https://crimea.ria.ru/20240223/10-let-mitingu-narodnoy-voli-v-sevastopole-kak-eto-bylo--v-dnyakh-i-litsakh-1135144769.html

10 лет митингу Народной воли в Севастополе: как это было – в днях и лицах

10 лет митингу Народной воли в Севастополе: как это было – в днях и лицах - РИА Новости Крым, 23.02.2024

10 лет митингу Народной воли в Севастополе: как это было – в днях и лицах

Без поддержки всей России, ее армии и Черноморского флота возвращение Крыма в родную гавань представить невозможно, как невозможно представить этого и без... РИА Новости Крым, 23.02.2024

2024-02-23T09:35

2024-02-23T09:35

2024-02-23T09:35

10 лет госперевороту на украине

севастополь

история

крым

политика

общество

мнения

крымская весна

госпереворот на украине

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/02/17/1135169998_23:13:839:472_1920x0_80_0_0_6a94973ae84b8908366ed9ada3d99e03.jpg.webp

СЕВАСТОПОЛЬ, 23 фев – РИА Новости Крым. Без поддержки всей России, ее армии и Черноморского флота возвращение Крыма в родную гавань представить невозможно, как невозможно представить этого и без единства севастопольцев и всех крымчан, плечом к плечу выступивших против хаоса Майдана и произвола самопровозглашенной власти в Киеве. РИА Новости Крым вспоминает исторические дни последней недели зимы 2014 года и митинг Народной воли 23 февраля в Севастополе в его 10-летнюю годовщину.Здесь говорят: это в России весну 2014 тогда называли "крымской", а в Севастополе и Крыму она звалась "русской"."Письмо 69-ти"Вошедший в историю как "народный мэр Севастополя" в период Русской весны, местный бизнесмен и меценат Алексей Чалый в одном из интервью позже расскажет, что с 1991 года считал: возвращение Севастополя в Россию "обязательно должно случиться". Но "до 2014-го не было юридической возможности это сделать".Она появилась благодаря Евромайдану, который привел к воцарению в Киеве невиданного за все время существования "Незалежной" беззакония.За считаные дни до точки невозврата, обозначившейся в украинской столице в ноябре 2013-го, он составил обращение, "письмо 69-ти" – его подписали именно столько человек из "команды Чалого", собранной из специалистов разных отраслей и общественников, не имевших отношения к политике.Севастопольцы призывали президента Украины Виктора Януковича и депутатов Верховной рады отказаться от создания ассоциации с Евросоюзом, за что большинством голосов уже проголосовали парламентарии. Выдвигалось требование провести по этому вопросу референдум в регионах, а в случае несогласия – сложить полномочия.На "бунт интеллигенции" в Севастополе Киев сперва никак не отреагировал. Но потом Янукович соглашение не подписал, Кабмин 21 ноября объявил о приостановке инициативы – и началось. События разворачиваются стремительно и непредсказуемо. В Киев направляют севастопольский "Беркут". В январе – феврале в ходе беспорядков проливается кровь десятков митингующих и правоохранителей. "Майдан" достигает апогея. "Действующая власть в Киеве была на грани падения", и для принятия решений и консолидации севастопольцев оставалось крайне мало времени, напишет потом в своих "воспоминаниях сепаратиста" один из организаторов митинга и ближайших соратников Чалого, депутат Заксобрания Севастополя II созыва Вячеслав Горелов.Срочное совещание инициативной группы назначили на утро пятницы 21 февраля – за день до "майданного Рубикона" – госпереворота.Входящий 25/753"Несмотря на большое число неясных исходных данных, на ближайшее воскресенье Алексей Чалый предложил нам запланировать проведение общегородского митинга с условной повесткой "О политической ситуации на Украине", – вспоминает Горелов.Требовалась согласование городской администрации, получить которое в последний рабочий день, еще и предпраздничный, удалось не сразу. Оформляли заявку от учреждения объединений граждан "35-я береговая батарея".