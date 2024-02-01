https://crimea.ria.ru/20240201/sledkom-rf-pokazal-sbivshuyu-il-76-raketu-1134612232.html

Следком РФ показал обломки сбивших Ил-76 ракет

Следком РФ показал обломки сбивших Ил-76 ракет - РИА Новости Крым, 01.02.2024

Следком РФ показал обломки сбивших Ил-76 ракет

В Следственном комитете России установили тип вооружения, с помощью которого ВСУ поразили самолет Ил-76 в Белгородской области. РИА Новости Крым, 01.02.2024

2024-02-01T13:00

2024-02-01T13:00

2024-02-01T13:25

ск рф (следственный комитет российской федерации)

новости

крушение военного самолета ил-76 в белгородской области

белгородская область

всу (вооруженные силы украины)

patriot (зенитный ракетный комплекс)

поставки западного оружия украине

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 фев - РИА Новости Крым. В Следственном комитете России установили тип вооружения, с помощью которого ВСУ поразили самолет Ил-76 в Белгородской области.Также в следкоме рассказали, что по результатам исследования установлено, что на смывах с объектов обнаружены следы гексогена с примесями до 10 % октогена, что характерно для взрывчатых веществ иностранного производства.По заключению проведенных в ходе следствия экспертиз, изъятые с места происшествия фрагменты, согласно их конструктивным особенностям, геометрическим характеристикам и имеющимся маркировочным обозначениям, являются элементами конструкции зенитной управляемой ракеты MIM-104A комплекса "Patriot" США, разработанной корпорациями "Raytheon" и "Hughes" и произведенной в "Raytheon".Накануне президент РФ Владимир Путин заявил, что украинские военные сбили российский военно-транспортный самолет Ил-76 под Белгородом из американского зенитного ракетного комплекса Patriot. Именно поэтому, по его словам, необходимо провести международное расследование этой катастрофы.Транспортный самолет Ил-76 потерпел крушение в Белгородской области при выполнении планового полета.По информации Минобороны, 24 января около 11:00 воздушное судно было сбито ВСУ из зенитного ракетного комплекса, пуск осуществляли с территории Харьковской области. На борту находились 65 пленных украинских военнослужащих, перевозимых для обмена, шесть членов экипажа и трое сопровождающих. Все они погибли.Следователи выяснили, что пуск зенитной ракеты, поразившей самолет Ил-76 в Белгородской области, осуществлялся из села Липцы Харьковской области.В российском МИД РФ заявили, что террористическая атака ВСУ на самолет Ил-76, в котором находились украинские военнопленные, была преднамеренной и демонстрирует недоговороспособность режима Зеленского.По факту крушения самолета Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье "Террористический акт".В Генштабе ВСУ после информации о поражении Ил-76 заявили, что продолжат "принимать меры по уничтожению средств доставки" на Белгородско-Харьковском направлении".Читайте также на РИА Новости Крым:РФ не будет останавливать обмены с Украиной из-за сбитого Ил-76 – ПутинСША и Германия могут оказаться соучастниками удара по Ил-76 – МИД РоссииВласти опубликовали список погибших членов экипажа на сбитом ВСУ Ил-76

белгородская область

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ск рф (следственный комитет российской федерации), новости, крушение военного самолета ил-76 в белгородской области, белгородская область, всу (вооруженные силы украины), patriot (зенитный ракетный комплекс), поставки западного оружия украине