https://crimea.ria.ru/20240212/v-krymu-naznachili-novogo-ombudsmena-1134884864.html

В Крыму назначили нового омбудсмена

В Крыму назначили нового омбудсмена - РИА Новости Крым, 12.02.2024

В Крыму назначили нового омбудсмена

Парламент Крыма назначил бывшего врио прокурора республики Александра Штехбарта уполномоченным по правам человека в регионе. Соответствующее постановление... РИА Новости Крым, 12.02.2024

2024-02-12T11:42

2024-02-12T11:42

2024-02-12T11:44

уполномоченный по правам человека в крыму

александр штехбарт

крым

государственный совет рк (госсовет)

кадровые перестановки во властных структурах крыма и севастополя

кадровые перестановки

новости крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 фев – РИА Новости Крым. Парламент Крыма назначил бывшего врио прокурора республики Александра Штехбарта уполномоченным по правам человека в регионе. Соответствующее постановление принято на сессии Госсовета РК в понедельник.Назначение Штехбарта поддержали 62 депутата из 64, присутствовавших в зале. После голосования он принес присягу омбудсмена.Александр Штехбарт окончил Харьковский юридический институт. На протяжении 25 лет работал в органах прокуратуры, министерстве труда и соцзащиты РК. В марте 2014 года он временно исполнял обязанности прокурора Крыма. Последнее место работы Штехбарта – помощник крымского омбудсмена.С ноября 2019 года по май 2023 года должность уполномоченного по правам человека занимала Лариса Опанасюк. 5 октября 2023 года она скончалась на 61-м году жизни.

https://crimea.ria.ru/20240109/v-krymu-naznachen-novyy-ministr-promyshlennoy-politiki-1134048443.html

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