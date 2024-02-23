Рейтинг@Mail.ru
13-й пакет санкции против России: что ответил МИД - РИА Новости Крым, 23.02.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20240223/13-y-paket-sanktsii-protiv-rossii-chto-otvetil-mid-1135174776.html
13-й пакет санкции против России: что ответил МИД
13-й пакет санкции против России: что ответил МИД - РИА Новости Крым, 23.02.2024
13-й пакет санкции против России: что ответил МИД
Совет ЕС окончательно утвердил 13-й пакет антироссийских санкций. Он вступит в силу позднее, после публикации в официальном журнале союза. РИА Новости Крым, 23.02.2024
2024-02-23T15:21
2024-02-23T15:38
европейский союз (ес)
политика
россия
министерство иностранных дел рф (мид рф)
европа
санкции
санкции против россии
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111194/41/1111944177_0:0:640:360_1920x0_80_0_0_1ff74f88f0cdaf91aeb915ba312a34e9.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 фев - РИА Новости Крым. Совет ЕС окончательно утвердил 13-й пакет антироссийских санкций. Он вступит в силу позднее, после публикации в официальном журнале союза.Пакет № 13Более 140 компаний и физических лиц, включенных в него, имеют отношение к военно-промышленному комплексу России, следует из опубликованного в пятницу заявления Еврокомиссии."Новые включения в список (санкций - ред.) нацелены против более чем 140 компаний и частных лиц из российского военно-промышленного комплекса", – сказано в тексте.Как сказано в заявлении, компании заняты в производстве ракет, беспилотников, зенитно-ракетных комплексов, военной техники, высокотехнологичных компонентов для оружия и другого военного оборудования.Реакция МИД России В дипломатическом ведомстве назвали 13-й пакет санкций ЕС незаконным.Действия Евросоюза по принятию очередного пакета санкций подрывают международно-правовые прерогативы Совбеза ООН, заявили в МИД РФ."Европейский союз продолжает бесплодные попытки оказать давление на Россию через односторонние ограничительные меры. 23 февраля страны ЕС приняли очередной 13-й санкционный "пакет". Считаем такие действия Евросоюза незаконными, подрывающими международно-правовые прерогативы СБ ООН", - говорится в заявлении, которое опубликовано на сайте ведомства.В ответ на новый пакет санкций ЕС Россия закрывает въезд в страну ряду лиц."В ответ на эти недружественные действия российской стороной существенно расширен список представителей евроинститутов и стран-членов Евросоюза, которым в соответствии с Федеральным законом "О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию" от 15 августа 1996 г. № 114-ФЗ запрещен въезд на территорию нашего государства", - заявили в МИДе.В министерстве пояснили, что речь идет о "представителях силовых ведомств и коммерческих организаций стран ЕС, гражданах стран-членов Евросоюза, ответственных за оказание военной помощи неонацистскому режиму в Киеве, представителях евроструктур, причастных к преследованию российских должностных лиц за "незаконные аресты и вывоз людей с украинских территорий", занимающихся созданием "трибунала" в отношении российского руководства и сбором соответствующих материалов, выступающих за конфискацию российских госактивов или использование прибыли от них в интересах Украины, поддерживающих введение санкций против нашей страны и пытающихся подорвать отношения России с другими государствами, занимающихся распространением дезинформации о нашей стране".В российский ответный "стоп-лист" также включены представители Совета Европы, члены законодательных собраний стран Евросоюза, участники ПА ОБСЕ и ПАСЕ, которые "на систематической основе допускают агрессивные высказывания в адрес России".Предыдущий, 12-й по счету пакет санкций против России Совет ЕС окончательно утвердил в конце 2023 года. Перечень включал экономические ограничения, а также расширенный список персональных санкций против отдельных физлиц и организаций. В конце прошлого года министерство финансов США ввело запрет на ввоз из России российского лосося, трески, минтая и краба, а также продукции, полученной при их обработке.Президент России Владимир Путин назвал российскую экономику на данный момент крупнейшей в Европе и по темпам роста опережающей все ведущие страны Евросоюза. За 10 месяцев текущего года ВВП страны вырос на 3,2%, по итогам года ожидается рост до 3,5%.В свою очередь экономист, директор Института нового общества Василий Колташов отметил, что российская экономика преподнесла сюрприз западным странам, показав устойчивость и рост.Читайте также на РИА Новости Крым:Рецессия и 100 млрд долларов убытков: итог антироссийских санкций для ЕСВойна за природные ресурсы России: чего на самом деле хочет ЕвропаПутин предсказал странам Европы судьбу Украины – политолог
https://crimea.ria.ru/20240222/s-pritselom-na-klyuchevye-dokhody-london-vvel-novye-sanktsii-protiv-rossii-1135159323.html
россия
европа
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111194/41/1111944177_0:0:484:363_1920x0_80_0_0_73bebea6c271cfbaa14ab2c2f476a2da.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
европейский союз (ес), политика, россия, министерство иностранных дел рф (мид рф), европа, санкции, санкции против россии, новости
13-й пакет санкции против России: что ответил МИД

В ответ на 13-й пакет антироссийских санкций МИД РФ закрывает въезд в страну ряду лиц

15:21 23.02.2024 (обновлено: 15:38 23.02.2024)
 
© AP Photo / Virginia MayoФлаг Евросоюза в Брюсселе. Архивное фото
Флаг Евросоюза в Брюсселе. Архивное фото
© AP Photo / Virginia Mayo
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 фев - РИА Новости Крым. Совет ЕС окончательно утвердил 13-й пакет антироссийских санкций. Он вступит в силу позднее, после публикации в официальном журнале союза.

