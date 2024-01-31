https://crimea.ria.ru/20240131/samolet-il-76-sbili-iz-amerikanskogo-kompleksa-patriot---putin-1134590282.html

Самолет Ил-76 сбили из американского комплекса Patriot - Путин

Самолет Ил-76 сбили из американского комплекса Patriot - Путин - РИА Новости Крым, 31.01.2024

Самолет Ил-76 сбили из американского комплекса Patriot - Путин

Украинские военные сбили российский военно-транспортный самолет Ил-76 под Белгородом из американского зенитного ракетного комплекса Patriot, что было... РИА Новости Крым, 31.01.2024

2024-01-31T17:15

2024-01-31T17:15

2024-01-31T17:34

владимир путин (политик)

крушение военного самолета ил-76 в белгородской области

сша

поставки западного оружия украине

украина

всу (вооруженные силы украины)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 янв - РИА Новости Крым. Украинские военные сбили российский военно-транспортный самолет Ил-76 под Белгородом из американского зенитного ракетного комплекса Patriot, что было установлено экспертизой. Об этом заявил кандидат в президенты РФ Владимир Путин на встрече со своими доверенными лицами."Самолет сбит – это уже установлено точно – американской системой Patriot. Это уже экспертиза установила", – сказал Путин. Именно поэтому, по его словам, необходимо провести международное расследование этой катастрофы. Он добавил, что "не знает и не понимает", зачем ВСУ сбили самолет, в котором находились 65 украинских военнослужащих, предназначенных для обмена. В любом случае это является преступлением, независимо от того, был ли нанесен удар специально или по неосторожности, подчеркнул Путин.Транспортный самолет Ил-76 потерпел крушение в Белгородской области при выполнении планового полета.По информации Минобороны, 24 января около 11:00 воздушное судно было сбито ВСУ из зенитного ракетного комплекса, пуск осуществляли с территории Харьковской области. На борту находились 65 пленных украинских военнослужащих, перевозимых для обмена, шесть членов экипажа и трое сопровождающих. Все они погибли.Следователи выяснили, что пуск зенитной ракеты, поразившей самолет Ил-76 в Белгородской области, осуществлялся из села Липцы Харьковской области.В российском МИД РФ заявили, что террористическая атака ВСУ на самолет Ил-76, в котором находились украинские военнопленные, была преднамеренной и демонстрирует недоговороспособность режима Зеленского.По факту крушения самолета Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье "Террористический акт".В Генштабе ВСУ после информации о поражении Ил-76 заявили, что продолжат "принимать меры по уничтожению средств доставки" на Белгородско-Харьковском направлении".* Экстремистская организация, запрещенная в России.Читайте также на РИА Новости Крым:США и Германия могут оказаться соучастниками удара по Ил-76 – МИД РоссииУдар по Ил-76: в Кремле оценили перспективу дальнейшего обмена пленнымиВласти опубликовали список погибших членов экипажа на сбитом ВСУ Ил-76

сша

украина

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин (политик), крушение военного самолета ил-76 в белгородской области, сша, поставки западного оружия украине, украина, всу (вооруженные силы украины)