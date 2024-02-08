Экипаж сбитого под Белгородом Ил-76 наградили Орденами Мужества посмертно
Погибших летчиков Ил-76 посмертно наградили Орденами Мужества
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 фев - РИА Новости Крым. Ордена Мужества вручили родственникам погибших летчиков сбитого под Белгородом самолета Ил-76. Об этом сообщает РИА Новости.
Награды родным шести погибших членов экипажа вручил лично командующий военно-транспортной авиацией России – генерал-лейтенант Владимир Бенедиктов.
"Указ президента Российской Федерации о награждении государственными наградами - за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга награждены Орденом Мужества посмертно", - объявили на траурном мероприятии.
Церемония прощания с экипажем потерпевшего крушение самолета проходит в Оренбурге. Проститься с погибшими пришли сотни человек – родные и близкие, сослуживцы и горожане.
Транспортный самолет Ил-76 потерпел крушение в Белгородской области при выполнении планового полета.
По информации Минобороны, 24 января около 11:00 воздушное судно было сбито ВСУ из зенитного ракетного комплекса, пуск осуществляли с территории Харьковской области. На борту находились 65 пленных украинских военнослужащих, перевозимых для обмена, шесть членов экипажа и трое сопровождающих. Все они погибли.
Следователи выяснили, что пуск зенитной ракеты, поразившей самолет Ил-76 в Белгородской области, осуществлялся из села Липцы Харьковской области.
В российском МИД РФ заявили, что террористическая атака ВСУ на самолет Ил-76, в котором находились украинские военнопленные, была преднамеренной и демонстрирует недоговороспособность режима Зеленского.
По факту крушения самолета Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье "Террористический акт".
В Генштабе ВСУ после информации о поражении Ил-76 заявили, что продолжат "принимать меры по уничтожению средств доставки" на Белгородско-Харьковском направлении".
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