https://crimea.ria.ru/20231130/v-energodare-bolee-60-tysyach-chelovek-ostalis-bez-elektrichestva-1133230620.html

В Энергодаре более 60 тысяч человек остались без электричества

В Энергодаре более 60 тысяч человек остались без электричества - РИА Новости Крым, 30.11.2023

В Энергодаре более 60 тысяч человек остались без электричества

В Энергодаре десятки тысяч абонентов остались без электричества из-за аварии. Об этом сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий. РИА Новости Крым, 30.11.2023

2023-11-30T21:27

2023-11-30T21:27

2023-11-30T21:27

евгений балицкий

электросети

новости

энергодар

запорожская область

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 ноя – РИА Новости Крым. В Энергодаре десятки тысяч абонентов остались без электричества из-за аварии. Об этом сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.Губернатор уточнил, что бригады работают, специалисты прогнозируют полное восстановление электроснабжения завтра, 1 декабря.Читайте также на РИА Новости Крым:Комендантский час в Запорожской области увеличатСухопутный коридор в Крым: перевозчик оценил безопасностьВ ДНР вводят военную цензуру и комендантский час – указ Пушилина

энергодар

запорожская область

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2023

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евгений балицкий, электросети, новости, энергодар, запорожская область