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50 жителей новых регионов обратились в аппарат омбудсмена Крыма за год

50 жителей новых регионов обратились в аппарат омбудсмена Крыма за год - РИА Новости Крым, 14.02.2024

50 жителей новых регионов обратились в аппарат омбудсмена Крыма за год

Вопросы социального и пенсионного обеспечения, медицинского обслуживания, реализации жилищных прав наиболее часто встречаются в обращениях к омбудсмену со... РИА Новости Крым, 14.02.2024

2024-02-14T11:21

2024-02-14T11:21

2024-02-14T11:21

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 фев - РИА новости Крым. Вопросы социального и пенсионного обеспечения, медицинского обслуживания, реализации жилищных прав наиболее часто встречаются в обращениях к омбудсмену со стороны крымчан и жителей новых регионов, которые с этого года стали чаще обращаться за помощью. Об этом РИА Новости Крым рассказал вновь назначенный уполномоченный по правам человека в Крыму Александр Штехбарт.Парламент Крыма в понедельник назначил бывшего врио прокурора республики Александра Штехбарта уполномоченным по правам человека в регионе. Обращения крымчан"Основной блок обращений, поступающих со стороны крымчан - вопросы соблюдения социальных прав, в том числе жилищных, вопросы в области медицины, пенсионного обеспечения. Есть и вопросы по линии Минобороны, связанные с проведением специальной военной операции", - перечислил Штехбарт.По его словам, работа по этим направлением велась и ранее и теперь будет продолжена. Вопросы из новых регионов"Есть обращения и со стороны жителей новых регионов. Их около 50 за прошлый год со стороны гражданских лиц", - продолжил Штехбарт.Он рассказал, что заявления также содержат просьбы о помощи в реализации жилищных прав, в том числе херсонских сертификатов на жилье, получения льгот. Также жители новых регионов просят помочь решить вопросы временной регистрации, получения единовременного денежного пособия, розыска родственников.Для большей эффективности работы омбудсмен считает важным наладить еще более тесное взаимодействие института уполномоченного с органами власти разных уровней."И роль, и значение уполномоченного важны, поскольку мы являемся тем органом, который принимает дополнительные меры по защите прав граждан", - заключил Штехбарт.Председатель Украинской общины Крыма, депутат парламента республики Анастасия Гридчина ранее сообщала, что жители Одессы и Николаева в последнее время все чаще обращаются к общественникам в Крыму с просьбой оказать содействие в оформлении российского гражданства и переезде в РФ. Эту помощь люди получают. Читайте также на РИА Новости Крым:Защитить права людей: приемная омбудсмена открыта на ХерсонщинеКак в Крыму помогают детям воссоединиться со своими семьями на Украине

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр штехбарт, уполномоченный по правам человека в крыму, крым, новости крыма, новые регионы россии, общество