https://crimea.ria.ru/20240708/naznachen-novyy-voennyy-prokuror-chernomorskogo-flota-1138690397.html
Назначен новый военный прокурор Черноморского флота
Назначен новый военный прокурор Черноморского флота - РИА Новости Крым, 08.07.2024
Назначен новый военный прокурор Черноморского флота
Генерал-майор юстиции Олег Окороков назначен новым военным прокурором Черноморского флота Российской Федерации. Информация об этом размещена на сайте... РИА Новости Крым, 08.07.2024
2024-07-08T19:45
2024-07-08T19:45
2024-07-08T19:45
чф рф (черноморский флот российской федерации)
назначения
владимир путин (политик)
армия и флот
вооруженные силы россии
северный флот
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июл – РИА Новости Крым. Генерал-майор юстиции Олег Окороков назначен новым военным прокурором Черноморского флота Российской Федерации. Информация об этом размещена на сайте официального опубликования правовых актов.Кроме того, назначен также новый военный прокурор Северного флота, им стал генерал-майор юстиции Игорь Купреев.Военные прокуроры назначены на пятилетний срок, указано в документе. Указ вступает в силу со дня его подписания.Ранее сообщалось, что Герой России, адмирал Александр Моисеев назначен временно исполняющим обязанности главнокомандующего Военно-морским флотом России. Военачальника в новой должности впервые официально представили в ходе праздничных мероприятий в Кронштадте в честь Дня моряка-подводника.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин сделал несколько новых назначений в Министерстве обороны РФПутин назначил нового замминистра обороны по матобеспечениюМишустин закрепил за вице-премьерами кураторство федеральных проектов
РИА Новости Крым
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чф рф (черноморский флот российской федерации), назначения, владимир путин (политик), армия и флот, вооруженные силы россии, северный флот, новости
Назначен новый военный прокурор Черноморского флота
Военным прокурором Черноморского флота стал Олег Окороков