https://crimea.ria.ru/20240223/vystavka-salyut-i-subbotnik-kak-poluostrov-otmetil-23-fevralya-1135180701.html

Выставка, салют и субботник: как полуостров отметил 23 февраля

Выставка, салют и субботник: как полуостров отметил 23 февраля - РИА Новости Крым, 23.02.2024

Выставка, салют и субботник: как полуостров отметил 23 февраля

Во многих городах полуострова в праздничный день, 23 февраля, состоялась церемония возложения цветов к мемориалам и памятникам, в Севастополе в этот день... РИА Новости Крым, 23.02.2024

2024-02-23T21:11

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2024-02-23T21:12

крым

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севастополь

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новости крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 фев - РИА Новости Крым. Во многих городах полуострова в праздничный день, 23 февраля, состоялась церемония возложения цветов к мемориалам и памятникам, в Севастополе в этот день открылась фотовыставка, в Евпатории горожане вышли на субботник.Возложение цветов к мемориаламУтром церемония возложения цветов, посвященная Дню Защитника Отечества, прошла на площади Нахимова у городского Мемориала героической обороны Севастополя 1941-1942 годов.В Симферополе также состоялась торжественная церемония возложения цветов к Вечному огню на могиле Неизвестного солдата. Глава Крыма Сергей Аксенов принял участие в торжественной церемонии.Вместе с жителями города Саки, депутатами городского совета, отрядом Народного ополчения, молодежным советом, представителями Совета ветеранов, юнармией возложил цветы к Мемориалу Вечный огонь и глава администрации города Саки Александр Овдиенко.Фотовыставка в Севастополе и субботник в ЕвпаторииВ Севастополе на площади Нахимова в пятницу открылась фотовыставка, посвященная событиям Русской весны. Также на выставке представлены достижения города-героя за десять лет.Посетил выставку губернатор региона Михаил Развожаев. Он уточнил, что на стендах — хроника событий с начала 2014 года, и отметил, что эта экспозиция рассказывает о том, что было сделано в регионе за последние десять лет.Кроме того, севастопольцы сегодня празднуют День народной воли. 10 лет назад 23 февраля 2014 года более 20 тысяч севастопольцев вышли на главную площадь города-героя, чтобы вернуться домой, в Россию.А вот в Евпатории в этот праздничный солнечный день провели субботник на первом этапе Лазурной набережной. Вечером 23 февраля в 21:00 Севастополе и Керчи, а также в других городах-героях страны произведут артиллерийские салюты в честь Дня защитника Отечества.О том, как в Крыму и Севастополе отмечают День защитника Отечества и 10 годовщину начала Русской весны, смотрите на видео РИА Новости Крым.23 февраля в России отмечается День защитника Отечества, день воинской славы страны. Праздник берет начало в эпоху СССР – тогда 23 февраля ежегодно отмечался как всенародный праздник – День Советской Армии и Военно-Морского Флота.Читайте также на РИА Новости Крым:"Быть воином – жить вечно": обелиск героям СВО открыли в ЕвпаторииПутин возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлевской стены

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, симферополь, севастополь, саки, евпатория, керчь, день защитника отечества, праздники и памятные даты, новости крыма