Рейтинг@Mail.ru
День семьи, любви и верности: история и традиции праздника - РИА Новости Крым, 08.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Ливадийский дворец. Карта Крыма. - РИА Новости, 1920, 16.11.2023
Инфографика
https://crimea.ria.ru/20240708/den-semi-lyubvi-i-vernosti-istoriya-i-traditsii-prazdnika-1138634787.html
День семьи, любви и верности: история и традиции праздника
День семьи, любви и верности: история и традиции праздника - РИА Новости Крым, 08.07.2024
День семьи, любви и верности: история и традиции праздника
День семьи, любви и верности ежегодно отмечается 8 июля, в один день с религиозным праздником – Днем памяти святых Петра и Февронии Муромских, покровителей... РИА Новости Крым, 08.07.2024
2024-07-08T07:04
2024-07-08T07:04
инфографика
праздники и памятные даты
день семьи, любви и верности
год семьи в россии
семья
дети
россия
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/07/04/1138613972_0:110:1280:830_1920x0_80_0_0_a264b4e1499c840f808e9b67597355eb.jpg
День семьи, любви и верности ежегодно отмечается 8 июля, в один день с религиозным праздником – Днем памяти святых Петра и Февронии Муромских, покровителей брака в православии. Дата праздника фиксированная и не меняется год от года. В России праздник начали отмечать в 2008 году и считали народным торжеством. Однако 28 июня 2022 года президент РФ Владимир Путин подписал указ, согласно которому праздник стал официальным. О его истории и как отмечают – в инфографике РИА Новости Крым.
россия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/07/04/1138613972_0:0:1140:854_1920x0_80_0_0_44cda3fcc018ad018141c345d7e7b3fd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
праздники и памятные даты, инфографика, день семьи, любви и верности, год семьи в россии, семья, дети, россия, общество
День семьи, любви и верности: история и традиции праздника

История и традиции Дня семьи, любви и верности – инфографика

07:04 08.07.2024
 
Читать в
День семьи, любви и верности ежегодно отмечается 8 июля, в один день с религиозным праздником Днем памяти святых Петра и Февронии Муромских, покровителей брака в православии. Дата праздника фиксированная и не меняется год от года. В России праздник начали отмечать в 2008 году и считали народным торжеством. Однако 28 июня 2022 года президент РФ Владимир Путин подписал указ, согласно которому праздник стал официальным. О его истории и как отмечают – в инфографике РИА Новости Крым.
День семьи, любви и верностиДень семьи, любви и верности
 
ИнфографикаПраздники и памятные датыДень семьи, любви и верностиГод семьи в РоссиисемьядетиРоссияОбщество
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
07:45У Святых Петра и Февронии могли быть дети и внуки – данные летописей
07:22Си Цзиньпин и Орбан провели встречу в Пекине
07:04День семьи, любви и верности: история и традиции праздника
06:47Абитуриент не поступил на бюджет: как поможет маткапитал
06:33Стали известны итоги выборов во Франции
06:01"Даешь магистраль века!": БАМ празднует 50-летний юбилей
00:01Всё выше и выше: в Крыму в понедельник до +38 градусов
00:00Какой сегодня праздник: 8 июля
23:57В бухте Инал возле Туапсе пожар 6000 "квадратов" – эвакуируют базы отдыха
23:28Всю ночь в Севастополе будет слышна стрельба
22:03Главное за день: 7 июля
21:43Рекордная явка за 40 лет: во Франции завершились внеочередные выборы
21:22Лесной пожар под Алуштой полностью ликвидирован
20:50К чему бы это: эксперт оценил заявления Киева о переговорах с Россией
20:20На кинофестивале "Алые паруса" учрежден специальный приз Василия Ланового
19:45Первичная экстренная медицинская помощь в Крыму: как все организовано
19:10На что можно потратить маткапитал: пять направлений
18:53В Крыму создали единственный в России биопрепарат против амброзии
18:31Жарче с каждым днем: воздух в Крыму на неделе прогреется до +40
18:10Землетрясение произошло в Турции
Лента новостейМолния