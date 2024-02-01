Следком РФ идентифицировал погибших при крушении Ил-76
Останки погибших при крушении Ил-76 в Белгородской области идентифицированы СК РФ
14:57 01.02.2024 (обновлено: 15:05 01.02.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 фев - РИА Новости Крым. В Следственном комитете России сообщили об идентификации останков погибших при крушении Ил-76 в Белгородской области.
Всего в районе места падения самолета обнаружены и изъяты более 670 фрагментов тел погибших, а также частично сохранившиеся личные документы. При работе с задержанными украинскими военнослужащими следствие в обязательном порядке берет биологический материл для установления генетического профиля. Таким образом, в распоряжении следствия имелись генетические профили всех украинских военнослужащих, находившихся на борту указанного самолета, рассказали в ведомстве.
"Результаты проведения генетических экспертиз позволили сделать однозначный вывод о принадлежности изъятых фрагментов тел 6 членам экипажа, 3 сотрудникам военной полиции и 65 украинским военнослужащим, погибшим при крушении самолета в результате атаки Вооруженных сил Украины 24 января 2024 года", – говорится в официальном Telegram-канале ведомства.
Также в СК России установили тип вооружения, с помощью которого ВСУ поразили самолет Ил-76 в Белгородской области. По заключению проведенных в ходе следствия экспертиз, изъятые с места происшествия фрагменты, согласно их конструктивным особенностям, геометрическим характеристикам и имеющимся маркировочным обозначениям, являются элементами конструкции зенитной управляемой ракеты MIM-104A комплекса "Patriot" США, разработанной корпорациями "Raytheon" и "Hughes" и произведенной в "Raytheon".
Накануне президент РФ Владимир Путин заявил, что украинские военные сбили российский военно-транспортный самолет Ил-76 под Белгородом из американского зенитного ракетного комплекса Patriot. Именно поэтому, по его словам, необходимо провести международное расследование этой катастрофы.
Читайте также на РИА Новости Крым: