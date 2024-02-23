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Мэр Евпатории Демидова о введенных против нее санкциях ЕС: цирк какой-то
Мэр Евпатории Демидова о введенных против нее санкциях ЕС: цирк какой-то - РИА Новости Крым, 23.02.2024
Мэр Евпатории Демидова о введенных против нее санкциях ЕС: цирк какой-то
Глава администрации Евпатории Елена Демидова, в отношении которой ЕС ввел санкции, назвала такое решение цирком и предположила, что в ЕС боятся того, что она... РИА Новости Крым, 23.02.2024
2024-02-23T18:38
2024-02-23T18:38
2024-02-23T18:38
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 фев - РИА Новости Крым. Глава администрации Евпатории Елена Демидова, в отношении которой ЕС ввел санкции, назвала такое решение цирком и предположила, что в ЕС боятся того, что она воспитывает детей в духе патриотизма.Европейский союз в пятницу ввел санкции против главы администрации Евпатории Елены Демидовой, заместителя командующего Черноморским флотом, вице-адмирала Аркадия Романова, судей из Симферополя и уполномоченного по правам ребенка в Севастополе Марины Песчанской.Мэр Евпатории Елена Демидова 16 февраля написала заявление об увольнении по собственному желанию по семейным обстоятельствам.Совет ЕС окончательно утвердил 13-й пакет антироссийских санкций. В дипломатическом ведомстве назвали его незаконным. Действия Евросоюза по принятию очередного пакета санкций подрывают международно-правовые прерогативы Совбеза ООН, заявили в МИД РФ. В ответ на новый пакет санкций ЕС Россия закрывает въезд в страну ряду лиц.Читайте также на РИА Новости Крым:13-й пакет санкции против России: что ответил МИДЗамкомандующего Черноморским флотом Романов попал под санкции ЕСС прицелом на ключевые доходы: Лондон ввел новые санкции против России
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Мэр Евпатории Демидова о введенных против нее санкциях ЕС: цирк какой-то
Мэр Евпатории Елена Демидова назвала введенные против нее санкции ЕС цирком