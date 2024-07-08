Рейтинг@Mail.ru
Семья священнослужителя в Крыму сдала кровь для мальчика с лейкозом - РИА Новости Крым, 08.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20240708/v-simferopole-otmetili-den-semi-lyubvi-i-vernosti-1138688139.html
Семья священнослужителя в Крыму сдала кровь для мальчика с лейкозом
Семья священнослужителя в Крыму сдала кровь для мальчика с лейкозом - РИА Новости Крым, 08.07.2024
Семья священнослужителя в Крыму сдала кровь для мальчика с лейкозом
День семьи, любви и верности встретили в симферопольском центре крови, куда пришел клирик местного храма Всех святых Максим Тарасенко со своей семьей символично РИА Новости Крым, 08.07.2024
2024-07-08T18:02
2024-07-08T18:29
праздники и памятные даты
новости крыма
донорство
симферополь
день семьи, любви и верности
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/07/08/1138688356_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_b9195cece40c7d21d11c5450b192e6c8.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июл - РИА Новости Крым. День семьи, любви и верности встретили в симферопольском центре крови, куда пришел клирик местного храма Всех святых Максим Тарасенко со своей семьей символично сдать кровь.Православные верующие в этот день чтут память святых Петра и Февронии – покровителей семьи."Очень уместно в такой день сделать что-то полезное и правильно, именно, поэтому мы пришли со всей семьей", – сказал отец Максим.Кровь, которую они сдали, направят для помощи мальчику с лейкозом."Нам очень приятно, что они участвуют в этом мероприятии, но главное, чтобы их поддержали прихожане. Чем больше доноров, тем больше у нас возможностей помочь людям", – сказала замглавврача центра Людмила Гореликова.
https://crimea.ria.ru/20240708/den-semi-lyubvi-i-vernosti-istoriya-i-traditsii-prazdnika-1138634787.html
симферополь
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/07/08/1138688356_161:0:1121:720_1920x0_80_0_0_5be5861adde9d6e107ad8aa61f9661e8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
праздники и памятные даты, новости крыма, донорство, симферополь, день семьи, любви и верности
Семья священнослужителя в Крыму сдала кровь для мальчика с лейкозом

Клирик симферопольского храма Всех святых Максим Тарасенко со своей семьей сдали кровь

18:02 08.07.2024 (обновлено: 18:29 08.07.2024)
 
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июл - РИА Новости Крым. День семьи, любви и верности встретили в симферопольском центре крови, куда пришел клирик местного храма Всех святых Максим Тарасенко со своей семьей символично сдать кровь.
Православные верующие в этот день чтут память святых Петра и Февронии – покровителей семьи.
"Очень уместно в такой день сделать что-то полезное и правильно, именно, поэтому мы пришли со всей семьей", – сказал отец Максим.
Кровь, которую они сдали, направят для помощи мальчику с лейкозом.
"Нам очень приятно, что они участвуют в этом мероприятии, но главное, чтобы их поддержали прихожане. Чем больше доноров, тем больше у нас возможностей помочь людям", – сказала замглавврача центра Людмила Гореликова.
Семейная пара на берегу моря
07:04Инфографика
День семьи, любви и верности: история и традиции праздника
 
Праздники и памятные датыНовости КрымадонорствоСимферопольДень семьи, любви и верности
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
18:22Аварии на энергосетях в Крыму – грозит ли полуострову энергодефицит
18:16Оттуда били по Севастополю: уничтожены позиции HIMARS с ракетами ATACMS
18:02Семья священнослужителя в Крыму сдала кровь для мальчика с лейкозом
17:41Горячее Черное море: насколько прогрелась вода у берегов Крыма
17:17Индексацию пенсий работающим пенсионерам вернут – Путин подписал закон
17:11Запад намерен обвинить Россию в применении химоружия в зоне СВО
16:53Авария на коллекторе в Феодосии - когда снимут запрет на купание в море
16:43Путин попросил Госдуму принять решение по выплатам многодетным на ипотеку
16:30Киев регулярно нарушает Конвенцию о химоружии – Минобороны
16:21Украина свыше 400 раз применяла токсические химикаты в зоне СВО
16:04Путин предложил разрешить использовать часть маткапитала на сбор в школу
15:39Под натиском армии России: ВСУ потеряли почти 2000 военных за сутки
15:22В Курской области украинский дрон атаковал больницу – идет эвакуация
15:01Удар ВСУ по Белгородчине – погиб один и ранены трое мирных жителей
14:50Российские военные уничтожили очередной танк Abrams в зоне СВО
14:39Три установки HIMARS уничтожены за сутки в зоне спецоперации
14:32Веерные отключения света из-за аномальной жары ввели в Ростовской области
14:15Очереди на Крымский мост с обеих сторон: сколько ждать проезда
13:58Истерика перед саммитом НАТО - в Минобороны опровергли заявления Киева
13:49Групповой удар нанесен по объектам ВПК Украины и авиабазам ВСУ
Лента новостейМолния