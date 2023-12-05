Выстоим, выстроим: мэр Энергодара рассказал о жизни в городе
Украина уничтожила советское наследие Энергодара еще до СВО - мэр
© РИА Новости КрымГлава Энергодара Эдуард Сеновоз
© РИА Новости Крым
Город атомщиков Энергодар неразрывно связан с Запорожской АЭС – это единое целое, как и Севастополь с его Черноморским флотом. Украинская власть выжала из него все, что могла, оставив разруху, но он борется за светлое будущее в России, и он победит. Как живут и работают здесь в условиях регулярных обстрелов ВСУ, умудряясь строить не только планы, но и развиваться – в интервью РИА Новости Крым рассказал глава города Эдуард Сеновоз.
Живем в режиме ожидания
"Мы все время находимся в режиме ожидания. Все время в готовности ликвидировать последствия ударов. Расслабиться нам особо не дают. Системных обстрелов нет, но удары постоянно наносятся точечно по инфраструктуре, по жилым домам города", – рассказывает мэр.
Он почти совсем не улыбается, только иногда из вежливости, в ответ на шутку: ну невозможно же только о грустном. Очень собранный, вежливый и немного суровый глава города-спутника Запорожской атомной электростанции оживляется лишь когда начинаем говорить о людях, об их нуждах, безопасности и о том, как ее добиться, как вообще в этих условиях поддерживать нормальную жизнь.
Это то, чем сейчас, по его словам, "занято все сознание". Прогнозы? Не до них, говорит. Просто работает.
"Работы настолько много, столь серьезная ответственность сейчас лежит на мне, что стараюсь меньше занимать свое сознание теми вещами, которые от меня не зависят. Потому что очень много того, что мне сейчас необходимо преодолевать", - поясняет Эдуард Сеновоз.
– А у нас тут в Севастополе в школах защитные пленки от ударной волны на окна клеить стали.
– Да, все это нам знакомо. Мы приехали оттуда, где удивить чем-то таким уже невозможно.
И на этих словах улыбается, правда, грустно.
В Энергодаре, рассказывает он, ребята учатся очно. Все образовательные учреждения работают и как могут готовятся к новому году. Но город пышностей разводить, понятно, не будет.
"Мы не можем организовать какие-то массовые мероприятия, которые необходимо было бы проводить для того, чтобы население чувствовало себя полноценно. Но что такое полноценная жизнь? Это никаких ограничений. А ограничений в данный момент много, и они в первую очередь связаны с тем, чтобы минимизировать какие-то экзистенциальные опасности, которые существуют".
Основная цель ударов боевиков ВСУ по мирному Энергодару – психологическое воздействие на население, уверен градоначальник. Зачем? "Чтобы держать в постоянном напряжении, создавать атмосферу нервозности и невыносимых жизненных условий".
Город в аварийном состоянии
Мало выносимыми эти условия, по словам Эдуарда Сеновоза, были еще до начала СВО. К тому времени "когда-то очень уютный советский город атомщиков" уже существовал на пределе своих возможностей.
"Город находится в аварийном состоянии. Все системы абсолютно изношены, на 80-90%. Дело не в боевых действиях – это в принципе запущенность. Тут видно, насколько прежняя власть относилась к этому всему бездумно, как просто эксплуатировалось советское наследие и не более того. Но не можем же мы остановить жизнедеятельность города, необходимо очень многое преодолеть", – говорит мэр.
А по-хорошему сейчас надо взять и остановить, например, те же лифты во всех многоквартирных домах, добавляет он. Потому что они пришли уже в такую степень негодности, что могут быть просто опасны.
"Но это невозможно, потому что основная часть населения – неработающие, ветераны, пенсионеры, инвалиды. И остановить лифты - это практически лишить людей жизненно необходимых вещей. Мы надеемся, что войдем в правительственную программу, и это позволит нам полностью поменять все лифтовое хозяйство Энергодара, поставить современные безопасные лифты и эксплуатировать их в уже соответствии с требованиями российского законодательства. Это очень серьезные вещи на самом деле", – сетует мэр.
И таких серьезных вещей в Энергодаре – куда ни глянь. Строить, развивать, реконструировать нужно все и сейчас, одновременно. Конечно, так не получится. Но даже то, что уже делается – колоссально изменило город за один лишь 2023 год, говорит Сеновоз. И это только начало.
Назло врагам
"Мы уже начали. В этом году проведена колоссальная работа по ремонту социально значимых объектов. Школы общеобразовательные, музыкальные, художественные и спортивные, детские сады – везде ремонт, реконструкция, всем даем новую жизнь. В школах оборудование поставили, открыли IT-классы, атом-классы", - перечисляет он.
Вот теперь его интонации заметно меняются. С еще большим воодушевлением он говорит об энергодарцах: за 2023-й год население выросло вдвое:
"Если в прошлом году было 10 тысяч человек в Энергодаре, то сейчас больше 22 тысяч, и процесс идет, постоянно люди к нам возвращаются".
Теперь город будет развиваться – программа развития разрабатывается, говорит Эдуард Сеновоз. Помогают все. И на уровне правительства России, и шефы – Великий Новгород, и другие города страны, кто чем может. Но ключевую помощь оказывает Госкорпорация "Росатом".
"Объект у нас очень серьезный, это во-первых. Во-вторых, мы город-спутник все-таки. И есть такое понятие "города Росатома". Это означает определенный подход, социально ориентированный – к населению. От этого зависит не только безопасность атомной станции, но и комфортное проживание ее персонала, вообще всех. Наша цель сейчас – подняться на уровень такого плана городов-спутников в Российской Федерации".
Чтобы уровень жизни рос, а вместе с ним население, чтобы ехало больше специалистов и молодежи, которая так необходима городу и ЗАЭС, нужны большие стройки, дома, и они будут, убежден мэр.
А чтобы уже сейчас сделать задел на такое будущее – краткосрочную, среднесрочную и долгосрочную перспективу – уже сегодня договариваются о сотрудничестве с образовательными учреждениями. Одно из них 4 декабря подписали в Севастополе. И это не формальность, говорит Эдуард Сеновоз.
"Севастополь нам предложил помощь, и мы с удовольствием ее приняли. Мы подписали меморандум. Это совсем не формальность – будем развивать отношения. Помимо СевГУ, встретились с руководителями всех колледжей. Тут весь спектр специалистов, которые нужны для города Энергодара и Запорожской АЭС. И мы сможем с помощью учебных заведений Севастополя не только готовить их, но и проводить переподготовку. Ведь у нас много людей, которым нужна помощь в процессе вхождения в правовое поле России, они только работают с этим и ничего не знают, а есть те, кто хочет занимать руководящие и ответственные должности. Еще один кирпичик, который мы сегодня закладываем в будущее – это полная реконструкция города Энергодара", - заключил градоначальник.
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