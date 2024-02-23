https://crimea.ria.ru/20240223/putin-vozlozhil-venok-k-mogile-neizvestnogo-soldata-u-kremlevskoy-steny-1135173469.html

Путин возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлевской стены

Путин возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлевской стены - РИА Новости Крым, 23.02.2024

Путин возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлевской стены

Президент России Владимир Путин в День защитника Отечества возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлевской стены и почтил память павших воинов. РИА Новости Крым, 23.02.2024

2024-02-23T13:14

2024-02-23T13:14

2024-02-23T13:17

владимир путин (политик)

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СИФМЕРОПОЛЬ, 23 фев - РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин в День защитника Отечества возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлевской стены и почтил память павших воинов.Глава государства приезжает в Александровский сад 23 февраля каждый год.Вместе с главой государства в церемонии принял участие министр обороны Сергей Шойгу, ветераны боевых действий и учащиеся суворовских училищ.Путин поприветствовал ветеранов боевых действий, обменявшись с ними рукопожатиями.Собравшиеся гости вслед за президентом возложили к Могиле Неизвестного Солдата красные гвоздики. В это время Путин и Шойгу коротко пообщались "на ногах". Церемония завершилась после торжественного марша роты Почетного караула.Прах неизвестного советского воина, погибшего в Великой Отечественной войне, был перенесен из братской могилы в Подмосковье и в торжественной обстановке перезахоронен в Александровском саду в 1966 году. На следующий год здесь был открыт мемориал, ключевым элементом которого стал вечный огонь. Почетный караул у Могилы Неизвестного Солдата - "Пост номер 1" - был установлен в 1997 году. В 2009 году памятнику был присвоен статус общенационального мемориала воинской славы, а сам комплекс был вскоре дополнен стелой в честь городов, носящих одноименное почетное звание.Праздник 23 февраля появился в 1922 году как годовщина создания Красной Армии и до 1993 назывался "День Советской Армии и Военно-морского флота".

https://crimea.ria.ru/20240223/kak-prazdnuyut-v-krymu-den-zaschitnika-otechestva---video-1135172445.html

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