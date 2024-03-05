https://crimea.ria.ru/20240305/naznachen-novyy-ombudsmen-khersonskoy-oblasti-1135428631.html
Назначен новый омбудсмен Херсонской области
Назначен новый омбудсмен Херсонской области - РИА Новости Крым, 05.03.2024
Назначен новый омбудсмен Херсонской области
Экс-сотрудник симферопольского подразделения международной медиагруппы "Россия Сегодня" Сергей Георгиев во вторник назначен Херсонской областной Думой на пост... РИА Новости Крым, 05.03.2024
2024-03-05T20:05
2024-03-05T20:05
2024-03-05T20:05
татьяна москалькова
сергей георгиев
херсонская область
общество
новые регионы россии
новости
международная медиагруппа "россия сегодня"
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мар - РИА Новости Крым. Экс-сотрудник симферопольского подразделения международной медиагруппы "Россия Сегодня" Сергей Георгиев во вторник назначен Херсонской областной Думой на пост регионального уполномоченного по правам человека, передает корреспондент РИА Новости Крым.За назначение Георгиева депутаты Херсонской областной Думы проголосовали единогласно. Кандидатуру Сергея Георгиева вносил лично губернатор региона Владимир Сальдо, согласовывала ее омбудсмен Российской Федерации Татьяна Москалькова.По словам нового омбудсмена, одна из главных задач – ускорение и упрощение интеграции Херсонской области в состав Российской Федерации и выработка нестандартных механизмов, которые позволили бы гарантировать соблюдение прав жителей региона.При этом на Украине не существует института региональных Уполномоченных по правам человека. В этой связи, по словам омбудсмена, работу предстоит выстраивать "с нуля"."Предстоит сложная, но интересная работа. Полномочий хватает, чтобы сделать доступнее для людей те государственные услуги, которые должны получать все россияне, в том числе жители Херсонской области. И, конечно, мы смотрим на нарушение прав человека на правом берегу", – добавил он.Сергей Георгиев стал первым в истории омбудсменом Херсонской области. Ранее он занимал должность помощника уполномоченного по правам человека в Крыму. После этого, с 18 июня 2018 года, работал в подразделении международной медиагруппы "Россия Сегодня" в Симферополе, с апреля 2023 года занимал должность шеф-редактора сайта РИА Новости Крым.С начала специальной военной операции в качестве военного корреспондента освещал события в зоне проведения специальной военной операции, а также организовывал сбор и доставку гуманитарной помощи в новые регионы России. Отмечен многочисленными профессиональными наградами. В том числе, в 2022 году награжден медалью "За доблестный труд" – за работу в зоне СВО и заботу о мирных жителях и бойцах, в 2023 – ежегодной премией "Журналист года" министерства информации и связи республики Крым в номинации "Военный корреспондент года". Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму назначили нового омбудсмена50 жителей новых регионов обратились в аппарат омбудсмена Крыма за год11 детей вернулись в свои семьи на Украине – Львова-Белова
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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татьяна москалькова, сергей георгиев, херсонская область, общество, новые регионы россии, новости, международная медиагруппа "россия сегодня"
Назначен новый омбудсмен Херсонской области
Экс-сотрудник "Россия Сегодня" Сергей Георгиев назначен омбудсменом Херсонской области
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мар - РИА Новости Крым.
Экс-сотрудник симферопольского подразделения международной медиагруппы "Россия Сегодня" Сергей Георгиев во вторник назначен Херсонской областной Думой на пост регионального уполномоченного по правам человека, передает корреспондент РИА Новости Крым
.
За назначение Георгиева депутаты Херсонской областной Думы проголосовали единогласно. Кандидатуру Сергея Георгиева вносил лично губернатор региона Владимир Сальдо, согласовывала ее омбудсмен Российской Федерации Татьяна Москалькова.
"Поздравляю с назначением на должность Уполномоченного по правам человека в Херсонской области. Желаю успехов в решении ответственных задач, направленных на обеспечение гарантий государственной защиты прав и свобод человека и гражданина на территории Херсонской области", – сказано в поздравительной телеграмме Москальковой.
По словам нового омбудсмена, одна из главных задач – ускорение и упрощение интеграции Херсонской области в состав Российской Федерации и выработка нестандартных механизмов, которые позволили бы гарантировать соблюдение прав жителей региона.
"В частности – реализация жилищных сертификатов. Возникают вопросы – но это право людей, и уже сейчас по инициативе руководства области обсуждаются сроки реализации сертификатов. Второй момент: к сожалению, у нас большая часть архивов осталась на правом берегу Днепра, который сейчас подконтролен Киеву. Люди просто не могут получить справки, чтобы подтвердить стаж, размер заработной платы и так далее. Тут нужно вырабатывать механизмы, которые позволят подходить нестандартно к решению этих вопросов. Главная задача – чтобы эти механизмы были без бюрократических проволочек, чтобы права людей реализовывались", – говорит Георгиев.
При этом на Украине не существует института региональных Уполномоченных по правам человека. В этой связи, по словам омбудсмена, работу предстоит выстраивать "с нуля".
"Предстоит сложная, но интересная работа. Полномочий хватает, чтобы сделать доступнее для людей те государственные услуги, которые должны получать все россияне, в том числе жители Херсонской области. И, конечно, мы смотрим на нарушение прав человека на правом берегу", – добавил он.
Сергей Георгиев стал первым в истории омбудсменом Херсонской области. Ранее он занимал должность помощника уполномоченного по правам человека в Крыму. После этого, с 18 июня 2018 года, работал в подразделении международной медиагруппы "Россия Сегодня" в Симферополе, с апреля 2023 года занимал должность шеф-редактора сайта РИА Новости Крым
.
С начала специальной военной операции в качестве военного корреспондента освещал события в зоне проведения специальной военной операции, а также организовывал сбор и доставку гуманитарной помощи в новые регионы России. Отмечен многочисленными профессиональными наградами. В том числе, в 2022 году награжден
медалью "За доблестный труд" – за работу в зоне СВО и заботу о мирных жителях и бойцах, в 2023 – ежегодной премией "Журналист года" министерства информации и связи республики Крым в номинации "Военный корреспондент года"
.
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