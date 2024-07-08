https://crimea.ria.ru/20240708/glavnye-novosti-kryma-8-iyulya-1138691755.html

Главные новости Крыма: 8 июля

Главные новости Крыма: 8 июля - РИА Новости Крым, 08.07.2024

Главные новости Крыма: 8 июля

В Крыму несколько муниципалитетов частично остались без света из-за аварий – глава региона прокомментировал причины. В Азовском море в связи с повышением... РИА Новости Крым, 08.07.2024

2024-07-08T21:43

2024-07-08T21:43

2024-07-08T21:43

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июл – РИА Новости Крым. В Крыму несколько муниципалитетов частично остались без света из-за аварий – глава региона прокомментировал причины. В Азовском море в связи с повышением температуры воды объявлен внеплановый вылов бычка. В Феодосии продолжает действовать запрет на купание в море. Аксенов вручил юбилейные медали крымским строителям Байкало-Амурской магистрали. Назначен новый военный прокурор Черноморского флота.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Авария на сетях в КрымуЯлта, Алушта, Евпатория и населенные пункты Бахчисарайского района в понедельник частично остались без света из-за аварий на сетях, сообщили в пресс-службе компании "Крымэнерго".По данным предприятия, в Ялте из-за аварии произошло частичное отключение электроэнергии. Также частично без света остались абоненты в Алуште, полное отключение произошло в алуштинском селе Изобильное и поселке Розовый.Комментируя ситуацию, глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что аварии на энергосетях вызваны возросшей нагрузкой на энергосистему – люди активно используют кондиционеры и холодильное оборудование – а самая сложная ситуация сложилась в Алуште, где после аварии на газопроводе сильно возросла нагрузка на электрические сети.Заморный период в Азовском мореВ Азовском море объявлен заморный период, во время которого разрешена внеплановая добыча бычка. Это связано со значительным повышением температуры воды, которое может вызвать массовую гибель рыбы. Об этом РИА Новости Крым сообщил начальник департамента по рыбному хозяйству республиканского минсельхоза Владимир Гайдаенко."Заморный период – это время, когда повышается температура воды, ну или другие негативные факторы начинают доминировать, и рыба начинает гибнуть. Особенно часто это случается в Азовском море, потому что оно мелкое и прогревается быстро", – пояснил он.Когда снимут запрет на купание в ФеодосииВ Феодосии продолжает действовать запрет на купание в море, проход к морю открыт, однако предупреждающие таблички и сигнальные флаги размещены на всех официальных пляжах, сообщили РИА Новости Крым в понедельник в пресс-службе администрации города.Запрет на купание и занятия водными видами спорта на пляжах Феодосии действует в связи с аварией на канализационном коллекторе, которая произошла 4 июля."Запрет на купание на пляжах Феодосии продолжает действовать. Пробы берут сотрудники Роспотребнадзора в ежедневном режиме. Запрет будет снят, как только результаты исследований будут говорить о соответствии качества морской воды гигиеническим нормам", – рассказали в администрации города.Строителей БАМа наградилиГлава Республики Крым Сергей Аксенов вручил крымчанам юбилейные медали "50 лет Байкало-Амурской магистрали" за активное участие в строительстве, реконструкции, развитии и обслуживании БАМа и объектов ее инфраструктуры."Поздравляю всех причастных с 50-летней годовщиной начала строительства БАМа. Это действительно была стройка века, и мы гордимся тем, что наши земляки принимали участие в реализации проекта национального уровня, аналогов которому не было в мировой практике", – написал он в своем Telegram-канале.Новый военный прокурор Черноморского флотаГенерал-майор юстиции Олег Окороков назначен новым военным прокурором Черноморского флота РФ на пятилетний срок. Информация об этом размещена на сайте официального опубликования правовых актов.

https://crimea.ria.ru/20240708/goryachee-chernoe-more-naskolko-progrelas-voda-u-beregov-kryma-1138686761.html

https://crimea.ria.ru/20240708/podrostok-sorvalsya-s-50-metrovogo-obryva-v-alushte-1138677947.html

https://crimea.ria.ru/20240708/esli-khochesh-byt-zdorov--ne-kupaysya-v-teploy-vode-razmnozhayutsya-virusy-1138687477.html

https://crimea.ria.ru/20240708/kto-v-sevastopole-poluchit-novuyu-medal-sevastopolskaya-semya-1138687363.html

https://crimea.ria.ru/20240708/ottuda-bili-po-sevastopolyu-unichtozheny-pozitsii-himars-s-raketami-atacms--1138688982.html

азовское море

феодосия

черное море

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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