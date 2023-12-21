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Защитить права людей: приемная омбудсмена открыта на Херсонщине
Защитить права людей: приемная омбудсмена открыта на Херсонщине - РИА Новости Крым, 21.12.2023
Защитить права людей: приемная омбудсмена открыта на Херсонщине
Общественная приемная уполномоченного по правам человека заработала в Херсонской области. Об этом сообщила российский омбудсмен Татьяна Москалькова. РИА Новости Крым, 21.12.2023
2023-12-21T19:21
2023-12-21T19:21
2023-12-21T19:12
херсонская область
общество
татьяна москалькова
новые регионы россии
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новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 дек - РИА Новости Крым. Общественная приемная уполномоченного по правам человека заработала в Херсонской области. Об этом сообщила российский омбудсмен Татьяна Москалькова."С первыми результатами работы общественной приемной уполномоченного по правам человека в Российской Федерации мои представители ознакомили губернатора Херсонской области Владимира Сальдо", - написала омбудсмен в своем Telegram-канале. По ее словам, представители уполномоченного по правам человека в регионе будут оказывать помощь жителям Херсонщины в решении проблемных вопросов, защищать права граждан.Новым уполномоченным по правам человека в Крыму готовятся назначить Александра Штехбарта, сообщала ранее пресс-служба Государственного Совета Крыма, кандидатура рассмотрена профильным комитетом Госсовета. Читайте также на РИА Новости Крым:Бывший детский омбудсмен Астахов снял в Донбассе фильм "Чудо на фронте"Единый телефонный номер "112" заработает в Херсонской областиКиев принудительно вывезет семьи с детьми с правобережной Херсонщины
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херсонская область, общество, татьяна москалькова, новые регионы россии, владимир сальдо, новости
Защитить права людей: приемная омбудсмена открыта на Херсонщине
Права жителей Херсноской области защитит уполномоченный по правам человека - Москалькова