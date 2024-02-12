https://crimea.ria.ru/20240212/v-krymu-naznachili-novogo-ombudsmena-1134884864.html
В Крыму назначили нового омбудсмена
В Крыму назначили нового омбудсмена - РИА Новости Крым, 12.02.2024
В Крыму назначили нового омбудсмена
Парламент Крыма назначил бывшего врио прокурора республики Александра Штехбарта уполномоченным по правам человека в регионе. Соответствующее постановление... РИА Новости Крым, 12.02.2024
2024-02-12T11:42
2024-02-12T11:42
2024-02-12T11:44
уполномоченный по правам человека в крыму
александр штехбарт
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кадровые перестановки во властных структурах крыма и севастополя
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 фев – РИА Новости Крым. Парламент Крыма назначил бывшего врио прокурора республики Александра Штехбарта уполномоченным по правам человека в регионе. Соответствующее постановление принято на сессии Госсовета РК в понедельник.Назначение Штехбарта поддержали 62 депутата из 64, присутствовавших в зале. После голосования он принес присягу омбудсмена.Александр Штехбарт окончил Харьковский юридический институт. На протяжении 25 лет работал в органах прокуратуры, министерстве труда и соцзащиты РК. В марте 2014 года он временно исполнял обязанности прокурора Крыма. Последнее место работы Штехбарта – помощник крымского омбудсмена.С ноября 2019 года по май 2023 года должность уполномоченного по правам человека занимала Лариса Опанасюк. 5 октября 2023 года она скончалась на 61-м году жизни.
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уполномоченный по правам человека в крыму, александр штехбарт, крым, государственный совет рк (госсовет), кадровые перестановки во властных структурах крыма и севастополя, кадровые перестановки, новости крыма
В Крыму назначили нового омбудсмена
Парламент Крыма назначил новым омбудсменом региона Александра Штехбарта
11:42 12.02.2024 (обновлено: 11:44 12.02.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 фев – РИА Новости Крым. Парламент Крыма назначил бывшего врио прокурора республики Александра Штехбарта уполномоченным по правам человека в регионе. Соответствующее постановление принято на сессии Госсовета РК в понедельник.
Назначение Штехбарта поддержали 62 депутата из 64, присутствовавших в зале. После голосования он принес присягу омбудсмена.
"Назначение на должность для меня – это, прежде всего, ответственность. Приложу все усилия для служения республике и крымчанам. Видение деятельности сформировано. Хотелось бы видеть понимание и поддержку со стороны органов исполнительной власти и депутатского корпуса в вопросах взаимодействия", - сказал омбудсмен.
Александр Штехбарт окончил Харьковский юридический институт. На протяжении 25 лет работал в органах прокуратуры, министерстве труда и соцзащиты РК. В марте 2014 года он временно исполнял обязанности прокурора Крыма. Последнее место работы Штехбарта – помощник крымского омбудсмена.
С ноября 2019 года по май 2023 года должность уполномоченного по правам человека занимала Лариса Опанасюк. 5 октября 2023 года она скончалась на 61-м году жизни.