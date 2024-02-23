https://crimea.ria.ru/20240223/sergey-aksenov-pozdravil-krymchan-s-dnem-zaschitnika-otechestva-1135170961.html

Сергей Аксенов поздравил крымчан с Днем защитника Отечества

Сергей Аксенов поздравил крымчан с Днем защитника Отечества - РИА Новости Крым, 23.02.2024

Сергей Аксенов поздравил крымчан с Днем защитника Отечества

В Симферополе отмечают День защитника Отечества. Глава Республики Крым Сергей Аксенов принял участие в торжественном возложении цветов к Вечному огню на могиле... РИА Новости Крым, 23.02.2024

2024-02-23T10:04

2024-02-23T10:04

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день защитника отечества

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 фев - РИА Новости Крым. В Симферополе отмечают День защитника Отечества. Глава Республики Крым Сергей Аксенов принял участие в торжественном возложении цветов к Вечному огню на могиле Неизвестного солдата.Особые, самые искренние поздравления он адресовал ветеранам и воинам, которые участвуют в специальной военной операции. Тем, кто идет вперед под огнем врага, решает боевые задачи, кто шаг за шагом приближает нашу общую Победу. "Это наглядное свидетельство неразрывной связи и преемственности поколений. Потомки победителей сражаются с современным нацизмом, противостоят тем силам, которые всегда хотели уничтожить Россию. День защитника Отечества – это праздник патриотов. Миллионы людей во всех регионах, в том числе в Крыму, работают для фронта, помогают нашим воинам", - отметил Сергей Аксенов.Ранее сообщалось, что 23 февраля в 21:00 Севастополе и Керчи, а также в других городах-героях страны произведут артиллерийские салюты в честь Дня защитника Отечества.23 февраля в России отмечается День защитника Отечества, день воинской славы страны. Праздник берет начало в эпоху СССР – тогда 23 февраля ежегодно отмечался как всенародный праздник – День Советской Армии и Военно-Морского Флота.Читайте также на РИА Новости Крым:Двадцать улиц в городах Крыма получили имена героев спецоперации"Быть воином – жить вечно": обелиск героям СВО открыли в Евпатории

https://crimea.ria.ru/20240222/sergey-aksenov-pozdravil-zaschitnikov-otechestva-v-simferopole-1135156072.html

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день защитника отечества, сергей аксенов, крым, новости крыма, общество, история