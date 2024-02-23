https://crimea.ria.ru/20240223/zamkomanduyuschego-chernomorskim-flotom-romanov-popal-pod-sanktsii-es-1135176790.html

Замкомандующего Черноморским флотом Романов попал под санкции ЕС

Замкомандующего Черноморским флотом Романов попал под санкции ЕС - РИА Новости Крым, 23.02.2024

Замкомандующего Черноморским флотом Романов попал под санкции ЕС

Европейский Союз ввел санкции против заместителя командующего Черноморским флотом, вице-адмирала Аркадия Романова. Об этом говорится в опубликованном в... РИА Новости Крым, 23.02.2024

2024-02-23T17:21

2024-02-23T17:21

2024-02-23T17:23

европейский союз (ес)

санкции

санкции против россии

черноморский район

армия и флот

безопасность

аркадий романов

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 фев - РИА Новости Крым. Европейский Союз ввел санкции против заместителя командующего Черноморским флотом, вице-адмирала Аркадия Романова. Об этом говорится в опубликованном в официальном журнале ЕС документе, пишет РИА Новости.Отмечается, что санкции введены за поддержку и осуществление действий, "которые подрывают и угрожают территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины".Романов Аркадий Юрьевич вице-адмирал - заместитель командующего Черноморским флотом. Он родился 8 апреля 1969 года в Москве. В 1991 году окончил Высшее военно-морское училище подводного плавания имени Ленинского комсомола и был направлен на Северный флот.После окончания Военно-морской академии имени Н.Г. Кузнецова командовал атомной подводной лодкой "Дмитрий Донской".С 2006 по 2009 годы занимал должности заместителя командира и начальника штаба соединения атомных подводных лодок Северного флота.В 2011 году окончил Военную академии Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации.В сентябре 2018 года был назначен командующим подводными силами Северного ФлотаВ октябре 2021 года стал заместителем командующего Черноморским флотом.Читайте также на РИА Новости Крым:13-й пакет санкции против России: что ответил МИДС прицелом на ключевые доходы: Лондон ввел новые санкции против РоссииЕвросоюз продлил действие антироссийских санкций

черноморский район

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

европейский союз (ес), санкции, санкции против россии, черноморский район, армия и флот, безопасность, аркадий романов , новости