Россия высоко ценит подвиг крымчан и севастопольцев в зоне СВО
Россия высоко ценит подвиг жителей Крыма и Севастополя в зоне СВО
© Telegram Михаил Развожаев 810-я отдельная гвардейская ордена Жукова бригада морской пехоты
© Telegram Михаил Развожаев
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 фев – РИА Новости Крым. Россия защитила Крым и Севастополь 10 лет назад, как делала это всегда в лихую годину, а теперь крымчане и севастопольцы в очередной раз встали на защиту всего российского народа в зоне СВО, и страна высоко ценит этот подвиг. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил политолог, зампредседателя президиума Международного совета российских соотечественников Вадим Колесниченко.
"И севастопольцы, и крымчане в числе добровольцев, контрактников сегодня находятся там, на линии боестолкновения. И мы гордимся нашими жителями, которые с честью несут свой долг, защищая нашу безопасность, обеспечивая суверенитет всего российского народа. Как в свое время Россия защитила нас в 2014 году", – сказал Колесниченко.
Он отметил, что сегодня, как и всегда в истории России, севастопольцы и крымчане оказались сильными духом и полными мужества в сложное время, и страна высоко ценит этот подвиг.
"За эти два года крымские и севастопольские подразделения получили звания гвардейских. Это говорит о высокой оценке участия и вклада в то тяжелое дело, которое наши мужественные воины-освободители ведут на линии боестолкновения", – подчеркнул эксперт.
Напомним, в марте 2022 года президент России Владимир Путин присвоил звание гвардейской 126-й бригаде береговой обороны Черноморского флота, дислоцированной в Крыму. В июле 2022 года президент удостоил звания гвардейский 488-й мотострелковый Симферопольский полк.
В июне 2023 года звания гвардейский в соответствии с указами главы государства были удостоены 39-й отдельный вертолетный и 8-й артиллерийский полки в Крыму.
В августе 2023 года Владимир Путин наградил орденом Ушакова 810-ю отдельную гвардейскую ордена Жукова бригаду морской пехоты, базирующуюся в Севастополе. Морпехи были удостоены высокой награды за мужество, отвагу и героизм, проявленные в ходе ведения боевых действий в районе Работино. Звание гвардейской бригада получила указом президента РФ ранее, в январе 2018 года.
В декабре 2023 года звания гвардейский президент удостоил фрегат "Адмирал Макаров", состоящий на вооружении 30-й дивизии надводных кораблей Черноморского флота. В документе отмечается, что звание присвоено за массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество, проявленные личным составом корабля в боевых действиях по защите Отечества и государственных интересов в условиях вооруженных конфликтов.
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