https://crimea.ria.ru/20240311/putin-naznachil-novogo-zamministra-oborony-po-matobespecheniyu-1135564595.html

Путин назначил нового замминистра обороны по матобеспечению

Путин назначил нового замминистра обороны по матобеспечению - РИА Новости Крым, 11.03.2024

Путин назначил нового замминистра обороны по матобеспечению

Президент России Владимир Путин назначил генерал-лейтенанта Андрея Булыгу заместителем министра обороны, отвечающим за материально-техническое обеспечение... РИА Новости Крым, 11.03.2024

2024-03-11T19:16

2024-03-11T19:16

2024-03-11T19:40

владимир путин (политик)

россия

министерство обороны рф

закон и право

новости

вооруженные силы россии

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мар – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин назначил генерал-лейтенанта Андрея Булыгу заместителем министра обороны, отвечающим за материально-техническое обеспечение Вооруженных сил РФ. Об этом сообщает Минобороны РФ.В ведомстве уточнили, что Булыга ранее занимал должность заместителя командующего войсками Западного военного округа по материально-техническому обеспечению.Андрей Булыга родился в 1968 году в поселке Сары-Озек Кербулакского района в Кахахстане. Закончил Ульяновское высшее военно-техническое училище, Военную академию тыла и транспорта и Военную академию Генерального штаба ВС РФ.Проходил военную службу в Западной группе войск, Московском, Дальневосточном и Центральном военных округах, в департаменте планирования и координации МТО Минобороны РФ.Ранее должность замминистра обороны по материально-техническому обеспечению занимал генерал-полковник Алексей Кузьменков. Он, по данным депутата Госдумы Александра Хинштейна, назначен заместителем директора Росгвардии.

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2024

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владимир путин (политик), россия, министерство обороны рф, закон и право, новости, вооруженные силы россии