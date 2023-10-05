Рейтинг@Mail.ru
Школы и больницы Севастополя защитят от угрозы взрывной волны - РИА Новости Крым, 05.10.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20231005/shkoly-i-bolnitsy-sevastopolya-zaschityat-ot-ugrozy-vzryvnoy-volny-1131885351.html
Школы и больницы Севастополя защитят от угрозы взрывной волны
Школы и больницы Севастополя защитят от угрозы взрывной волны - РИА Новости Крым, 05.10.2023
Школы и больницы Севастополя защитят от угрозы взрывной волны
В учреждениях Севастополя, прежде всего школах, детских садах и поликлиниках, оклеят стекла окон специальной защитной пленкой для защиты от ударной волны на... РИА Новости Крым, 05.10.2023
2023-10-05T20:02
2023-10-05T20:02
севастополь
безопасность республики крым и севастополя
общество
михаил развожаев
школа
детский сад
новости крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111754/81/1117548152_0:0:3104:1746_1920x0_80_0_0_f7f74fa7c6dd30ad7504156b24f37fc1.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 окт – РИА Новости Крым. В учреждениях Севастополя, прежде всего школах, детских садах и поликлиниках, оклеят стекла окон специальной защитной пленкой для защиты от ударной волны на случай атак ВСУ на город. Об этом в прямом эфире правительственного телеканала сообщил губернатор города Михаил Развожаев.По его словам, немалую опасность для жизни и здоровья людей представляют стекла, которые вылетают под воздействием взрывной волны. Именно для этого в учреждениях предусмотрят новую меру защиты.Он отметил, что с такой проблемой при вражеских атаках на город уже приходилось сталкиваться. В частности, недавно "на Северной стороне был инцидент, и пострадало несколько домовладений".Развожаев напомнил, что для своевременного предупреждения населения о возможных угрозах в городе работает система оповещения при атаках.Он подчеркнул, что воздушная тревога объявляется после того, как собрана вся необходимая информация о потенциальной опасности, полученная от военных, прежде всего ПВО и специальной службы Черноморского флота."Эту информацию получает оперативный дежурный правительства, идет доклад мне, и я принимаю решение о том, чтобы объявить воздушную тревогу. Все это происходит в десятки секунд", – сказал Развожаев.Он также объяснил, в каких случаях дается отбой тревоги.В последние месяцы ВСУ ужесточили воздушные атаки на Крым и Севастополь, враг использует ракеты и беспилотники.В четверг в Минобороны РФ сообщил об уничтожении безэкипажного катера в Черном море у берегов Крыма. Кроме того, ранее российскими военными была пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку беспилотными летательными аппаратами самолетного типа по территории России. Средствами противовоздушной обороны уничтожено над акваторией Черного моря и территорией Республики Крым 19 украинских БПЛА.В Крыму и Севастополе, как и других приграничных регионах России, действует "желтый" уровень террористической опасности. ВСУ регулярно пытаются атаковать их с помощью беспилотников и ракет.Читайте также на РИА Новости Крым:Обломки беспилотника упали на территории фермы в СевастополеАксенов заявил о значительном усилении ПВО в КрымуНад Севастополем сбит беспилотник: обломки упали на жилой дом
севастополь
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111754/81/1117548152_373:0:3104:2048_1920x0_80_0_0_9d28b9b49af20d7ddf6662cbdbe66055.jpg.webp
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
севастополь, безопасность республики крым и севастополя, общество, михаил развожаев, школа, детский сад, новости крыма
Школы и больницы Севастополя защитят от угрозы взрывной волны

Окна школ, детсадов и поликлиник оклеят спецпленкой для защиты от взрывной волны - власти

