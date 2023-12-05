https://crimea.ria.ru/20231205/vystoim-vystroim-mer-energodara-rasskazal-o-zhizni-v-gorode-1133319318.html

Выстоим, выстроим: мэр Энергодара рассказал о жизни в городе

Выстоим, выстроим: мэр Энергодара рассказал о жизни в городе - РИА Новости Крым, 05.12.2023

Выстоим, выстроим: мэр Энергодара рассказал о жизни в городе

Город атомщиков Энергодар неразрывно связан с Запорожской АЭС – это единое целое, как и Севастополь с его Черноморским флотом. Украинская власть выжала из него... РИА Новости Крым, 05.12.2023

2023-12-05T19:17

2023-12-05T19:17

2023-12-05T14:17

эксклюзивы риа новости крым

энергодар

запорожская область

эдуард сеновоз

заэс (запорожская атомная электростанция)

новые регионы россии

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Город атомщиков Энергодар неразрывно связан с Запорожской АЭС – это единое целое, как и Севастополь с его Черноморским флотом. Украинская власть выжала из него все, что могла, оставив разруху, но он борется за светлое будущее в России, и он победит. Как живут и работают здесь в условиях регулярных обстрелов ВСУ, умудряясь строить не только планы, но и развиваться – в интервью РИА Новости Крым рассказал глава города Эдуард Сеновоз.Живем в режиме ожиданияОн почти совсем не улыбается, только иногда из вежливости, в ответ на шутку: ну невозможно же только о грустном. Очень собранный, вежливый и немного суровый глава города-спутника Запорожской атомной электростанции оживляется лишь когда начинаем говорить о людях, об их нуждах, безопасности и о том, как ее добиться, как вообще в этих условиях поддерживать нормальную жизнь.Это то, чем сейчас, по его словам, "занято все сознание". Прогнозы? Не до них, говорит. Просто работает."Работы настолько много, столь серьезная ответственность сейчас лежит на мне, что стараюсь меньше занимать свое сознание теми вещами, которые от меня не зависят. Потому что очень много того, что мне сейчас необходимо преодолевать", - поясняет Эдуард Сеновоз.– А у нас тут в Севастополе в школах защитные пленки от ударной волны на окна клеить стали.– Да, все это нам знакомо. Мы приехали оттуда, где удивить чем-то таким уже невозможно.И на этих словах улыбается, правда, грустно.В Энергодаре, рассказывает он, ребята учатся очно. Все образовательные учреждения работают и как могут готовятся к новому году. Но город пышностей разводить, понятно, не будет.Основная цель ударов боевиков ВСУ по мирному Энергодару – психологическое воздействие на население, уверен градоначальник. Зачем? "Чтобы держать в постоянном напряжении, создавать атмосферу нервозности и невыносимых жизненных условий".Город в аварийном состоянииМало выносимыми эти условия, по словам Эдуарда Сеновоза, были еще до начала СВО. К тому времени "когда-то очень уютный советский город атомщиков" уже существовал на пределе своих возможностей.А по-хорошему сейчас надо взять и остановить, например, те же лифты во всех многоквартирных домах, добавляет он. Потому что они пришли уже в такую степень негодности, что могут быть просто опасны."Но это невозможно, потому что основная часть населения – неработающие, ветераны, пенсионеры, инвалиды. И остановить лифты - это практически лишить людей жизненно необходимых вещей. Мы надеемся, что войдем в правительственную программу, и это позволит нам полностью поменять все лифтовое хозяйство Энергодара, поставить современные безопасные лифты и эксплуатировать их в уже соответствии с требованиями российского законодательства. Это очень серьезные вещи на самом деле", – сетует мэр.И таких серьезных вещей в Энергодаре – куда ни глянь. Строить, развивать, реконструировать нужно все и сейчас, одновременно. Конечно, так не получится. Но даже то, что уже делается – колоссально изменило город за один лишь 2023 год, говорит Сеновоз. И это только начало.Назло врагам"Мы уже начали. В этом году проведена колоссальная работа по ремонту социально значимых объектов. Школы общеобразовательные, музыкальные, художественные и спортивные, детские сады – везде ремонт, реконструкция, всем даем новую жизнь. В школах оборудование поставили, открыли IT-классы, атом-классы", - перечисляет он.Вот теперь его интонации заметно меняются. С еще большим воодушевлением он говорит об энергодарцах: за 2023-й год население выросло вдвое:"Если в прошлом году было 10 тысяч человек в Энергодаре, то сейчас больше 22 тысяч, и процесс идет, постоянно люди к нам возвращаются".Теперь город будет развиваться – программа развития разрабатывается, говорит Эдуард Сеновоз. Помогают все. И на уровне правительства России, и шефы – Великий Новгород, и другие города страны, кто чем может. Но ключевую помощь оказывает Госкорпорация "Росатом"."Объект у нас очень серьезный, это во-первых. Во-вторых, мы город-спутник все-таки. И есть такое понятие "города Росатома". Это означает определенный подход, социально ориентированный – к населению. От этого зависит не только безопасность атомной станции, но и комфортное проживание ее персонала, вообще всех. Наша цель сейчас – подняться на уровень такого плана городов-спутников в Российской Федерации".Чтобы уровень жизни рос, а вместе с ним население, чтобы ехало больше специалистов и молодежи, которая так необходима городу и ЗАЭС, нужны большие стройки, дома, и они будут, убежден мэр.А чтобы уже сейчас сделать задел на такое будущее – краткосрочную, среднесрочную и долгосрочную перспективу – уже сегодня договариваются о сотрудничестве с образовательными учреждениями. Одно из них 4 декабря подписали в Севастополе. И это не формальность, говорит Эдуард Сеновоз.Читайте также на РИА Новости Крым:Что происходит в Энергодаре: интервью со Zлым и Vежливым В Энергодаре более 60 тысяч человек остались без электричества Беспилотник попал в жилой дом в Энергодаре

https://crimea.ria.ru/20231204/kak-rabotaet-zaes-v-usloviyakh-obstrelov-energodara-ukrainoy-1133303962.html

https://crimea.ria.ru/20230921/stroim-s-nulya-kak-vosstanavlivayut-promyshlennost-zaporozhskoy-oblasti---1131546418.html

энергодар

запорожская область

заэс (запорожская атомная электростанция)

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Анна Петрова

Анна Петрова

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Анна Петрова

энергодар, запорожская область, эдуард сеновоз, заэс (запорожская атомная электростанция), новые регионы россии