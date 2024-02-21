https://crimea.ria.ru/20240221/rossiya-vysoko-tsenit-podvig-krymchan-i-sevastopoltsev-v-zone-svo-1135104826.html

Россия высоко ценит подвиг крымчан и севастопольцев в зоне СВО

Россия высоко ценит подвиг крымчан и севастопольцев в зоне СВО - РИА Новости Крым, 21.02.2024

Россия высоко ценит подвиг крымчан и севастопольцев в зоне СВО

Россия защитила Крым и Севастополь 10 лет назад, как делала это всегда в лихую годину, а теперь крымчане и севастопольцы в очередной раз встали на защиту всего... РИА Новости Крым, 21.02.2024

2024-02-21T09:28

2024-02-21T09:28

2024-02-21T08:53

россия

радио "спутник в крыму"

вадим колесниченко

крым

ветераны сво

чф рф (черноморский флот российской федерации)

награды

севастополь

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 фев – РИА Новости Крым. Россия защитила Крым и Севастополь 10 лет назад, как делала это всегда в лихую годину, а теперь крымчане и севастопольцы в очередной раз встали на защиту всего российского народа в зоне СВО, и страна высоко ценит этот подвиг. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил политолог, зампредседателя президиума Международного совета российских соотечественников Вадим Колесниченко.Он отметил, что сегодня, как и всегда в истории России, севастопольцы и крымчане оказались сильными духом и полными мужества в сложное время, и страна высоко ценит этот подвиг."За эти два года крымские и севастопольские подразделения получили звания гвардейских. Это говорит о высокой оценке участия и вклада в то тяжелое дело, которое наши мужественные воины-освободители ведут на линии боестолкновения", – подчеркнул эксперт.Напомним, в марте 2022 года президент России Владимир Путин присвоил звание гвардейской 126-й бригаде береговой обороны Черноморского флота, дислоцированной в Крыму. В июле 2022 года президент удостоил звания гвардейский 488-й мотострелковый Симферопольский полк.В июне 2023 года звания гвардейский в соответствии с указами главы государства были удостоены 39-й отдельный вертолетный и 8-й артиллерийский полки в Крыму. В августе 2023 года Владимир Путин наградил орденом Ушакова 810-ю отдельную гвардейскую ордена Жукова бригаду морской пехоты, базирующуюся в Севастополе. Морпехи были удостоены высокой награды за мужество, отвагу и героизм, проявленные в ходе ведения боевых действий в районе Работино. Звание гвардейской бригада получила указом президента РФ ранее, в январе 2018 года.В декабре 2023 года звания гвардейский президент удостоил фрегат "Адмирал Макаров", состоящий на вооружении 30-й дивизии надводных кораблей Черноморского флота. В документе отмечается, что звание присвоено за массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество, проявленные личным составом корабля в боевых действиях по защите Отечества и государственных интересов в условиях вооруженных конфликтов.Читайте также на РИА Новости Крым:Они воюют за Крым: бойцы группировки "Днепр" получили ордена и медали Экипаж сбитого под Белгородом Ил-76 наградили Орденами Мужества посмертно Герасимов наградил бойцов за мужество при освобождении Марьинки

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, вадим колесниченко, крым, ветераны сво, чф рф (черноморский флот российской федерации), награды, севастополь