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Самолет Ил-76 сбили из американского комплекса Patriot - Путин - РИА Новости Крым, 31.01.2024
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Самолет Ил-76 сбили из американского комплекса Patriot - Путин
Самолет Ил-76 сбили из американского комплекса Patriot - Путин - РИА Новости Крым, 31.01.2024
Самолет Ил-76 сбили из американского комплекса Patriot - Путин
Украинские военные сбили российский военно-транспортный самолет Ил-76 под Белгородом из американского зенитного ракетного комплекса Patriot, что было... РИА Новости Крым, 31.01.2024
2024-01-31T17:15
2024-01-31T17:34
владимир путин (политик)
крушение военного самолета ил-76 в белгородской области
сша
поставки западного оружия украине
украина
всу (вооруженные силы украины)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 янв - РИА Новости Крым. Украинские военные сбили российский военно-транспортный самолет Ил-76 под Белгородом из американского зенитного ракетного комплекса Patriot, что было установлено экспертизой. Об этом заявил кандидат в президенты РФ Владимир Путин на встрече со своими доверенными лицами."Самолет сбит – это уже установлено точно – американской системой Patriot. Это уже экспертиза установила", – сказал Путин. Именно поэтому, по его словам, необходимо провести международное расследование этой катастрофы. Он добавил, что "не знает и не понимает", зачем ВСУ сбили самолет, в котором находились 65 украинских военнослужащих, предназначенных для обмена. В любом случае это является преступлением, независимо от того, был ли нанесен удар специально или по неосторожности, подчеркнул Путин.Транспортный самолет Ил-76 потерпел крушение в Белгородской области при выполнении планового полета.По информации Минобороны, 24 января около 11:00 воздушное судно было сбито ВСУ из зенитного ракетного комплекса, пуск осуществляли с территории Харьковской области. На борту находились 65 пленных украинских военнослужащих, перевозимых для обмена, шесть членов экипажа и трое сопровождающих. Все они погибли.Следователи выяснили, что пуск зенитной ракеты, поразившей самолет Ил-76 в Белгородской области, осуществлялся из села Липцы Харьковской области.В российском МИД РФ заявили, что террористическая атака ВСУ на самолет Ил-76, в котором находились украинские военнопленные, была преднамеренной и демонстрирует недоговороспособность режима Зеленского.По факту крушения самолета Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье "Террористический акт".В Генштабе ВСУ после информации о поражении Ил-76 заявили, что продолжат "принимать меры по уничтожению средств доставки" на Белгородско-Харьковском направлении".* Экстремистская организация, запрещенная в России.Читайте также на РИА Новости Крым:США и Германия могут оказаться соучастниками удара по Ил-76 – МИД РоссииУдар по Ил-76: в Кремле оценили перспективу дальнейшего обмена пленнымиВласти опубликовали список погибших членов экипажа на сбитом ВСУ Ил-76
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владимир путин (политик), крушение военного самолета ил-76 в белгородской области, сша, поставки западного оружия украине, украина, всу (вооруженные силы украины)
Самолет Ил-76 сбили из американского комплекса Patriot - Путин

Путин: самолет Ил-76 сбили из американского зенитного ракетного комплекса Patriot

17:15 31.01.2024 (обновлено: 17:34 31.01.2024)
 
© РИА НовостиСледователи СК работают на месте крушения Ил-76
Следователи СК работают на месте крушения Ил-76 - РИА Новости, 1920, 31.01.2024
© РИА Новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 янв - РИА Новости Крым. Украинские военные сбили российский военно-транспортный самолет Ил-76 под Белгородом из американского зенитного ракетного комплекса Patriot, что было установлено экспертизой. Об этом заявил кандидат в президенты РФ Владимир Путин на встрече со своими доверенными лицами.
"Самолет сбит – это уже установлено точно – американской системой Patriot. Это уже экспертиза установила", – сказал Путин.
Именно поэтому, по его словам, необходимо провести международное расследование этой катастрофы.
"Мы просим прислать международных экспертов и провести этот анализ, оценить имеющиеся вещественные доказательства, потому что самолет сбит системой Patriot - есть конкретное место, и есть конкретное время. Мы просим об этом, настаиваем на том, чтобы было проведено международное расследование. Но желающих официальных организаций нет", - отметил Путин.
Он добавил, что "не знает и не понимает", зачем ВСУ сбили самолет, в котором находились 65 украинских военнослужащих, предназначенных для обмена. В любом случае это является преступлением, независимо от того, был ли нанесен удар специально или по неосторожности, подчеркнул Путин.
Транспортный самолет Ил-76 потерпел крушение в Белгородской области при выполнении планового полета.
По информации Минобороны, 24 января около 11:00 воздушное судно было сбито ВСУ из зенитного ракетного комплекса, пуск осуществляли с территории Харьковской области. На борту находились 65 пленных украинских военнослужащих, перевозимых для обмена, шесть членов экипажа и трое сопровождающих. Все они погибли.
Следователи выяснили, что пуск зенитной ракеты, поразившей самолет Ил-76 в Белгородской области, осуществлялся из села Липцы Харьковской области.
В российском МИД РФ заявили, что террористическая атака ВСУ на самолет Ил-76, в котором находились украинские военнопленные, была преднамеренной и демонстрирует недоговороспособность режима Зеленского.
По факту крушения самолета Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье "Террористический акт".
В Генштабе ВСУ после информации о поражении Ил-76 заявили, что продолжат "принимать меры по уничтожению средств доставки" на Белгородско-Харьковском направлении".
* Экстремистская организация, запрещенная в России.
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Владимир Путин (политик)Крушение военного самолета Ил-76 в Белгородской областиСШАПоставки западного оружия УкраинеУкраинаВСУ (Вооруженные силы Украины)
 
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