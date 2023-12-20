https://crimea.ria.ru/20231220/edinyy-telefonnyy-nomer-112-zarabotaet-v-khersonskoy-oblasti-1133684629.html

Единый телефонный номер "112" заработает в Херсонской области

Единый телефонный номер "112" заработает в Херсонской области - РИА Новости Крым, 20.12.2023

Единый телефонный номер "112" заработает в Херсонской области

Указ о создании на территории Херсонской области системы обеспечения вызова экстренных служб по номеру телефона "112" подписал губернатор Херсонской области... РИА Новости Крым, 20.12.2023

2023-12-20T14:15

2023-12-20T14:15

2023-12-20T14:19

херсонская область

новости

безопасность

экстренные службы

владимир сальдо

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 дек - РИА Новости Крым. Указ о создании на территории Херсонской области системы обеспечения вызова экстренных служб по номеру телефона "112" подписал губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.По его словам, соответствующий указ повысит скорость реагирования экстренных служб, которые станут работать по принципу "одного окна", а, следовательно, повысится и уровень безопасности граждан.Ранее сообщалось, что на территории Херсонской области изменяется период действия комендантского часа. Соответствующий указ подписал губернатор региона Владимир Сальдо.Читайте также на РИА Новости Крым:Выстоим, выстроим: мэр Энергодара рассказал о жизни в городеВ Херсонской области отменили режим ЧС после подрыва Каховской ГЭСВ ДНР вводят военную цензуру и комендантский час – указ Пушилина

херсонская область

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

херсонская область, новости, безопасность, экстренные службы, владимир сальдо