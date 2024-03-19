https://crimea.ria.ru/20240319/admiral-moiseev-naznachen-vrio-glavnokomanduyuschego-vmf-rossii-1135827183.html
Адмирал Моисеев назначен врио главнокомандующего ВМФ России
Адмирал Моисеев назначен врио главнокомандующего ВМФ России - РИА Новости Крым, 19.03.2024
Адмирал Моисеев назначен врио главнокомандующего ВМФ России
Герой России, адмирал Александр Моисеев назначен временно исполняющим обязанности главнокомандующего Военно-морским флотом России. Военачальника в новой... РИА Новости Крым, 19.03.2024
2024-03-19T12:44
2024-03-19T12:44
2024-03-19T12:51
военно-морской флот рф
александр моисеев
армия и флот
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вооруженные силы россии
кронштадт
назначения
россия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мар – РИА Новости Крым. Герой России, адмирал Александр Моисеев назначен временно исполняющим обязанности главнокомандующего Военно-морским флотом России. Военачальника в новой должности впервые официально представили в ходе праздничных мероприятий в Кронштадте в честь Дня моряка-подводника, сообщает РИА Новости.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 11 марта, говоря о сообщениях СМИ о назначении Моисеева врио главкома ВМФ России, заявил, что открытых указов об этом не было, а указы с грифом "секретно" он комментировать не может.Александр Моисеев родился в 1962 году в Калининградской области. Окончил кинотехникум, работал мастером-наладчиком в киноремонтной мастерской города Березники Пермской области.В 1981 году призван на военную службу. В 1982-1987 годах учился в Высшем военно-морском училище радиоэлектроники имени Попова. В 1995 году окончил Высшие офицерские классы ВМФ, в 2003 году – Военно-морскую академию имени Кузнецова, в 2011 году – Военную академию Генерального штаба Вооруженных сил РФ.С 1987 по 2001 год служил на подводных лодках Краснознаменного Северного флота. Последовательно прошел путь от лейтенанта – инженера вычислительной группы радиотехнической боевой части – до капитана 1 ранга – командира подводного крейсера.С 2003 года проходил службу на командных должностях дивизии атомных подводных крейсеров Северного флота. В 2007-2009 годах командовал этим соединением.В 2011-2012 годах служил в должности заместителя командующего подводными силами Северного флота.С 2012 года по 2016 год – командующий подводными силами Северного флота. С ноября 2017 года – заместитель начальника Генштаба ВС РФ.С июня 2018 года – командующий Черноморским флотом.В мае 2019 года указом президента России Моисеев назначен командующим Северным флотом.Герой Российской Федерации (2011), участник более десяти дальних походов, в том числе подо льдами Северного Ледовитого океана и на Северный полюс. Дважды награжден орденом Мужества.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин назначил нового замминистра обороны по матобеспечениюЗамминистра обороны по матобеспечению Кузьменков получил новую должность
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военно-морской флот рф, александр моисеев, армия и флот, новости, вооруженные силы россии, кронштадт, назначения, россия
Адмирал Моисеев назначен врио главнокомандующего ВМФ России
Адмирала Моисеева представили как врио главкома ВМФ России на церемонии в Кронштадте
12:44 19.03.2024 (обновлено: 12:51 19.03.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мар – РИА Новости Крым. Герой России, адмирал Александр Моисеев назначен временно исполняющим обязанности главнокомандующего Военно-морским флотом России. Военачальника в новой должности впервые официально представили в ходе праздничных мероприятий в Кронштадте в честь Дня моряка-подводника, сообщает РИА Новости.
"Церемония вручения корабельных чаш экипажам подводных лодок Военно-морского флота. Временно исполняющий обязанности главнокомандующего Военно-морским флотом Герой России адмирал Александр Моисеев", – сказал ведущий церемонии.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 11 марта, говоря о сообщениях СМИ о назначении Моисеева врио главкома ВМФ России, заявил, что открытых указов об этом не было, а указы с грифом "секретно" он комментировать не может.
Александр Моисеев родился в 1962 году в Калининградской области. Окончил кинотехникум, работал мастером-наладчиком в киноремонтной мастерской города Березники Пермской области.
В 1981 году призван на военную службу. В 1982-1987 годах учился в Высшем военно-морском училище радиоэлектроники имени Попова. В 1995 году окончил Высшие офицерские классы ВМФ, в 2003 году – Военно-морскую академию имени Кузнецова, в 2011 году – Военную академию Генерального штаба Вооруженных сил РФ.
С 1987 по 2001 год служил на подводных лодках Краснознаменного Северного флота. Последовательно прошел путь от лейтенанта – инженера вычислительной группы радиотехнической боевой части – до капитана 1 ранга – командира подводного крейсера.
С 2003 года проходил службу на командных должностях дивизии атомных подводных крейсеров Северного флота. В 2007-2009 годах командовал этим соединением.
В 2011-2012 годах служил в должности заместителя командующего подводными силами Северного флота.
С 2012 года по 2016 год – командующий подводными силами Северного флота. С ноября 2017 года – заместитель начальника Генштаба ВС РФ.
С июня 2018 года – командующий Черноморским флотом.
В мае 2019 года указом президента России Моисеев назначен командующим Северным флотом.
Герой Российской Федерации (2011), участник более десяти дальних походов, в том числе подо льдами Северного Ледовитого океана и на Северный полюс. Дважды награжден орденом Мужества.
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