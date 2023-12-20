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Единый телефонный номер "112" заработает в Херсонской области
Единый телефонный номер "112" заработает в Херсонской области - РИА Новости Крым, 20.12.2023
Единый телефонный номер "112" заработает в Херсонской области
Указ о создании на территории Херсонской области системы обеспечения вызова экстренных служб по номеру телефона "112" подписал губернатор Херсонской области... РИА Новости Крым, 20.12.2023
2023-12-20T14:15
2023-12-20T14:15
2023-12-20T14:19
херсонская область
новости
безопасность
экстренные службы
владимир сальдо
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 дек - РИА Новости Крым. Указ о создании на территории Херсонской области системы обеспечения вызова экстренных служб по номеру телефона "112" подписал губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.По его словам, соответствующий указ повысит скорость реагирования экстренных служб, которые станут работать по принципу "одного окна", а, следовательно, повысится и уровень безопасности граждан.Ранее сообщалось, что на территории Херсонской области изменяется период действия комендантского часа. Соответствующий указ подписал губернатор региона Владимир Сальдо.Читайте также на РИА Новости Крым:Выстоим, выстроим: мэр Энергодара рассказал о жизни в городеВ Херсонской области отменили режим ЧС после подрыва Каховской ГЭСВ ДНР вводят военную цензуру и комендантский час – указ Пушилина
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херсонская область, новости, безопасность, экстренные службы, владимир сальдо
Единый телефонный номер "112" заработает в Херсонской области
Сальдо подписал указ создании в Херсонской области системы вызова экстренных служб "112"
14:15 20.12.2023 (обновлено: 14:19 20.12.2023)