окончательно утвердил 13-й пакет антироссийских санкций. В дипломатическом ведомстве назвали его незаконным. Действия Евросоюза по принятию очередного пакета санкций подрывают международно-правовые прерогативы Совбеза ООН, заявили в МИД РФ. В ответ на новый пакет санкций ЕС Россия закрывает въезд в страну ряду лиц.Читайте также на РИА Новости Крым:13-й пакет санкции против России: что ответил МИДЗамкомандующего Черноморским флотом Романов попал под санкции ЕСМэр Евпатории Демидова о введенных против нее санкциях ЕС: цирк какой-то
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херсонская область, андрей алексеенко, санкции, санкции против россии, европейский союз (ес), в мире, новые регионы россии, новости
Поздравили с 23 февраля: глава правительства Херсонщины о санкциях ЕС

Глава правительства Херсонской области Алексеенко оценил введенные против него санкции ЕС

19:44 23.02.2024
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевПредседатель правительства Херсонской области Андрей Алексеенко
Председатель правительства Херсонской области Андрей Алексеенко - РИА Новости, 1920, 23.02.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 фев - РИА Новости Крым. Председатель правительства Херсонской области Андрей Алексеенко назвал введенные против него санкции Евросоюза поздравлением с Днем защитника Отечества.
ЕС в пятницу ввел санкции против ряда руководителей Херсонщины. В их числе глава правительства региона Андрей Алексеенко и ряд министров.

"Воспринимаю эти санкции как поздравление с Днем защитника Отечества. Одним словом, спасибо за оценку нашей работы по развитию Херсонской области, как неотъемлемой части Российской Федерации", - сказал он в комментарии РИА Новости Крым.

Также руководитель региона отметил, что в работе санкции ни ему лично, ни региону не вредят.
Европейский союз в пятницу ввел санкции против главы администрации Евпатории Елены Демидовой, заместителя командующего Черноморским флотом, вице-адмирала Аркадия Романова, судей из Симферополя и уполномоченного по правам ребенка в Севастополе Марины Песчанской.
Глава администрации Евпатории назвала цирком введенные против нее ограничения.
Совет ЕС окончательно утвердил 13-й пакет антироссийских санкций. В дипломатическом ведомстве назвали его незаконным. Действия Евросоюза по принятию очередного пакета санкций подрывают международно-правовые прерогативы Совбеза ООН, заявили в МИД РФ. В ответ на новый пакет санкций ЕС Россия закрывает въезд в страну ряду лиц.
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Эксклюзивы РИА Новости КрымХерсонская областьАндрей АлексеенкоСанкцииСанкции против РоссииЕвропейский Союз (ЕС)В миреНовые регионы РоссииНовости
 
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