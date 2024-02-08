https://crimea.ria.ru/20240208/ekipazh-sbitogo-pod-belgorodom-il-76-nagradili-ordenami-muzhestva-posmertno-1134778774.html

Экипаж сбитого под Белгородом Ил-76 наградили Орденами Мужества посмертно

Экипаж сбитого под Белгородом Ил-76 наградили Орденами Мужества посмертно - РИА Новости Крым, 08.02.2024

Экипаж сбитого под Белгородом Ил-76 наградили Орденами Мужества посмертно

Ордена Мужества вручили родственникам погибших летчиков сбитого под Белгородом самолета Ил-76. Об этом сообщает РИА Новости. РИА Новости Крым, 08.02.2024

2024-02-08T11:07

2024-02-08T11:07

2024-02-08T11:07

крушение военного самолета ил-76 в белгородской области

орден мужества

белгородская область

оренбургская область

владимир бенедиктов

воздушно-космический силы (вкс)

армия и флот

память

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 фев - РИА Новости Крым. Ордена Мужества вручили родственникам погибших летчиков сбитого под Белгородом самолета Ил-76. Об этом сообщает РИА Новости.Награды родным шести погибших членов экипажа вручил лично командующий военно-транспортной авиацией России – генерал-лейтенант Владимир Бенедиктов.Церемония прощания с экипажем потерпевшего крушение самолета проходит в Оренбурге. Проститься с погибшими пришли сотни человек – родные и близкие, сослуживцы и горожане.Транспортный самолет Ил-76 потерпел крушение в Белгородской области при выполнении планового полета.По информации Минобороны, 24 января около 11:00 воздушное судно было сбито ВСУ из зенитного ракетного комплекса, пуск осуществляли с территории Харьковской области. На борту находились 65 пленных украинских военнослужащих, перевозимых для обмена, шесть членов экипажа и трое сопровождающих. Все они погибли.Следователи выяснили, что пуск зенитной ракеты, поразившей самолет Ил-76 в Белгородской области, осуществлялся из села Липцы Харьковской области.В российском МИД РФ заявили, что террористическая атака ВСУ на самолет Ил-76, в котором находились украинские военнопленные, была преднамеренной и демонстрирует недоговороспособность режима Зеленского.По факту крушения самолета Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье "Террористический акт".В Генштабе ВСУ после информации о поражении Ил-76 заявили, что продолжат "принимать меры по уничтожению средств доставки" на Белгородско-Харьковском направлении".Читайте также на РИА Новости Крым:Самолет Ил-76 сбили из американского комплекса Patriot - ПутинСледком РФ идентифицировал погибших при крушении Ил-76

белгородская область

оренбургская область

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крушение военного самолета ил-76 в белгородской области, орден мужества, белгородская область, оренбургская область, владимир бенедиктов, воздушно-космический силы (вкс), армия и флот, память