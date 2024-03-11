https://crimea.ria.ru/20240311/zamministra-oborony-po-matobespecheniyu-kuzmenkov-poluchil-novuyu-dolzhnost-1135570493.html

Замминистра обороны по матобеспечению Кузьменков получил новую должность

Замминистра обороны по матобеспечению Кузьменков получил новую должность - РИА Новости Крым, 11.03.2024

Замминистра обороны по матобеспечению Кузьменков получил новую должность

Президент России Владимир Путин назначил на должность заместителя директора Росгвардии генерал-полковника Алексея Кузьменкова, который ранее занимал должность... РИА Новости Крым, 11.03.2024

2024-03-11T22:53

2024-03-11T22:53

2024-03-11T22:53

росгвардия (федеральная служба войск национальной гвардии российской федерации)

россия

владимир путин (политик)

закон и право

кадровые перестановки

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мар - РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин назначил на должность заместителя директора Росгвардии генерал-полковника Алексея Кузьменкова, который ранее занимал должность заместителя министра обороны по матобеспечению. Об этом сообщает официальный Telegram-канал Росгвардии.До этого генерал-полковник Алексей Кузьменков отвечал за материально-техническое обеспечение Вооруженных сил, занимая должность заместителя министра обороны. В военное ведомство он пришел из Росгвардии.На этом посту Кузьменков также продолжит курировать тыловой блок.Алексей Михайлович Кузьменков родился 10 июня 1970 года в Горловке Донецкой области.В 2011 году назначен на должность заместителя руководителя департамента ресурсного обеспечения Министерства обороны Российской Федерации. С 2012 по 2014 годы был руководителем департамента планирования и координации материально-технического обеспечения Министерства обороны. С 2014 по 2018 стал начальником Штаба материально-технического обеспечения Вооруженных Сил Российской Федерации. С 2018 по 2019 работал заместителем командующего войсками Южного военного округа по материально-техническому обеспечению. С 2019 по 2023 занимал должность заместителя директора Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации – главнокомандующего войсками национальной гвардии Российской Федерации.В апреле 2023 года указом президента назначен заместителем министра обороны Российской Федерации. Награжден орденами "За заслуги перед Отечеством" III степени, "За заслуги перед Отечеством" IV степени, Александра Невского и "За военные заслуги", медалями ордена "За заслуги перед Отечеством" I степени с мечами, "За заслуги перед Отечеством" II степени, Почетной грамотой Президента Российской Федерации и другими медалями.Занимать пост заместителя министра обороны по материально-техническому обеспечению теперь будет генерал-лейтенант Андрей Булыга, ранее занимавший должность заместителя командующего войсками Западного военного округа.Читайте также на РИА Новости Крым:Назначен новый омбудсмен Херсонской области Залужного признали непригодным к военной службе – СМИВ Крыму назначили нового омбудсмена

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

росгвардия (федеральная служба войск национальной гвардии российской федерации), россия, владимир путин (политик), закон и право, кадровые перестановки, новости