Рейтинг@Mail.ru
50 жителей новых регионов обратились в аппарат омбудсмена Крыма за год - РИА Новости Крым, 14.02.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
РИА Новости Крым - РИА Новости, 1920
Эксклюзивы РИА Новости Крым
https://crimea.ria.ru/20240214/50-zhiteley-novykh-regionov-obratilis-v-apparat-ombudsmena-kryma-za-god-1134928697.html
50 жителей новых регионов обратились в аппарат омбудсмена Крыма за год
50 жителей новых регионов обратились в аппарат омбудсмена Крыма за год - РИА Новости Крым, 14.02.2024
50 жителей новых регионов обратились в аппарат омбудсмена Крыма за год
Вопросы социального и пенсионного обеспечения, медицинского обслуживания, реализации жилищных прав наиболее часто встречаются в обращениях к омбудсмену со... РИА Новости Крым, 14.02.2024
2024-02-14T11:21
2024-02-14T11:21
эксклюзивы риа новости крым
александр штехбарт
уполномоченный по правам человека в крыму
крым
новости крыма
новые регионы россии
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/02/0e/1134928910_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_dfec658d7acadffa5a562664ff592530.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 фев - РИА новости Крым. Вопросы социального и пенсионного обеспечения, медицинского обслуживания, реализации жилищных прав наиболее часто встречаются в обращениях к омбудсмену со стороны крымчан и жителей новых регионов, которые с этого года стали чаще обращаться за помощью. Об этом РИА Новости Крым рассказал вновь назначенный уполномоченный по правам человека в Крыму Александр Штехбарт.Парламент Крыма в понедельник назначил бывшего врио прокурора республики Александра Штехбарта уполномоченным по правам человека в регионе. Обращения крымчан"Основной блок обращений, поступающих со стороны крымчан - вопросы соблюдения социальных прав, в том числе жилищных, вопросы в области медицины, пенсионного обеспечения. Есть и вопросы по линии Минобороны, связанные с проведением специальной военной операции", - перечислил Штехбарт.По его словам, работа по этим направлением велась и ранее и теперь будет продолжена. Вопросы из новых регионов"Есть обращения и со стороны жителей новых регионов. Их около 50 за прошлый год со стороны гражданских лиц", - продолжил Штехбарт.Он рассказал, что заявления также содержат просьбы о помощи в реализации жилищных прав, в том числе херсонских сертификатов на жилье, получения льгот. Также жители новых регионов просят помочь решить вопросы временной регистрации, получения единовременного денежного пособия, розыска родственников.Для большей эффективности работы омбудсмен считает важным наладить еще более тесное взаимодействие института уполномоченного с органами власти разных уровней."И роль, и значение уполномоченного важны, поскольку мы являемся тем органом, который принимает дополнительные меры по защите прав граждан", - заключил Штехбарт.Председатель Украинской общины Крыма, депутат парламента республики Анастасия Гридчина ранее сообщала, что жители Одессы и Николаева в последнее время все чаще обращаются к общественникам в Крыму с просьбой оказать содействие в оформлении российского гражданства и переезде в РФ. Эту помощь люди получают. Читайте также на РИА Новости Крым:Защитить права людей: приемная омбудсмена открыта на ХерсонщинеКак в Крыму помогают детям воссоединиться со своими семьями на Украине
крым
новые регионы россии
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/02/0e/1134928910_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_4bbeaa61d6f069aa77d83366e426bd3c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
александр штехбарт, уполномоченный по правам человека в крыму, крым, новости крыма, новые регионы россии, общество
50 жителей новых регионов обратились в аппарат омбудсмена Крыма за год

Около 50 заявлений от жителей новых регионов поступило в аппарат омбудсмена Крыма за год

11:21 14.02.2024
 
© РИА Новости КрымУполномоченный по правам человека в Крыму Александр Штехбарт
Уполномоченный по правам человека в Крыму Александр Штехбарт - РИА Новости, 1920, 14.02.2024
© РИА Новости Крым
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 фев - РИА новости Крым. Вопросы социального и пенсионного обеспечения, медицинского обслуживания, реализации жилищных прав наиболее часто встречаются в обращениях к омбудсмену со стороны крымчан и жителей новых регионов, которые с этого года стали чаще обращаться за помощью. Об этом РИА Новости Крым рассказал вновь назначенный уполномоченный по правам человека в Крыму Александр Штехбарт.
Парламент Крыма в понедельник назначил бывшего врио прокурора республики Александра Штехбарта уполномоченным по правам человека в регионе.

