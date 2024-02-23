https://crimea.ria.ru/20240223/13-y-paket-sanktsii-protiv-rossii-chto-otvetil-mid-1135174776.html

13-й пакет санкции против России: что ответил МИД

13-й пакет санкции против России: что ответил МИД - РИА Новости Крым, 23.02.2024

13-й пакет санкции против России: что ответил МИД

Совет ЕС окончательно утвердил 13-й пакет антироссийских санкций. Он вступит в силу позднее, после публикации в официальном журнале союза. РИА Новости Крым, 23.02.2024

2024-02-23T15:21

2024-02-23T15:21

2024-02-23T15:38

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 фев - РИА Новости Крым. Совет ЕС окончательно утвердил 13-й пакет антироссийских санкций. Он вступит в силу позднее, после публикации в официальном журнале союза.Пакет № 13Более 140 компаний и физических лиц, включенных в него, имеют отношение к военно-промышленному комплексу России, следует из опубликованного в пятницу заявления Еврокомиссии."Новые включения в список (санкций - ред.) нацелены против более чем 140 компаний и частных лиц из российского военно-промышленного комплекса", – сказано в тексте.Как сказано в заявлении, компании заняты в производстве ракет, беспилотников, зенитно-ракетных комплексов, военной техники, высокотехнологичных компонентов для оружия и другого военного оборудования.Реакция МИД России В дипломатическом ведомстве назвали 13-й пакет санкций ЕС незаконным.Действия Евросоюза по принятию очередного пакета санкций подрывают международно-правовые прерогативы Совбеза ООН, заявили в МИД РФ."Европейский союз продолжает бесплодные попытки оказать давление на Россию через односторонние ограничительные меры. 23 февраля страны ЕС приняли очередной 13-й санкционный "пакет". Считаем такие действия Евросоюза незаконными, подрывающими международно-правовые прерогативы СБ ООН", - говорится в заявлении, которое опубликовано на сайте ведомства.В ответ на новый пакет санкций ЕС Россия закрывает въезд в страну ряду лиц."В ответ на эти недружественные действия российской стороной существенно расширен список представителей евроинститутов и стран-членов Евросоюза, которым в соответствии с Федеральным законом "О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию" от 15 августа 1996 г. № 114-ФЗ запрещен въезд на территорию нашего государства", - заявили в МИДе.В министерстве пояснили, что речь идет о "представителях силовых ведомств и коммерческих организаций стран ЕС, гражданах стран-членов Евросоюза, ответственных за оказание военной помощи неонацистскому режиму в Киеве, представителях евроструктур, причастных к преследованию российских должностных лиц за "незаконные аресты и вывоз людей с украинских территорий", занимающихся созданием "трибунала" в отношении российского руководства и сбором соответствующих материалов, выступающих за конфискацию российских госактивов или использование прибыли от них в интересах Украины, поддерживающих введение санкций против нашей страны и пытающихся подорвать отношения России с другими государствами, занимающихся распространением дезинформации о нашей стране".В российский ответный "стоп-лист" также включены представители Совета Европы, члены законодательных собраний стран Евросоюза, участники ПА ОБСЕ и ПАСЕ, которые "на систематической основе допускают агрессивные высказывания в адрес России".Предыдущий, 12-й по счету пакет санкций против России Совет ЕС окончательно утвердил в конце 2023 года. Перечень включал экономические ограничения, а также расширенный список персональных санкций против отдельных физлиц и организаций. В конце прошлого года министерство финансов США ввело запрет на ввоз из России российского лосося, трески, минтая и краба, а также продукции, полученной при их обработке.Президент России Владимир Путин назвал российскую экономику на данный момент крупнейшей в Европе и по темпам роста опережающей все ведущие страны Евросоюза. За 10 месяцев текущего года ВВП страны вырос на 3,2%, по итогам года ожидается рост до 3,5%.В свою очередь экономист, директор Института нового общества Василий Колташов отметил, что российская экономика преподнесла сюрприз западным странам, показав устойчивость и рост.Читайте также на РИА Новости Крым:Рецессия и 100 млрд долларов убытков: итог антироссийских санкций для ЕСВойна за природные ресурсы России: чего на самом деле хочет ЕвропаПутин предсказал странам Европы судьбу Украины – политолог

https://crimea.ria.ru/20240222/s-pritselom-na-klyuchevye-dokhody-london-vvel-novye-sanktsii-protiv-rossii-1135159323.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

европейский союз (ес), политика, россия, министерство иностранных дел рф (мид рф), европа, санкции, санкции против россии, новости