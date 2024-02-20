https://crimea.ria.ru/20240220/moi-patsany-byli-na-grani-polkovnik-abisov-o-rabote-berkuta-na-maydane-1135081280.html

Мои пацаны были на грани: полковник Абисов о работе "Беркута" на Майдане

Мои пацаны были на грани: полковник Абисов о работе "Беркута" на Майдане - РИА Новости Крым, 20.02.2024

Мои пацаны были на грани: полковник Абисов о работе "Беркута" на Майдане

РИА Новости Крым, 20.02.2024

2024-02-20T19:09

2024-02-20T19:09

2024-02-20T19:09

майдан

10 лет госперевороту на украине

юрий абисов

спецподразделение "беркут"

украина

история

крым

общество

авторы

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Из Киева в Крым: как 10 лет тому полуостров уходил с Украины. Три истории от очевидцев событий десятилетней давности.10 дней прошло с начала событий на Майдане, как на подмогу киевским коллегам охранять порядок выдвинулись бойцы спецподразделения "Беркут" из Крыма. Первоначально в столицу уехали сто человек, затем, когда стало жарче, еще 50.В Крыму их действия координировал командир крымского "Беркута", полковник Юрий Абисов."Зачехляйтесь по полной!""Эта позиция мне дала увидеть общую картину - что творится там. Когда ты стоишь на своем участке, ты замкнутый. А я мог из Крыма руководить более эффективно и помогать отсюда больше"."Я помню, как я поехал туда, проведать наших, я с ребятами возле здания Кабинета министров встретился и пошутил: "Что вы разбушевались так? Бьете народ, палками машете". А они мне на полном серьезе отвечают: "Николаевич, тут другая ситуация". И тогда я им говорю – зачехляйтесь по полной, все средства защиты, все надевайте. И началось", - вспоминает полковник.Как раз в январские дни, когда командир крымского спецподразделения был на Майдане, была надежда, что все закончится: "Должны были провести народное вече, и мы готовились уже через пару дней ехать домой. Даже Луценко (Юрий Луценко, один из лидеров оппозиции - ред.) уже выступал, чтобы сцену демонтировать, решать все вопросы в кулуарах. Накануне, в субботу, подразделения из Киева и из-под Киева снимались с Майдана и уходили по местам дислокации".На вопрос, почему была такая ненависть у "майданутых" именно к "Беркуту", особенно к крымскому, Абисов отвечает так:Весь "Беркут" стоял в одном рядуПо словам полковника Абисова, в отличие от некоторых других столкновений, например, протестов во время выборов 2008 года, в 2013-2014 все силовики – и внутренние войска, и подразделение "Альфа", и другие - однозначно были уверены, что поступают правильно, и все они защищали государство, перебежчиков не было. Майдан же Абисов однозначно называет "штатовским проектом".Абисов рассказывает, что у боевиков на Майдане были хорошо подготовленные так называемые "бригадные", и вообще весь распорядок был полувоенным. Если в 2004 году протестующие не знали, как себя вести с правоохранителями, то в 2008-м, а тем более в 2014-м, все было организовано и слажено.Несмотря на разницу менталитетов, все "беркутовцы" из разных регионов Украины одинаково эффективно отстаивали правопорядок, который пытались расшатать на Майдане."Мы в одном ряду стояли до последнего - и Львов, и Ровно, и Луцк, и Ивано-Франковск. Ребята из Ровно поехали на ротацию, их блокировали, но они сумели разбежаться по двое, по трое, собрались в другом месте и приехали без экипировки. Экипировкой мы потом с ними делились", - рассказывает Абисов.За спинами "мирных протестующих" на Майдан, утверждает он, завозили снайперские винтовки, а тогдашний президент Украины бездействовал."У него был шанс безобразие на Майдане прекратить в один миг. Нас там и цепями били, и трактором давили… Но команды предотвратить не было. Тогда уже пошло некое заигрывание и боязнь показать силу, хотя есть законы, есть Конституция. Вон как американская демократия все подобное пресекает, или французы и англичане. А нам выдали новые "форты" пятисотые, которые стреляли как новогодняя хлопушка – больше дразнили", - говорит командир.Стоит учитывать, что отряд крымских "беркутов", который вместе с киевским принял на себя удар 18 февраля, стоял там с 1-2 января, рассказывает Абисов. И к последним дням "евромайдана" бойцы были уже очень уставшие, измученные морозами и сухомяткой, но больше всего – настроениями протестующих."Когда случилось 18 февраля, мне пришлось серьезно повлиять на генерала, чтобы выйти из Киева. Мои ребята из Крыма уже хотели БТРы заводить, на подмогу мчаться в Киев. На грани были пацаны".