Обращения крымчан

"Основной блок обращений, поступающих со стороны крымчан - вопросы соблюдения социальных прав, в том числе жилищных, вопросы в области медицины, пенсионного обеспечения. Есть и вопросы по линии Минобороны, связанные с проведением специальной военной операции", - перечислил Штехбарт.
По его словам, работа по этим направлением велась и ранее и теперь будет продолжена.

Вопросы из новых регионов

"Есть обращения и со стороны жителей новых регионов. Их около 50 за прошлый год со стороны гражданских лиц", - продолжил Штехбарт.
Он рассказал, что заявления также содержат просьбы о помощи в реализации жилищных прав, в том числе херсонских сертификатов на жилье, получения льгот. Также жители новых регионов просят помочь решить вопросы временной регистрации, получения единовременного денежного пособия, розыска родственников.
"В этом году таких обращений несколько больше. Мы включаемся, помогаем. Здесь у нас налажено взаимодействие с органами исполнительной власти. Помогаем", - констатировал омбудсмен.
Для большей эффективности работы омбудсмен считает важным наладить еще более тесное взаимодействие института уполномоченного с органами власти разных уровней.
"И роль, и значение уполномоченного важны, поскольку мы являемся тем органом, который принимает дополнительные меры по защите прав граждан", - заключил Штехбарт.
Председатель Украинской общины Крыма, депутат парламента республики Анастасия Гридчина ранее сообщала, что жители Одессы и Николаева в последнее время все чаще обращаются к общественникам в Крыму с просьбой оказать содействие в оформлении российского гражданства и переезде в РФ. Эту помощь люди получают.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Защитить права людей: приемная омбудсмена открыта на Херсонщине
Как в Крыму помогают детям воссоединиться со своими семьями на Украине
 
Эксклюзивы РИА Новости КрымАлександр ШтехбартУполномоченный по правам человека в КрымуКрымНовости КрымаНовые регионы РоссииОбщество
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
12:57Вариантов не просматривается: Лавров о переговорах по Украине
12:22Казахстан снова трясет: произошло второе землетрясение за день
12:05Исследование: спрос на сберегательные продукты в Крыму продолжает расти
12:01Экс-начальник квартирной службы ЧФ получил срок за взятку в 9,6 млн
11:45Шторм с холодным ветром идет в Крым
11:45Возбуждено уголовное дело по факту пожара в жилом доме Анапы
11:2150 жителей новых регионов обратились в аппарат омбудсмена Крыма за год
11:02Гриппом и ОРВИ за неделю заболели более 1 миллиона россиян
10:55"Генерал 200" уходит в оборону - три причины заявлений Сырского
10:45Режим ЧС введен из-за пожара в многоквартирном доме
10:28Как работает Керченская паромная переправа в среду
09:48Путин подписал закон о конфискации имущества за фейки об армии
09:33Путин расширил полномочия регионов по борьбе с "наливайками"
09:11Какой рыбы больше всего у берегов Крыма в феврале
09:04Движение поездов на Черноморском побережье восстановили после оползня
08:38В Алупке нашли старинный фонтан – его вернут на историческое место
08:16К Земле движутся облака плазмы
07:49При атаке на Белгородскую область ранена мирная жительница
07:229 беспилотников перехвачены над Черным морем и двумя регионами России
07:03Пожар в многоэтажке Анапы ликвидирован – жертв нет
Лента новостейМолния