Рейтинг@Mail.ru
Замкомандующего Черноморским флотом Романов попал под санкции ЕС - РИА Новости Крым, 23.02.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20240223/zamkomanduyuschego-chernomorskim-flotom-romanov-popal-pod-sanktsii-es-1135176790.html
Замкомандующего Черноморским флотом Романов попал под санкции ЕС
Замкомандующего Черноморским флотом Романов попал под санкции ЕС - РИА Новости Крым, 23.02.2024
Замкомандующего Черноморским флотом Романов попал под санкции ЕС
Европейский Союз ввел санкции против заместителя командующего Черноморским флотом, вице-адмирала Аркадия Романова. Об этом говорится в опубликованном в... РИА Новости Крым, 23.02.2024
2024-02-23T17:21
2024-02-23T17:23
европейский союз (ес)
санкции
санкции против россии
черноморский район
армия и флот
безопасность
аркадий романов
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/02/17/1135176674_0:141:3029:1845_1920x0_80_0_0_c04b0077e8ab49cf7cedbd7c8080f2d8.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 фев - РИА Новости Крым. Европейский Союз ввел санкции против заместителя командующего Черноморским флотом, вице-адмирала Аркадия Романова. Об этом говорится в опубликованном в официальном журнале ЕС документе, пишет РИА Новости.Отмечается, что санкции введены за поддержку и осуществление действий, "которые подрывают и угрожают территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины".Романов Аркадий Юрьевич вице-адмирал - заместитель командующего Черноморским флотом. Он родился 8 апреля 1969 года в Москве. В 1991 году окончил Высшее военно-морское училище подводного плавания имени Ленинского комсомола и был направлен на Северный флот.После окончания Военно-морской академии имени Н.Г. Кузнецова командовал атомной подводной лодкой "Дмитрий Донской".С 2006 по 2009 годы занимал должности заместителя командира и начальника штаба соединения атомных подводных лодок Северного флота.В 2011 году окончил Военную академии Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации.В сентябре 2018 года был назначен командующим подводными силами Северного ФлотаВ октябре 2021 года стал заместителем командующего Черноморским флотом.Читайте также на РИА Новости Крым:13-й пакет санкции против России: что ответил МИДС прицелом на ключевые доходы: Лондон ввел новые санкции против РоссииЕвросоюз продлил действие антироссийских санкций
черноморский район
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/02/17/1135176674_298:0:3029:2048_1920x0_80_0_0_55cdb2033fe38e9382a1a9a36ffeecc7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
европейский союз (ес), санкции, санкции против россии, черноморский район, армия и флот, безопасность, аркадий романов , новости
Замкомандующего Черноморским флотом Романов попал под санкции ЕС

ЕС ввел санкции против замкомандующего Черноморским флотом Аркадия Романова

17:21 23.02.2024 (обновлено: 17:23 23.02.2024)
 
© РИА Новости . Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкРоманов Аркадий Юрьевич вице-адмирал - заместитель командующего Черноморским флотом
Романов Аркадий Юрьевич вице-адмирал - заместитель командующего Черноморским флотом - РИА Новости, 1920, 23.02.2024
© РИА Новости . Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 фев - РИА Новости Крым. Европейский Союз ввел санкции против заместителя командующего Черноморским флотом, вице-адмирала Аркадия Романова. Об этом говорится в опубликованном в официальном журнале ЕС документе, пишет РИА Новости.
Отмечается, что санкции введены за поддержку и осуществление действий, "которые подрывают и угрожают территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины".
Романов Аркадий Юрьевич вице-адмирал - заместитель командующего Черноморским флотом. Он родился 8 апреля 1969 года в Москве. В 1991 году окончил Высшее военно-морское училище подводного плавания имени Ленинского комсомола и был направлен на Северный флот.
После окончания Военно-морской академии имени Н.Г. Кузнецова командовал атомной подводной лодкой "Дмитрий Донской".
С 2006 по 2009 годы занимал должности заместителя командира и начальника штаба соединения атомных подводных лодок Северного флота.
В 2011 году окончил Военную академии Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации.
В сентябре 2018 года был назначен командующим подводными силами Северного Флота
В октябре 2021 года стал заместителем командующего Черноморским флотом.
Читайте также на РИА Новости Крым:
13-й пакет санкции против России: что ответил МИД
С прицелом на ключевые доходы: Лондон ввел новые санкции против России
Евросоюз продлил действие антироссийских санкций
 
Европейский Союз (ЕС)СанкцииСанкции против РоссииЧерноморский районАрмия и флотБезопасностьАркадий РомановНовости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
17:40Армия России освобождает города: уничтожено 7505 боевиков ВСУ
17:21Замкомандующего Черноморским флотом Романов попал под санкции ЕС
16:54Авиация РФ уничтожила Миг-29, западные ракеты и больше 600 дронов ВСУ
16:3837 групповых ударов по "оборонке" ВСУ: поражены аэродромы и арсеналы
16:26Чемпионки мира по художественной гимнастике Аверины уходят из спорта
16:05Землетрясение произошло в 100 км от Стамбула
15:48В Никитском ботсаду новые сорта хризантем назвали в честь героев Донбасса
15:2113-й пакет санкции против России: что ответил МИД
14:55Защитник Отечества: "генерал-метеор" Петр Котляревский
14:29Первые жители освобожденной Авдеевки получили российские паспорта
13:52От защиты Севастополя до СВО: роль блокпоста "Шайба" в судьбах крымчан
13:36Взрыв и пожар: что происходит в городах Украины
13:14Путин возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлевской стены
12:42Под Севастополем активизировался оползень - ученый назвал причину
12:01Над Курской областью уничтожены два беспилотника ВСУ
11:55Как празднуют в Крыму День защитника Отечества - ВИДЕО
11:08Михаил Развожаев поздравил крымчан с Днем защитника Отечества
10:59В Белгородской области ВСУ атаковали гражданские грузовики – есть раненые
10:25Как будут работать в Крыму отделения МРЭО на праздники
10:04Сергей Аксенов поздравил крымчан с Днем защитника Отечества
Лента новостейМолния