Уйти с майданной УкраиныК 18 февраля потери среди "беркутовцев" стали весьма существенными. У наших бойцов были только травматы и вывернутые из мостовой булыжники, которые выкидывали обратно протестующим. Выбыть из строя было подобным смерти – в подвалах администрации Киева развернулась настоящая пыточная фабрика."Одному бойцу ледорубом бедро разрубили и тащат его - типа оказать помощь. Хорошо, что успели его выхватить назад. Одному лейтенанту две ноги прострелили - снайпер стрелял по коленям, но Бог отвел – щитки ниже опустились и ему даже кость не зацепило", - вспоминает командир.После событий 18 февраля было понятно, что с Майдана надо уходить. Двигаться в Крым. Но делать это тоже с умом."Я говорю: "Парни, стоять, спокойно. Спокойно развешиваем броню, снимаем отличия "Беркута", шевроны, мигалки, бронируем автобусы, рассаживаем внутри огневые точки. Наша миссия здесь закончена, богуйте здесь, а мы идем домой".На созданных майдановцами блокпостах на выезде из украинской столицы порой приходилось действовать переговорами, и тогда полковник Абисов включался в тонкий процесс по телефону:"Там, с той стороны, оружие у них было и с горючей смесью, и охотничье, и нарезное. Я в трубку говорю: "Ты послушай меня, просто послушай. У нас на руках крови нет, мы не убивали, мы идем домой к своим, в Крым. Открой нам дорогу и проведи. И не дай Бог кто-то из ваших выстрелит, поверь, мои ребята лучше стреляют, они натренированы, они готовы. Вы готовы умирать? А мои пацаны уже видели смерть, они готовы".В это время в Крым доставили тела трех погибших крымчан-силовиков. Один из них – из "Беркута". И раненых в крымском отряде было не менее 30, их собирали по больницам и вывозили в Крым. Двух человек, самых тяжелых, привезли на полуостров автомобилем частной скорой помощи.Несколько автобусов спецподразделения смогли вырваться из пылающего Киева и добраться в Крым. Невероятно уставшие, злые, обожженные, настороженные, пахнущие гарью, сотрудники спецподразделения приехали домой. Тут их встречали на главной площади – как героев и защитников: с цветами, слезами благодарности.Пройдя сквозь ряды встречающих, бойцы, входя в здание музыкального театра, стягивали с себя береты и шапки: внутри стояли гробы с телами их коллег, убитых на Майдане.Своих не сдавать"После прощания ребята поехали на нашу базу, а я - в Евпаторию на похороны Андрея Федюкина. С базы мне они звонят и говорят, что заносят мешки с песком, чтобы окна забаррикадировать. А мне уже и из Киева звонят - что у тебя там за мешки стоят? Я говорю – заказал стройматериалы сделать стяжку в тире, может, не туда занесли. Сейчас разберусь. А мужики, казаки, афганцы помогали, 40 тонн песка выгрузили, все огневые точки расставили по науке", - продолжает Абисов.А потом по всей Украине "беркутов" в прямом смысле слова начали ставить на колени. За то, что не нарушили присягу."Ровенский командир мне звонит, плачет: "За что нас!?" Луцкий звонит: "Нашу родню под стволы взяли". Ростика львовского силой на колени поставили, базу сожгли. А я думаю – давайте, попробуйте сюда приехать, нас на колени поставить".26 февраля исполняющий обязанности главы МВД Украины Арсен Аваков подписал документ о роспуске спецподразделения."Жена моя плачет: "Вас больше нет!". А я ей отвечаю: "Как нет? Вот он я". Мы тогда на базе проголосовали, что мы все вместе идем до конца. Я попросил нам выдать штатное оружие. И пошла работа, расстановка. Сразу на душе легче стало".* запрещенная в России террористическая организация

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https://crimea.ria.ru/20240219/maydanu-10-let-kak-eto-bylo-i-k-chemu-privelo---video-1135029166.html

https://crimea.ria.ru/20240218/ikh-krov--na-rukakh-ukrainskoy-vlasti-aksenov-o-pogibshikh-berkutovtsakh-1135022352.html

https://crimea.ria.ru/20240219/my-spasali-ukrainu-polkovnik-rudenko-o-prisyage-i-gosperevorote-1135060400.html

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Ольга Леонова https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/08/19/1120653584_0:239:1367:1606_100x100_80_0_0_053d4dc23b64b72da25bdcff81ed965f.jpg

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Ольга Леонова https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/08/19/1120653584_0:239:1367:1606_100x100_80_0_0_053d4dc23b64b72da25bdcff81ed965f.jpg

майдан, юрий абисов, спецподразделение "беркут", украина, история, крым, общество, авторы