В спешке допустили неточности, из-за чего документ "развернули". Пришлось понервничать и побегать, чтобы все исправить и успеть – "время катастрофически истекало", вспоминает Горелов:"Исправили адресата…Указали, что митинг будет проводиться на площади Нахимова с 16.00 до 19.00. Вместо пяти тысяч предполагаемых участников указали "до 2 тыс. чел.". Было понятно, что это число будет многократно превышено, но будущая реальность нас уже не интересовала. Буквально накануне закрытия Ленинской районной администрации в правом нижнем углу нашей заявки… появился заветный входящий номер: 25/753"."Минут за тридцать до завершения рабочего дня мы все же смогли ее зарегистрировать. Это было важно. На следующий день, 22 февраля, наши крымская и севастопольская делегации улетали в Харьков на съезд депутатов. Планировалось принять там резолюцию о том, что Юго-Восток выступает за защиту конституционного строя. Чтобы это легализовать и аккуратно перевести в наши руки власть нужен был митинг. И – мы тогда разговаривали об этом с Чалым – нужна была заявка на него, которая не исходила бы от нашей партии", – рассказал РИА Новости Крым зампредседателя президиума Международного совета российских соотечественников Вадим Колесниченко, на тот момент народный депутат Верховной Рады Украины от "Партии регионов".Резолюцию в Харькове тогда приняли. Делегаты съезда заявили, что в условиях вооруженного захвата власти в Киеве берут на себя ответственность за обеспечение конституционного порядка на своих территориях, призвав милицию – соблюдать закон, военных – оставаться в местах дислокации, а население – самоорганизоваться."А потом началось то, чего никто не ожидал. Губернатор Харьковской области Михаил Добкин и мэр Харькова Геннадий Кернес бежали. Самолет еле смог вывезти нашу делегацию обратно в Крым. Утром в воскресенье стало понятно, что ситуация стала выходить из-под контроля", – вспоминает Колесниченко.Очень тяжелый деньТем временем накануне в Севастополь, прорываясь через заслоны, вернулся "Беркут".С его тогдашним руководителем, ныне сенатором РФ Сергеем Колбиным в первой половине дня 23 февраля встречаются Чалый и Колесниченко. Решается вопрос, как обезопасить семьи бойцов, которым угрожают. Сами "беркутовцы" остаются поддержать организаторов и участников протестного митинга.Изначально планировалось, что на митинге севастопольцам предложат избрать Чалого советником главы городской государственной администрации Владимира Яцубы, который останется на своем посту, продолжив заниматься хозяйственной деятельностью.Но достичь договоренностей не получилось: украинский чиновник не отвечал на звонки. Вместе с председателем городского совета Юрием Дойниковым он явил себя людям только на митинге, по воспоминаниям очевидцев, "просочившись через охрану на сцену", где их, однако, не допустили к микрофонам, пока не было сделано то, что было решено в авральном режиме. На площади тем временем собирались десятки тысяч людей."Мы избрали Чалого народным мэром. Потому что он честный. Он патриот. И никогда не был во власти и не рвался туда. Он тогда сказал, что ситуация такая сложная, а вы мне тут предлагаете, как генералу Новикову, в последние дни обороны Севастополь возглавить. И согласился. Единение людей на площади было неслыханное. И никаких провокаций не было", – рассказал РИА Новости Крым участник митинга, президент детско-юношеской футбольной лиги города, член РОО "Самооборона "Севастополь без фашизма" (в 2014-м это был отряд) Евгений Репенков.В "самооборону" в тот день записывались прямо здесь, на площади, хотя мало кто понимал, что будет дальше, вспоминает командир добровольческого отряда Олег Махонин.В резолюции митинга народной воли сообщалось, что севастопольцы не признают деятельность нелегитимной Верховной рады в Киеве, где произошел государственный переворот. И поручают избранному городскому голове "незамедлительно приступить к формированию городского исполнительного комитета, отрядов поддержки охраны правопорядка и создание муниципальной милиции в целях обеспечения нормальной жизнедеятельности города".