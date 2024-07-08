https://crimea.ria.ru/20240708/naznachen-novyy-voennyy-prokuror-chernomorskogo-flota-1138690397.html

Назначен новый военный прокурор Черноморского флота

Назначен новый военный прокурор Черноморского флота - РИА Новости Крым, 08.07.2024

Назначен новый военный прокурор Черноморского флота

Генерал-майор юстиции Олег Окороков назначен новым военным прокурором Черноморского флота Российской Федерации. Информация об этом размещена на сайте... РИА Новости Крым, 08.07.2024

2024-07-08T19:45

2024-07-08T19:45

2024-07-08T19:45

чф рф (черноморский флот российской федерации)

назначения

владимир путин (политик)

армия и флот

вооруженные силы россии

северный флот

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июл – РИА Новости Крым. Генерал-майор юстиции Олег Окороков назначен новым военным прокурором Черноморского флота Российской Федерации. Информация об этом размещена на сайте официального опубликования правовых актов.Кроме того, назначен также новый военный прокурор Северного флота, им стал генерал-майор юстиции Игорь Купреев.Военные прокуроры назначены на пятилетний срок, указано в документе. Указ вступает в силу со дня его подписания.Ранее сообщалось, что Герой России, адмирал Александр Моисеев назначен временно исполняющим обязанности главнокомандующего Военно-морским флотом России. Военачальника в новой должности впервые официально представили в ходе праздничных мероприятий в Кронштадте в честь Дня моряка-подводника.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин сделал несколько новых назначений в Министерстве обороны РФПутин назначил нового замминистра обороны по матобеспечениюМишустин закрепил за вице-премьерами кураторство федеральных проектов

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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чф рф (черноморский флот российской федерации), назначения, владимир путин (политик), армия и флот, вооруженные силы россии, северный флот, новости