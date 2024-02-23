https://crimea.ria.ru/20240223/mikhail-razvozhaev-pozdravil-krymchan-s-dnem-zaschitnika-otechestva-1135171454.html

Михаил Развожаев поздравил крымчан с Днем защитника Отечества

Михаил Развожаев поздравил крымчан с Днем защитника Отечества - РИА Новости Крым, 23.02.2024

Михаил Развожаев поздравил крымчан с Днем защитника Отечества

В Севастополе отмечают День защитника Отечества и 10 годовщину начала Русской весны. Глава региона Михаил Развожаев поздравил крымчан с праздником. РИА Новости Крым, 23.02.2024

2024-02-23T11:08

2024-02-23T11:08

2024-02-23T11:25

михаил развожаев

севастополь

день защитника отечества

общество

крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 фев - РИА Новости Крым. В Севастополе отмечают День защитника Отечества и 10 годовщину начала Русской весны. Глава региона Михаил Развожаев поздравил крымчан с праздником."Вместе с представителями силовых и федеральных ведомств, Черноморского флота, общественниками, депутатами Законодательного собрания и членами Правительства утром возложили цветы к мемориалу героической обороны Севастополя 1941-1942 гг. Сегодня исторический день — первое десятилетие Русской весны. Это небольшой срок в масштабах истории, но в масштабах новейшей истории России — это большой, очень значимый этап. Нам всем есть чем гордиться", - написал он в своем ТГ-канале.Ранее сообщалось, что 23 февраля в 21:00 Севастополе и Керчи, а также в других городах-героях страны произведут артиллерийские салюты в честь Дня защитника Отечества.23 февраля в России отмечается День защитника Отечества, день воинской славы страны. Праздник берет начало в эпоху СССР – тогда 23 февраля ежегодно отмечался как всенародный праздник – День Советской Армии и Военно-Морского Флота.Читайте также на РИА Новости Крым:Двадцать улиц в городах Крыма получили имена героев спецоперации"Быть воином – жить вечно": обелиск героям СВО открыли в Евпатории

https://crimea.ria.ru/20240223/10-let-mitingu-narodnoy-voli-v-sevastopole-kak-eto-bylo--v-dnyakh-i-litsakh-1135144769.html

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севастополь

крым

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

михаил развожаев, севастополь, день защитника отечества, общество, крым