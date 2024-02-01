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Следком РФ показал обломки сбивших Ил-76 ракет - РИА Новости Крым, 01.02.2024
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Следком РФ показал обломки сбивших Ил-76 ракет
Следком РФ показал обломки сбивших Ил-76 ракет - РИА Новости Крым, 01.02.2024
Следком РФ показал обломки сбивших Ил-76 ракет
В Следственном комитете России установили тип вооружения, с помощью которого ВСУ поразили самолет Ил-76 в Белгородской области. РИА Новости Крым, 01.02.2024
2024-02-01T13:00
2024-02-01T13:25
ск рф (следственный комитет российской федерации)
новости
крушение военного самолета ил-76 в белгородской области
белгородская область
всу (вооруженные силы украины)
patriot (зенитный ракетный комплекс)
поставки западного оружия украине
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 фев - РИА Новости Крым. В Следственном комитете России установили тип вооружения, с помощью которого ВСУ поразили самолет Ил-76 в Белгородской области.Также в следкоме рассказали, что по результатам исследования установлено, что на смывах с объектов обнаружены следы гексогена с примесями до 10 % октогена, что характерно для взрывчатых веществ иностранного производства.По заключению проведенных в ходе следствия экспертиз, изъятые с места происшествия фрагменты, согласно их конструктивным особенностям, геометрическим характеристикам и имеющимся маркировочным обозначениям, являются элементами конструкции зенитной управляемой ракеты MIM-104A комплекса "Patriot" США, разработанной корпорациями "Raytheon" и "Hughes" и произведенной в "Raytheon".Накануне президент РФ Владимир Путин заявил, что украинские военные сбили российский военно-транспортный самолет Ил-76 под Белгородом из американского зенитного ракетного комплекса Patriot. Именно поэтому, по его словам, необходимо провести международное расследование этой катастрофы.Транспортный самолет Ил-76 потерпел крушение в Белгородской области при выполнении планового полета.По информации Минобороны, 24 января около 11:00 воздушное судно было сбито ВСУ из зенитного ракетного комплекса, пуск осуществляли с территории Харьковской области. На борту находились 65 пленных украинских военнослужащих, перевозимых для обмена, шесть членов экипажа и трое сопровождающих. Все они погибли.Следователи выяснили, что пуск зенитной ракеты, поразившей самолет Ил-76 в Белгородской области, осуществлялся из села Липцы Харьковской области.В российском МИД РФ заявили, что террористическая атака ВСУ на самолет Ил-76, в котором находились украинские военнопленные, была преднамеренной и демонстрирует недоговороспособность режима Зеленского.По факту крушения самолета Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье "Террористический акт".В Генштабе ВСУ после информации о поражении Ил-76 заявили, что продолжат "принимать меры по уничтожению средств доставки" на Белгородско-Харьковском направлении".Читайте также на РИА Новости Крым:РФ не будет останавливать обмены с Украиной из-за сбитого Ил-76 – ПутинСША и Германия могут оказаться соучастниками удара по Ил-76 – МИД РоссииВласти опубликовали список погибших членов экипажа на сбитом ВСУ Ил-76
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ск рф (следственный комитет российской федерации), новости, крушение военного самолета ил-76 в белгородской области, белгородская область, всу (вооруженные силы украины), patriot (зенитный ракетный комплекс), поставки западного оружия украине
Следком РФ показал обломки сбивших Ил-76 ракет

Следком РФ установил тип ракет, сбивших самолет Ил-76 в Белгородской области

13:00 01.02.2024 (обновлено: 13:25 01.02.2024)
 
© СК РФОбломки ракеты MIM-104A комплекса Patriot США на месте крушения Ил-76
Обломки ракеты MIM-104A комплекса Patriot США на месте крушения Ил-76
© СК РФ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 фев - РИА Новости Крым. В Следственном комитете России установили тип вооружения, с помощью которого ВСУ поразили самолет Ил-76 в Белгородской области.

"Установлено, что 24 января 2024 года военнослужащими ВСУ из района н.п. Липцы Харьковской области Украины с использованием зенитно-ракетного комплекса двумя ракетами атакован военно-транспортный самолет Ил-76 ВКС России. В ходе осмотра места происшествия на расстоянии 1,8 км северо-восточнее и 4,8 км юго-восточнее от предполагаемого места атаки воздушного судна обнаружены 116 фрагментов корпусов и механизмов двух ракет с надписями и маркировками на английском языке", – говорится в официальном Telegram-канале ведомства.

Также в следкоме рассказали, что по результатам исследования установлено, что на смывах с объектов обнаружены следы гексогена с примесями до 10 % октогена, что характерно для взрывчатых веществ иностранного производства.
По заключению проведенных в ходе следствия экспертиз, изъятые с места происшествия фрагменты, согласно их конструктивным особенностям, геометрическим характеристикам и имеющимся маркировочным обозначениям, являются элементами конструкции зенитной управляемой ракеты MIM-104A комплекса "Patriot" США, разработанной корпорациями "Raytheon" и "Hughes" и произведенной в "Raytheon".
Накануне президент РФ Владимир Путин заявил, что украинские военные сбили российский военно-транспортный самолет Ил-76 под Белгородом из американского зенитного ракетного комплекса Patriot. Именно поэтому, по его словам, необходимо провести международное расследование этой катастрофы.
Транспортный самолет Ил-76 потерпел крушение в Белгородской области при выполнении планового полета.
По информации Минобороны, 24 января около 11:00 воздушное судно было сбито ВСУ из зенитного ракетного комплекса, пуск осуществляли с территории Харьковской области. На борту находились 65 пленных украинских военнослужащих, перевозимых для обмена, шесть членов экипажа и трое сопровождающих. Все они погибли.
Следователи выяснили, что пуск зенитной ракеты, поразившей самолет Ил-76 в Белгородской области, осуществлялся из села Липцы Харьковской области.
В российском МИД РФ заявили, что террористическая атака ВСУ на самолет Ил-76, в котором находились украинские военнопленные, была преднамеренной и демонстрирует недоговороспособность режима Зеленского.
По факту крушения самолета Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье "Террористический акт".
В Генштабе ВСУ после информации о поражении Ил-76 заявили, что продолжат "принимать меры по уничтожению средств доставки" на Белгородско-Харьковском направлении".
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СК РФ (Следственный комитет Российской Федерации)НовостиКрушение военного самолета Ил-76 в Белгородской областиБелгородская областьВСУ (Вооруженные силы Украины)Patriot (зенитный ракетный комплекс)Поставки западного оружия Украине
 
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