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Следком РФ идентифицировал погибших при крушении Ил-76 - РИА Новости Крым, 01.02.2024
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Следком РФ идентифицировал погибших при крушении Ил-76
Следком РФ идентифицировал погибших при крушении Ил-76 - РИА Новости Крым, 01.02.2024
Следком РФ идентифицировал погибших при крушении Ил-76
В Следственном комитете России сообщили об идентификации останков погибших при крушении Ил-76 в Белгородской области. РИА Новости Крым, 01.02.2024
2024-02-01T14:57
2024-02-01T15:05
ск рф (следственный комитет российской федерации)
новости
крушение военного самолета ил-76 в белгородской области
белгородская область
patriot (зенитный ракетный комплекс)
всу (вооруженные силы украины)
пленные
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 фев - РИА Новости Крым. В Следственном комитете России сообщили об идентификации останков погибших при крушении Ил-76 в Белгородской области.Всего в районе места падения самолета обнаружены и изъяты более 670 фрагментов тел погибших, а также частично сохранившиеся личные документы. При работе с задержанными украинскими военнослужащими следствие в обязательном порядке берет биологический материл для установления генетического профиля. Таким образом, в распоряжении следствия имелись генетические профили всех украинских военнослужащих, находившихся на борту указанного самолета, рассказали в ведомстве.Также в СК России установили тип вооружения, с помощью которого ВСУ поразили самолет Ил-76 в Белгородской области. По заключению проведенных в ходе следствия экспертиз, изъятые с места происшествия фрагменты, согласно их конструктивным особенностям, геометрическим характеристикам и имеющимся маркировочным обозначениям, являются элементами конструкции зенитной управляемой ракеты MIM-104A комплекса "Patriot" США, разработанной корпорациями "Raytheon" и "Hughes" и произведенной в "Raytheon".Накануне президент РФ Владимир Путин заявил, что украинские военные сбили российский военно-транспортный самолет Ил-76 под Белгородом из американского зенитного ракетного комплекса Patriot. Именно поэтому, по его словам, необходимо провести международное расследование этой катастрофы.Читайте также на РИА Новости Крым:РФ не будет останавливать обмены с Украиной из-за сбитого Ил-76 – ПутинСША и Германия могут оказаться соучастниками удара по Ил-76 – МИД РоссииВласти опубликовали список погибших членов экипажа на сбитом ВСУ Ил-76
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Новости
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РИА Новости Крым
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96
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ск рф (следственный комитет российской федерации), новости, крушение военного самолета ил-76 в белгородской области, белгородская область, patriot (зенитный ракетный комплекс), всу (вооруженные силы украины), пленные
Следком РФ идентифицировал погибших при крушении Ил-76

Останки погибших при крушении Ил-76 в Белгородской области идентифицированы СК РФ

14:57 01.02.2024 (обновлено: 15:05 01.02.2024)
 
© РИА НовостиСледователи СК работают на месте крушения Ил-76
Следователи СК работают на месте крушения Ил-76 - РИА Новости, 1920, 01.02.2024
© РИА Новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 фев - РИА Новости Крым. В Следственном комитете России сообщили об идентификации останков погибших при крушении Ил-76 в Белгородской области.
Всего в районе места падения самолета обнаружены и изъяты более 670 фрагментов тел погибших, а также частично сохранившиеся личные документы. При работе с задержанными украинскими военнослужащими следствие в обязательном порядке берет биологический материл для установления генетического профиля. Таким образом, в распоряжении следствия имелись генетические профили всех украинских военнослужащих, находившихся на борту указанного самолета, рассказали в ведомстве.
"Результаты проведения генетических экспертиз позволили сделать однозначный вывод о принадлежности изъятых фрагментов тел 6 членам экипажа, 3 сотрудникам военной полиции и 65 украинским военнослужащим, погибшим при крушении самолета в результате атаки Вооруженных сил Украины 24 января 2024 года", – говорится в официальном Telegram-канале ведомства.
Также в СК России установили тип вооружения, с помощью которого ВСУ поразили самолет Ил-76 в Белгородской области. По заключению проведенных в ходе следствия экспертиз, изъятые с места происшествия фрагменты, согласно их конструктивным особенностям, геометрическим характеристикам и имеющимся маркировочным обозначениям, являются элементами конструкции зенитной управляемой ракеты MIM-104A комплекса "Patriot" США, разработанной корпорациями "Raytheon" и "Hughes" и произведенной в "Raytheon".
Накануне президент РФ Владимир Путин заявил, что украинские военные сбили российский военно-транспортный самолет Ил-76 под Белгородом из американского зенитного ракетного комплекса Patriot. Именно поэтому, по его словам, необходимо провести международное расследование этой катастрофы.
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СК РФ (Следственный комитет Российской Федерации)НовостиКрушение военного самолета Ил-76 в Белгородской областиБелгородская областьPatriot (зенитный ракетный комплекс)ВСУ (Вооруженные силы Украины)Пленные
 
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