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Мэр Евпатории Демидова о введенных против нее санкциях ЕС: цирк какой-то - РИА Новости Крым, 23.02.2024
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Мэр Евпатории Демидова о введенных против нее санкциях ЕС: цирк какой-то
Мэр Евпатории Демидова о введенных против нее санкциях ЕС: цирк какой-то - РИА Новости Крым, 23.02.2024
Мэр Евпатории Демидова о введенных против нее санкциях ЕС: цирк какой-то
Глава администрации Евпатории Елена Демидова, в отношении которой ЕС ввел санкции, назвала такое решение цирком и предположила, что в ЕС боятся того, что она... РИА Новости Крым, 23.02.2024
2024-02-23T18:38
2024-02-23T18:38
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общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 фев - РИА Новости Крым. Глава администрации Евпатории Елена Демидова, в отношении которой ЕС ввел санкции, назвала такое решение цирком и предположила, что в ЕС боятся того, что она воспитывает детей в духе патриотизма.Европейский союз в пятницу ввел санкции против главы администрации Евпатории Елены Демидовой, заместителя командующего Черноморским флотом, вице-адмирала Аркадия Романова, судей из Симферополя и уполномоченного по правам ребенка в Севастополе Марины Песчанской.Мэр Евпатории Елена Демидова 16 февраля написала заявление об увольнении по собственному желанию по семейным обстоятельствам.Совет ЕС окончательно утвердил 13-й пакет антироссийских санкций. В дипломатическом ведомстве назвали его незаконным. Действия Евросоюза по принятию очередного пакета санкций подрывают международно-правовые прерогативы Совбеза ООН, заявили в МИД РФ. В ответ на новый пакет санкций ЕС Россия закрывает въезд в страну ряду лиц.Читайте также на РИА Новости Крым:13-й пакет санкции против России: что ответил МИДЗамкомандующего Черноморским флотом Романов попал под санкции ЕСС прицелом на ключевые доходы: Лондон ввел новые санкции против России
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Мэр Евпатории Демидова о введенных против нее санкциях ЕС: цирк какой-то

Мэр Евпатории Елена Демидова назвала введенные против нее санкции ЕС цирком

18:38 23.02.2024
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевЕлена Демидова, глава администрации Евпатории
Елена Демидова, глава администрации Евпатории - РИА Новости, 1920, 23.02.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 фев - РИА Новости Крым. Глава администрации Евпатории Елена Демидова, в отношении которой ЕС ввел санкции, назвала такое решение цирком и предположила, что в ЕС боятся того, что она воспитывает детей в духе патриотизма.
Европейский союз в пятницу ввел санкции против главы администрации Евпатории Елены Демидовой, заместителя командующего Черноморским флотом, вице-адмирала Аркадия Романова, судей из Симферополя и уполномоченного по правам ребенка в Севастополе Марины Песчанской.

"Ну, цирк какой-то! Какие ко мне могут быть санкции? У меня нет ни недвижимости, ни счетов там. А если ввели какие-то санкции, значит, боятся, что буду детей воспитывать в духе патриотизма. Но эти санкции меня никак не тревожат. В Европу я не собиралась и не собираюсь. Я жила, живу и буду жить в России", - сказала Демидова в комментарии РИА Новости Крым.

Мэр Евпатории Елена Демидова 16 февраля написала заявление об увольнении по собственному желанию по семейным обстоятельствам.
Совет ЕС окончательно утвердил 13-й пакет антироссийских санкций. В дипломатическом ведомстве назвали его незаконным. Действия Евросоюза по принятию очередного пакета санкций подрывают международно-правовые прерогативы Совбеза ООН, заявили в МИД РФ. В ответ на новый пакет санкций ЕС Россия закрывает въезд в страну ряду лиц.
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