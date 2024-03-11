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Путин назначил нового замминистра обороны по матобеспечению - РИА Новости Крым, 11.03.2024
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Путин назначил нового замминистра обороны по матобеспечению
Путин назначил нового замминистра обороны по матобеспечению - РИА Новости Крым, 11.03.2024
Путин назначил нового замминистра обороны по матобеспечению
Президент России Владимир Путин назначил генерал-лейтенанта Андрея Булыгу заместителем министра обороны, отвечающим за материально-техническое обеспечение... РИА Новости Крым, 11.03.2024
2024-03-11T19:16
2024-03-11T19:40
владимир путин (политик)
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закон и право
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мар – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин назначил генерал-лейтенанта Андрея Булыгу заместителем министра обороны, отвечающим за материально-техническое обеспечение Вооруженных сил РФ. Об этом сообщает Минобороны РФ.В ведомстве уточнили, что Булыга ранее занимал должность заместителя командующего войсками Западного военного округа по материально-техническому обеспечению.Андрей Булыга родился в 1968 году в поселке Сары-Озек Кербулакского района в Кахахстане. Закончил Ульяновское высшее военно-техническое училище, Военную академию тыла и транспорта и Военную академию Генерального штаба ВС РФ.Проходил военную службу в Западной группе войск, Московском, Дальневосточном и Центральном военных округах, в департаменте планирования и координации МТО Минобороны РФ.Ранее должность замминистра обороны по материально-техническому обеспечению занимал генерал-полковник Алексей Кузьменков. Он, по данным депутата Госдумы Александра Хинштейна, назначен заместителем директора Росгвардии.
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Новости
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РИА Новости Крым
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владимир путин (политик), россия, министерство обороны рф, закон и право, новости, вооруженные силы россии
Путин назначил нового замминистра обороны по матобеспечению

Путин назначил Андрея Булыгу замминистра обороны по материально-техническому обеспечению

19:16 11.03.2024 (обновлено: 19:40 11.03.2024)
 
© РИА Новости . Алексей Майшев / Перейти в фотобанкЗдание Министерства обороны РФ
Здание Министерства обороны РФ - РИА Новости, 1920, 11.03.2024
© РИА Новости . Алексей Майшев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мар – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин назначил генерал-лейтенанта Андрея Булыгу заместителем министра обороны, отвечающим за материально-техническое обеспечение Вооруженных сил РФ. Об этом сообщает Минобороны РФ.
"Указом президента Российской Федерации заместителем министра обороны Российской Федерации, отвечающим за материально-техническое обеспечение Вооруженных сил РФ, назначен генерал-лейтенант Андрей Булыга", - говорится в сообщении.
В ведомстве уточнили, что Булыга ранее занимал должность заместителя командующего войсками Западного военного округа по материально-техническому обеспечению.
Андрей Булыга родился в 1968 году в поселке Сары-Озек Кербулакского района в Кахахстане. Закончил Ульяновское высшее военно-техническое училище, Военную академию тыла и транспорта и Военную академию Генерального штаба ВС РФ.
Проходил военную службу в Западной группе войск, Московском, Дальневосточном и Центральном военных округах, в департаменте планирования и координации МТО Минобороны РФ.
© Министерство обороны РФАндрей Булыга, назначенный замминистра обороны по материально-техническому обеспечению
Андрей Булыга, назначенный замминистра обороны по материально-техническому обеспечению
© Министерство обороны РФ
Андрей Булыга, назначенный замминистра обороны по материально-техническому обеспечению
Ранее должность замминистра обороны по материально-техническому обеспечению занимал генерал-полковник Алексей Кузьменков. Он, по данным депутата Госдумы Александра Хинштейна, назначен заместителем директора Росгвардии.
 
Владимир Путин (политик)РоссияМинистерство обороны РФЗакон и правоНовостиВооруженные силы России
 
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