20:02 05.10.2023
 
© РИА Новости . Александр Кряжев / Перейти в фотобанкУчебный класс. Архивное фото
Учебный класс. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 05.10.2023
© РИА Новости . Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 окт – РИА Новости Крым. В учреждениях Севастополя, прежде всего школах, детских садах и поликлиниках, оклеят стекла окон специальной защитной пленкой для защиты от ударной волны на случай атак ВСУ на город. Об этом в прямом эфире правительственного телеканала сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
По его словам, немалую опасность для жизни и здоровья людей представляют стекла, которые вылетают под воздействием взрывной волны. Именно для этого в учреждениях предусмотрят новую меру защиты.
"Мы сейчас начали работу по тому, чтобы в наших учреждениях – прежде всего это школы, детские сады и поликлиники – специальной пленкой оклеить окна, чтобы в случае чего минимизировать проблему разбитых стекол", – заявил Развожаев.
Он отметил, что с такой проблемой при вражеских атаках на город уже приходилось сталкиваться. В частности, недавно "на Северной стороне был инцидент, и пострадало несколько домовладений".
Развожаев напомнил, что для своевременного предупреждения населения о возможных угрозах в городе работает система оповещения при атаках.
Он подчеркнул, что воздушная тревога объявляется после того, как собрана вся необходимая информация о потенциальной опасности, полученная от военных, прежде всего ПВО и специальной службы Черноморского флота.
"Эту информацию получает оперативный дежурный правительства, идет доклад мне, и я принимаю решение о том, чтобы объявить воздушную тревогу. Все это происходит в десятки секунд", – сказал Развожаев.
Он также объяснил, в каких случаях дается отбой тревоги.
"Когда военные говорят, что опасность миновала это: либо курс был изменен, либо атака не состоялась – бала только потенциальной, либо она состоялась, но ее результативно отбили. Причем это может произойти не на территории Севастополя. И таким образом мы ничего здесь ен услышим и не увидим", – объяснил губернатор.
В последние месяцы ВСУ ужесточили воздушные атаки на Крым и Севастополь, враг использует ракеты и беспилотники.
В четверг в Минобороны РФ сообщил об уничтожении безэкипажного катера в Черном море у берегов Крыма. Кроме того, ранее российскими военными была пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку беспилотными летательными аппаратами самолетного типа по территории России. Средствами противовоздушной обороны уничтожено над акваторией Черного моря и территорией Республики Крым 19 украинских БПЛА.
В Крыму и Севастополе, как и других приграничных регионах России, действует "желтый" уровень террористической опасности. ВСУ регулярно пытаются атаковать их с помощью беспилотников и ракет.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Обломки беспилотника упали на территории фермы в Севастополе
Аксенов заявил о значительном усилении ПВО в Крыму
Над Севастополем сбит беспилотник: обломки упали на жилой дом
 
СевастопольБезопасность Республики Крым и СевастополяОбществоМихаил РазвожаевШколаДетский садНовости Крыма
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
21:27Крымчанам предоставят право на компенсацию ущерба от водной блокады
21:13Путин об авиакатастрофе с Пригожиным: в телах нашли фрагменты гранаты
20:47Пригород Симферополя до утра останется без воды – причина
20:23Вылетел на встречку и погиб: в Крыму смертельное ДТП с грузовиком
20:02Школы и больницы Севастополя защитят от угрозы взрывной волны
19:41Миллионы за снос: деревья в Ялте буду охранять по новым правилам
19:22"Идиот или негодяй": Путин о спикере парламента Канады
19:09Что происходит на Крымском мосту после возобновления движения транспорта
18:59Путин назвал условия для применения Россией ядерного оружия
18:37Путин: бюджет России справляется с нагрузкой из-за СВО
18:19Путин назвал потери ВСУ с начала "контрнаступления"
18:12Крымский мост открыли для транспорта
18:02Отбой воздушной тревоги в Севастополе
17:56Мир больше не готов подчиняться Западу – Путин
17:45Дым в районе Инкерманского моста в Севастополе – что происходит
17:41Виновник смертельного ДТП под Симферополем явился с повинной
17:32Не территориальный конфликт: Путин раскрыл суть украинского кризиса
17:22Защитить Крым и спасти Донбасс - Путин обозначил главную задачу СВО
17:10Безэкипажный катер ВСУ уничтожен в акватории Черного моря
17:09Воздушная тревога объявлена в Севастополе
Лента новостейМолния