Следком РФ показал обломки сбивших Ил-76 ракет
Следком РФ установил тип ракет, сбивших самолет Ил-76 в Белгородской области
13:00 01.02.2024 (обновлено: 13:25 01.02.2024)
© СК РФОбломки ракеты MIM-104A комплекса Patriot США на месте крушения Ил-76
© СК РФ
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 фев - РИА Новости Крым. В Следственном комитете России установили тип вооружения, с помощью которого ВСУ поразили самолет Ил-76 в Белгородской области.
"Установлено, что 24 января 2024 года военнослужащими ВСУ из района н.п. Липцы Харьковской области Украины с использованием зенитно-ракетного комплекса двумя ракетами атакован военно-транспортный самолет Ил-76 ВКС России. В ходе осмотра места происшествия на расстоянии 1,8 км северо-восточнее и 4,8 км юго-восточнее от предполагаемого места атаки воздушного судна обнаружены 116 фрагментов корпусов и механизмов двух ракет с надписями и маркировками на английском языке", – говорится в официальном Telegram-канале ведомства.
Также в следкоме рассказали, что по результатам исследования установлено, что на смывах с объектов обнаружены следы гексогена с примесями до 10 % октогена, что характерно для взрывчатых веществ иностранного производства.
По заключению проведенных в ходе следствия экспертиз, изъятые с места происшествия фрагменты, согласно их конструктивным особенностям, геометрическим характеристикам и имеющимся маркировочным обозначениям, являются элементами конструкции зенитной управляемой ракеты MIM-104A комплекса "Patriot" США, разработанной корпорациями "Raytheon" и "Hughes" и произведенной в "Raytheon".
Накануне президент РФ Владимир Путин заявил, что украинские военные сбили российский военно-транспортный самолет Ил-76 под Белгородом из американского зенитного ракетного комплекса Patriot. Именно поэтому, по его словам, необходимо провести международное расследование этой катастрофы.
Транспортный самолет Ил-76 потерпел крушение в Белгородской области при выполнении планового полета.
По информации Минобороны, 24 января около 11:00 воздушное судно было сбито ВСУ из зенитного ракетного комплекса, пуск осуществляли с территории Харьковской области. На борту находились 65 пленных украинских военнослужащих, перевозимых для обмена, шесть членов экипажа и трое сопровождающих. Все они погибли.
Следователи выяснили, что пуск зенитной ракеты, поразившей самолет Ил-76 в Белгородской области, осуществлялся из села Липцы Харьковской области.
В российском МИД РФ заявили, что террористическая атака ВСУ на самолет Ил-76, в котором находились украинские военнопленные, была преднамеренной и демонстрирует недоговороспособность режима Зеленского.
По факту крушения самолета Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье "Террористический акт".
В Генштабе ВСУ после информации о поражении Ил-76 заявили, что продолжат "принимать меры по уничтожению средств доставки" на Белгородско-Харьковском направлении".
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