https://crimea.ria.ru/20240708/v-simferopole-otmetili-den-semi-lyubvi-i-vernosti-1138688139.html

Семья священнослужителя в Крыму сдала кровь для мальчика с лейкозом

Семья священнослужителя в Крыму сдала кровь для мальчика с лейкозом - РИА Новости Крым, 08.07.2024

Семья священнослужителя в Крыму сдала кровь для мальчика с лейкозом

День семьи, любви и верности встретили в симферопольском центре крови, куда пришел клирик местного храма Всех святых Максим Тарасенко со своей семьей символично РИА Новости Крым, 08.07.2024

2024-07-08T18:02

2024-07-08T18:02

2024-07-08T18:29

праздники и памятные даты

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донорство

симферополь

день семьи, любви и верности

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июл - РИА Новости Крым. День семьи, любви и верности встретили в симферопольском центре крови, куда пришел клирик местного храма Всех святых Максим Тарасенко со своей семьей символично сдать кровь.Православные верующие в этот день чтут память святых Петра и Февронии – покровителей семьи."Очень уместно в такой день сделать что-то полезное и правильно, именно, поэтому мы пришли со всей семьей", – сказал отец Максим.Кровь, которую они сдали, направят для помощи мальчику с лейкозом."Нам очень приятно, что они участвуют в этом мероприятии, но главное, чтобы их поддержали прихожане. Чем больше доноров, тем больше у нас возможностей помочь людям", – сказала замглавврача центра Людмила Гореликова.

https://crimea.ria.ru/20240708/den-semi-lyubvi-i-vernosti-istoriya-i-traditsii-prazdnika-1138634787.html

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праздники и памятные даты, новости крыма, донорство, симферополь, день семьи, любви и верности