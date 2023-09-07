https://crimea.ria.ru/20230907/bespilotnik-vrezalsya-v-zhiloy-dom-v-energodare-1131225070.html
Беспилотник попал в жилой дом в Энергодаре
Беспилотник попал в жилой дом в Энергодаре - РИА Новости Крым, 07.09.2023
Беспилотник попал в жилой дом в Энергодаре
Несколько беспилотников ВСУ утром атаковали жилой массив в Энергодаре. Об этом сообщил в своем официальном Telegram-канале врио губернатора Запорожской области... РИА Новости Крым, 07.09.2023
2023-09-07T10:18
2023-09-07T10:18
2023-09-07T10:28
беспилотник (бпла, дрон)
энергодар
евгений балицкий
запорожская область
всу (вооруженные силы украины)
новости
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 сен – РИА Новости Крым. Несколько беспилотников ВСУ утром атаковали жилой массив в Энергодаре. Об этом сообщил в своем официальном Telegram-канале врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий.Атаку украинских дронов врио губернатора назвал “поражающей своим цинизмом”.“Утром, когда жители дома собирались на работу, учебу, родители собирали малышей в садики, произошла бессмысленная и циничная атака. Очередное доказательство преступлений Киева против мирного населения”, - подытожил Евгений Балицкий.Напомним, сегодня утром атаке беспилотников также подвергся Ростов-на-Дону. Два БПЛА были сбиты средствами ПВО над Ростовской областью, один упал в центре Ростова на улице Пушкина, повредив несколько домов. В результате атаки за медицинской помощью обратился один человек. После этого местные власти приняли решение ввести режим ЧС для ряда адресов в городе.Кроме того ночью беспилотники были сбиты над Брянской областью и Раменским районом Московской области.Читайте также на РИА Новости Крым:Еще одна атака на Брянск – повреждено здание вокзалаМощный удар нанесен по базе подготовки диверсионных групп ВСУНовая попытка атаки: над Брянской областью сбит беспилотник ВСУ
энергодар
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беспилотник (бпла, дрон), энергодар, евгений балицкий, запорожская область, всу (вооруженные силы украины), новости, происшествия
Беспилотник попал в жилой дом в Энергодаре
В Энергодаре жилой дом пострадал от атаки украинских беспилотников
10:18 07.09.2023 (обновлено: 10:28 07.09.2023)