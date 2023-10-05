https://crimea.ria.ru/20231005/shkoly-i-bolnitsy-sevastopolya-zaschityat-ot-ugrozy-vzryvnoy-volny-1131885351.html

Школы и больницы Севастополя защитят от угрозы взрывной волны

Школы и больницы Севастополя защитят от угрозы взрывной волны - РИА Новости Крым, 05.10.2023

Школы и больницы Севастополя защитят от угрозы взрывной волны

В учреждениях Севастополя, прежде всего школах, детских садах и поликлиниках, оклеят стекла окон специальной защитной пленкой для защиты от ударной волны на... РИА Новости Крым, 05.10.2023

2023-10-05T20:02

2023-10-05T20:02

2023-10-05T20:02

севастополь

безопасность республики крым и севастополя

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 окт – РИА Новости Крым. В учреждениях Севастополя, прежде всего школах, детских садах и поликлиниках, оклеят стекла окон специальной защитной пленкой для защиты от ударной волны на случай атак ВСУ на город. Об этом в прямом эфире правительственного телеканала сообщил губернатор города Михаил Развожаев.По его словам, немалую опасность для жизни и здоровья людей представляют стекла, которые вылетают под воздействием взрывной волны. Именно для этого в учреждениях предусмотрят новую меру защиты.Он отметил, что с такой проблемой при вражеских атаках на город уже приходилось сталкиваться. В частности, недавно "на Северной стороне был инцидент, и пострадало несколько домовладений".Развожаев напомнил, что для своевременного предупреждения населения о возможных угрозах в городе работает система оповещения при атаках.Он подчеркнул, что воздушная тревога объявляется после того, как собрана вся необходимая информация о потенциальной опасности, полученная от военных, прежде всего ПВО и специальной службы Черноморского флота."Эту информацию получает оперативный дежурный правительства, идет доклад мне, и я принимаю решение о том, чтобы объявить воздушную тревогу. Все это происходит в десятки секунд", – сказал Развожаев.Он также объяснил, в каких случаях дается отбой тревоги.В последние месяцы ВСУ ужесточили воздушные атаки на Крым и Севастополь, враг использует ракеты и беспилотники.В четверг в Минобороны РФ сообщил об уничтожении безэкипажного катера в Черном море у берегов Крыма. Кроме того, ранее российскими военными была пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку беспилотными летательными аппаратами самолетного типа по территории России. Средствами противовоздушной обороны уничтожено над акваторией Черного моря и территорией Республики Крым 19 украинских БПЛА.В Крыму и Севастополе, как и других приграничных регионах России, действует "желтый" уровень террористической опасности. ВСУ регулярно пытаются атаковать их с помощью беспилотников и ракет.Читайте также на РИА Новости Крым:Обломки беспилотника упали на территории фермы в СевастополеАксенов заявил о значительном усилении ПВО в КрымуНад Севастополем сбит беспилотник: обломки упали на жилой дом

севастополь

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, безопасность республики крым и севастополя, общество, михаил развожаев, школа, детский сад, новости крыма