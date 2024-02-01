https://crimea.ria.ru/20240201/sledkom-rf-identifitsiroval-pogibshikh-pri-krushenii-il-76-1134618905.html

Следком РФ идентифицировал погибших при крушении Ил-76

Следком РФ идентифицировал погибших при крушении Ил-76 - РИА Новости Крым, 01.02.2024

Следком РФ идентифицировал погибших при крушении Ил-76

В Следственном комитете России сообщили об идентификации останков погибших при крушении Ил-76 в Белгородской области. РИА Новости Крым, 01.02.2024

2024-02-01T14:57

2024-02-01T14:57

2024-02-01T15:05

ск рф (следственный комитет российской федерации)

новости

крушение военного самолета ил-76 в белгородской области

белгородская область

patriot (зенитный ракетный комплекс)

всу (вооруженные силы украины)

пленные

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 фев - РИА Новости Крым. В Следственном комитете России сообщили об идентификации останков погибших при крушении Ил-76 в Белгородской области.Всего в районе места падения самолета обнаружены и изъяты более 670 фрагментов тел погибших, а также частично сохранившиеся личные документы. При работе с задержанными украинскими военнослужащими следствие в обязательном порядке берет биологический материл для установления генетического профиля. Таким образом, в распоряжении следствия имелись генетические профили всех украинских военнослужащих, находившихся на борту указанного самолета, рассказали в ведомстве.Также в СК России установили тип вооружения, с помощью которого ВСУ поразили самолет Ил-76 в Белгородской области. По заключению проведенных в ходе следствия экспертиз, изъятые с места происшествия фрагменты, согласно их конструктивным особенностям, геометрическим характеристикам и имеющимся маркировочным обозначениям, являются элементами конструкции зенитной управляемой ракеты MIM-104A комплекса "Patriot" США, разработанной корпорациями "Raytheon" и "Hughes" и произведенной в "Raytheon".Накануне президент РФ Владимир Путин заявил, что украинские военные сбили российский военно-транспортный самолет Ил-76 под Белгородом из американского зенитного ракетного комплекса Patriot. Именно поэтому, по его словам, необходимо провести международное расследование этой катастрофы.Читайте также на РИА Новости Крым:РФ не будет останавливать обмены с Украиной из-за сбитого Ил-76 – ПутинСША и Германия могут оказаться соучастниками удара по Ил-76 – МИД РоссииВласти опубликовали список погибших членов экипажа на сбитом ВСУ Ил-76

белгородская область

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ск рф (следственный комитет российской федерации), новости, крушение военного самолета ил-76 в белгородской области, белгородская область, patriot (зенитный ракетный комплекс), всу (вооруженные силы украины), пленные