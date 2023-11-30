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В Энергодаре более 60 тысяч человек остались без электричества - РИА Новости Крым, 30.11.2023
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В Энергодаре более 60 тысяч человек остались без электричества
В Энергодаре более 60 тысяч человек остались без электричества - РИА Новости Крым, 30.11.2023
В Энергодаре более 60 тысяч человек остались без электричества
В Энергодаре десятки тысяч абонентов остались без электричества из-за аварии. Об этом сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий. РИА Новости Крым, 30.11.2023
2023-11-30T21:27
2023-11-30T21:27
евгений балицкий
электросети
новости
энергодар
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 ноя – РИА Новости Крым. В Энергодаре десятки тысяч абонентов остались без электричества из-за аварии. Об этом сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.Губернатор уточнил, что бригады работают, специалисты прогнозируют полное восстановление электроснабжения завтра, 1 декабря.Читайте также на РИА Новости Крым:Комендантский час в Запорожской области увеличатСухопутный коридор в Крым: перевозчик оценил безопасностьВ ДНР вводят военную цензуру и комендантский час – указ Пушилина
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евгений балицкий, электросети, новости, энергодар, запорожская область
В Энергодаре более 60 тысяч человек остались без электричества

Без электричества в Запорожской области остались 62 тысячи абонентов – Балицкий

21:27 30.11.2023
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевЭлектрическая лампочка
Электрическая лампочка - РИА Новости, 1920, 30.11.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 ноя – РИА Новости Крым. В Энергодаре десятки тысяч абонентов остались без электричества из-за аварии. Об этом сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.

"Около 19:00 произошло аварийное отключение на тяговой электроподстанции "Федоровка". Без электроснабжения остались 62 тысячи абонентов в городе Энергодаре, в Михайловском, Васильевском, Каменско-Днепровском районах", – написал он в своем Telegram-канале.

Губернатор уточнил, что бригады работают, специалисты прогнозируют полное восстановление электроснабжения завтра, 1 декабря.
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Евгений БалицкийЭлектросетиНовостиЭнергодарЗапорожская область
 
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