В СБУ ему довелось побывать уже в этот день – "прямо с митинга туда попросили приехать украинские контрразведчики", после чего он снова вернулся в центр города, где помог Алексею Чалому зайти в административное здание: двери горсовета открылись перед депутатом ВР, который пришел "провести встречи с избирателями"."Мы зашли в здание городского совета, в помещение для заседаний президиума. Там и было первое совещание с участием народом избранного мэра. На нем обсуждался главный вопрос: как обеспечить охрану города и что дальше делать", – рассказал он.Россия нас спаслаУтром следующего дня стало известно, что руководитель украинской горгосадминистрации Владимир Яцуба написал заявление об отставке. На аппаратном совещании он сообщил, что складывает с себя полномочия, "опираясь на решение горожан, принятое в воскресенье на многотысячном митинге".К вечеру 24 февраля депутаты горсовета на внеочередной сессии утвердили Алексея Чалого в должности главы Севастополя. Точнее, он был назначен "председателем Координационного совета по организации Севастопольского городского управления по обеспечению жизнедеятельности города".25 февраля народный мэр заявил о решении создать антитеррористический центр, который будет объединять и координировать действия отрядов самообороны, предупредив о необходимости быть готовыми к прибытию "поездов дружбы" с киевскими радикалами и установить блок-посты в местах, где в советские годы, в бытность Севастополя закрытым городом, располагались контрольно-пропускные пункты.Также он сообщил, что "мобилизовал денежные средства в размере 100 млн гривен чтобы обеспечить первоочередные выплаты пенсионерам, работникам правоохранительных органов, врачам, учителям и другим бюджетникам". Гарантировалась также выплата зарплаты "беркутовцам".А 26 февраля было создано специальное муниципальное подразделение милиции "Беркут". Тем временем севастопольские активисты выехали в Симферополь, где у здания Верховного совета проходил многотысячный митинг. В тот же день в Севастополь прибыл депутат Госдумы Алексей Журавлев, который выступил с короткой речью на площади Нахимова, сообщив что Россия о Севастополе помнит, будет действовать и нужно держаться.В том, что Россия рядом и поддержка пришла, по словам Чалого, сам он понял, "когда 27 февраля с утра неизвестные люди зашли в Верховный совет Крыма и подняли над ним российский флаг".По мнению Колесниченко, это значило спасение от уничтожения, которое в буквальном смысле словам грозило Севастополю и Крыму со стороны пришедших к власти украинских нацистов. Несмотря на то, что все действия на полуострове совершались в ответ на беззаконие в Киеве, при этом решения "принимали законно избранные, легитимные местные органы самоуправления" – в строгом соответствии с Европейской хартией и в рамках Конституции, подчеркнул Колесниченко."Но получилось так, что Россия пришла и помогла, и это нас спасло, по сути, от тотального уничтожения", - говорит он.В январе 2024 года президент России Владимир Путин заявил, что если бы он не был уверен в том, что и крымчане, и вся Россия хотят этого возвращения на Родину, то не стал бы ничего делать в Крыму. Материал подготовлен на основе полученных РИА Новости Крым комментариев от участников событий, воспоминаний из книги "Че Гевара прилетает утром" (авторы: Вячеслав Горелов, Григорий Донец, Сергей Кажанов, Владимир Посмертный, Евгений Репенков) и открытых источников.Читайте также на РИА Новости Крым:Майдану 10 лет: как это было и к чему привело – ВИДЕО "Мы спасали Украину": полковник Руденко о присяге и госперевороте Афганская рота: как воины-интернационалисты защищали Крым в феврале 2014 Россия высоко ценит подвиг крымчан и севастопольцев в зоне СВО

севастополь

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

Анна Петрова

Анна Петрова

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Анна Петрова

севастополь, история, крым, политика, общество, мнения, крымская весна, госпереворот на украине