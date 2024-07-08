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Семья священнослужителя в Крыму сдала кровь для мальчика с лейкозом
Семья священнослужителя в Крыму сдала кровь для мальчика с лейкозом - РИА Новости Крым, 08.07.2024
Семья священнослужителя в Крыму сдала кровь для мальчика с лейкозом
День семьи, любви и верности встретили в симферопольском центре крови, куда пришел клирик местного храма Всех святых Максим Тарасенко со своей семьей символично РИА Новости Крым, 08.07.2024
2024-07-08T18:02
2024-07-08T18:02
2024-07-08T18:29
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июл - РИА Новости Крым. День семьи, любви и верности встретили в симферопольском центре крови, куда пришел клирик местного храма Всех святых Максим Тарасенко со своей семьей символично сдать кровь.Православные верующие в этот день чтут память святых Петра и Февронии – покровителей семьи."Очень уместно в такой день сделать что-то полезное и правильно, именно, поэтому мы пришли со всей семьей", – сказал отец Максим.Кровь, которую они сдали, направят для помощи мальчику с лейкозом."Нам очень приятно, что они участвуют в этом мероприятии, но главное, чтобы их поддержали прихожане. Чем больше доноров, тем больше у нас возможностей помочь людям", – сказала замглавврача центра Людмила Гореликова.
https://crimea.ria.ru/20240708/den-semi-lyubvi-i-vernosti-istoriya-i-traditsii-prazdnika-1138634787.html
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праздники и памятные даты, новости крыма, донорство, симферополь, день семьи, любви и верности
Семья священнослужителя в Крыму сдала кровь для мальчика с лейкозом
Клирик симферопольского храма Всех святых Максим Тарасенко со своей семьей сдали кровь
18:02 08.07.2024 (обновлено: 18:29 08.07.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июл - РИА Новости Крым. День семьи, любви и верности встретили в симферопольском центре крови, куда пришел клирик местного храма Всех святых Максим Тарасенко со своей семьей символично сдать кровь.
Православные верующие в этот день чтут память святых Петра и Февронии – покровителей семьи.
"Очень уместно в такой день сделать что-то полезное и правильно, именно, поэтому мы пришли со всей семьей", – сказал отец Максим.
Кровь, которую они сдали, направят для помощи мальчику с лейкозом.
"Нам очень приятно, что они участвуют в этом мероприятии, но главное, чтобы их поддержали прихожане. Чем больше доноров, тем больше у нас возможностей помочь людям", – сказала замглавврача центра Людмила Гореликова.