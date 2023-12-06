https://crimea.ria.ru/20231206/v-krymu-gotovyatsya-naznachit-novogo-ombudsmena--kandidat-opredelen-1133349453.html

В Крыму готовятся назначить нового омбудсмена – кандидат определен

В Крыму готовятся назначить нового омбудсмена – кандидат определен - РИА Новости Крым, 06.12.2023

В Крыму готовятся назначить нового омбудсмена – кандидат определен

Новым Уполномоченным по правам человека в Крыму готовятся назначить Александра Штехбарта. Как сообщает в среду пресс-служба Государственного Совета Крыма,... РИА Новости Крым, 06.12.2023

2023-12-06T17:31

2023-12-06T17:31

2023-12-06T17:31

новости крыма

крым

государственный совет рк (госсовет)

сергей аксенов

владимир константинов

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 ноя - РИА Новости Крым. Новым Уполномоченным по правам человека в Крыму готовятся назначить Александра Штехбарта. Как сообщает в среду пресс-служба Государственного Совета Крыма, кандидатура рассмотрена профильным комитетом Госсовета.Отмечается, что кандидат признан соответствующим требованиям законодательства. В этой связи комитет предложит главе крымского Госсовета Владимиру Константинову направить кандидатуру Штербахта на согласование Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации Татьяне Москальковой.Александр Штехбарт является Помощником Уполномоченного по правам человека в Республике Крым. В марте 2014 года временно исполнял обязанности прокурора Крыма.С ноября 2019 по май 2023 года должность Уполномоченного по правам человека в Республике Крым занимала Лариса Опанасюк. 5 октября 2023 года она скончалась на 61-м году жизни.Читайте также на РИА Новости Крым:Умерла экс-омбудсмен Крыма Лариса ОпанасюкБывший детский омбудсмен Астахов снял в Донбассе фильм "Чудо на фронте"

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости крыма, крым, государственный совет рк (госсовет), сергей аксенов, владимир константинов