Пакет № 13

Более 140 компаний и физических лиц, включенных в него, имеют отношение к военно-промышленному комплексу России, следует из опубликованного в пятницу заявления Еврокомиссии.
"Новые включения в список (санкций - ред.) нацелены против более чем 140 компаний и частных лиц из российского военно-промышленного комплекса", – сказано в тексте.
Как сказано в заявлении, компании заняты в производстве ракет, беспилотников, зенитно-ракетных комплексов, военной техники, высокотехнологичных компонентов для оружия и другого военного оборудования.

Реакция МИД России

В дипломатическом ведомстве назвали 13-й пакет санкций ЕС незаконным.
Действия Евросоюза по принятию очередного пакета санкций подрывают международно-правовые прерогативы Совбеза ООН, заявили в МИД РФ.
"Европейский союз продолжает бесплодные попытки оказать давление на Россию через односторонние ограничительные меры. 23 февраля страны ЕС приняли очередной 13-й санкционный "пакет". Считаем такие действия Евросоюза незаконными, подрывающими международно-правовые прерогативы СБ ООН", - говорится в заявлении, которое опубликовано на сайте ведомства.
В ответ на новый пакет санкций ЕС Россия закрывает въезд в страну ряду лиц.
"В ответ на эти недружественные действия российской стороной существенно расширен список представителей евроинститутов и стран-членов Евросоюза, которым в соответствии с Федеральным законом "О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию" от 15 августа 1996 г. № 114-ФЗ запрещен въезд на территорию нашего государства", - заявили в МИДе.
В министерстве пояснили, что речь идет о "представителях силовых ведомств и коммерческих организаций стран ЕС, гражданах стран-членов Евросоюза, ответственных за оказание военной помощи неонацистскому режиму в Киеве, представителях евроструктур, причастных к преследованию российских должностных лиц за "незаконные аресты и вывоз людей с украинских территорий", занимающихся созданием "трибунала" в отношении российского руководства и сбором соответствующих материалов, выступающих за конфискацию российских госактивов или использование прибыли от них в интересах Украины, поддерживающих введение санкций против нашей страны и пытающихся подорвать отношения России с другими государствами, занимающихся распространением дезинформации о нашей стране".
В российский ответный "стоп-лист" также включены представители Совета Европы, члены законодательных собраний стран Евросоюза, участники ПА ОБСЕ и ПАСЕ, которые "на систематической основе допускают агрессивные высказывания в адрес России".
"Подтверждаем, что любые недружественные акции со стороны западных стран будут и впредь получать своевременный и адекватный ответ", - отметили в министерстве.
Предыдущий, 12-й по счету пакет санкций против России Совет ЕС окончательно утвердил в конце 2023 года. Перечень включал экономические ограничения, а также расширенный список персональных санкций против отдельных физлиц и организаций. В конце прошлого года министерство финансов США ввело запрет на ввоз из России российского лосося, трески, минтая и краба, а также продукции, полученной при их обработке.
Президент России Владимир Путин назвал российскую экономику на данный момент крупнейшей в Европе и по темпам роста опережающей все ведущие страны Евросоюза. За 10 месяцев текущего года ВВП страны вырос на 3,2%, по итогам года ожидается рост до 3,5%.
В свою очередь экономист, директор Института нового общества Василий Колташов отметил, что российская экономика преподнесла сюрприз западным странам, показав устойчивость и рост.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Рецессия и 100 млрд долларов убытков: итог антироссийских санкций для ЕС
Война за природные ресурсы России: чего на самом деле хочет Европа
Путин предсказал странам Европы судьбу Украины – политолог
Британия
Вчера, 17:08
С прицелом на ключевые доходы: Лондон ввел новые санкции против России
 
Европейский Союз (ЕС)ПолитикаРоссияМинистерство иностранных дел РФ (МИД РФ)ЕвропаСанкцииСанкции против РоссииНовости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
15:2113-й пакет санкции против России: что ответил МИД
14:55Защитник Отечества: "генерал-метеор" Петр Котляревский
14:29Первые жители освобожденной Авдеевки получили российские паспорта
13:52От защиты Севастополя до СВО: роль блокпоста "Шайба" в судьбах крымчан
13:36Взрыв и пожар: что происходит в городах Украины
13:14Путин возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлевской стены
12:42Под Севастополем активизировался оползень - ученый назвал причину
12:01Над Курской областью уничтожены два беспилотника ВСУ
11:55Как празднуют в Крыму День защитника Отечества - ВИДЕО
11:08Михаил Развожаев поздравил крымчан с Днем защитника Отечества
10:59В Белгородской области ВСУ атаковали гражданские грузовики – есть раненые
10:25Как будут работать в Крыму отделения МРЭО на праздники
10:04Сергей Аксенов поздравил крымчан с Днем защитника Отечества
09:49ГК "ИнтерСтрой" поздравила ветеранов с Днем защитника Отечества
09:3510 лет митингу Народной воли в Севастополе: как это было – в днях и лицах
09:12В Крыму дадут артиллерийские салюты в честь Дня защитника Отечества
08:42ОГЭ адаптируют под обновленные уроки истории и обществознания
08:30МИД РФ: Литва пытается создать трудности россиянам и белорусам
08:11Зеленский анонсировал новый "контрнаступ" и сюрпризы в Черном море
07:51День защитника Отечества в России: справка
Лента новостейМолния