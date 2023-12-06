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В Крыму готовятся назначить нового омбудсмена – кандидат определен - РИА Новости Крым, 06.12.2023
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В Крыму готовятся назначить нового омбудсмена – кандидат определен
В Крыму готовятся назначить нового омбудсмена – кандидат определен - РИА Новости Крым, 06.12.2023
В Крыму готовятся назначить нового омбудсмена – кандидат определен
Новым Уполномоченным по правам человека в Крыму готовятся назначить Александра Штехбарта. Как сообщает в среду пресс-служба Государственного Совета Крыма,... РИА Новости Крым, 06.12.2023
2023-12-06T17:31
2023-12-06T17:31
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 ноя - РИА Новости Крым. Новым Уполномоченным по правам человека в Крыму готовятся назначить Александра Штехбарта. Как сообщает в среду пресс-служба Государственного Совета Крыма, кандидатура рассмотрена профильным комитетом Госсовета.Отмечается, что кандидат признан соответствующим требованиям законодательства. В этой связи комитет предложит главе крымского Госсовета Владимиру Константинову направить кандидатуру Штербахта на согласование Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации Татьяне Москальковой.Александр Штехбарт является Помощником Уполномоченного по правам человека в Республике Крым. В марте 2014 года временно исполнял обязанности прокурора Крыма.С ноября 2019 по май 2023 года должность Уполномоченного по правам человека в Республике Крым занимала Лариса Опанасюк. 5 октября 2023 года она скончалась на 61-м году жизни.Читайте также на РИА Новости Крым:Умерла экс-омбудсмен Крыма Лариса ОпанасюкБывший детский омбудсмен Астахов снял в Донбассе фильм "Чудо на фронте"
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РИА Новости Крым
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новости крыма, крым, государственный совет рк (госсовет), сергей аксенов, владимир константинов
В Крыму готовятся назначить нового омбудсмена – кандидат определен

Омбудсменом в Крыму может стать Александр Штехбарт – Госсовет РК

17:31 06.12.2023
 
© Государственный Совет Республики КрымАлександр Штехбарт
Александр Штехбарт
© Государственный Совет Республики Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 ноя - РИА Новости Крым. Новым Уполномоченным по правам человека в Крыму готовятся назначить Александра Штехбарта. Как сообщает в среду пресс-служба Государственного Совета Крыма, кандидатура рассмотрена профильным комитетом Госсовета.

"Комитет по государственному строительству и местному самоуправлению рассмотрел предложенную Главой Республики Крым Сергеем Аксеновым кандидатуру Александра Штехбарта на должность Уполномоченного по правам человека в РК", – сказано в сообщении пресс-службы.

Отмечается, что кандидат признан соответствующим требованиям законодательства. В этой связи комитет предложит главе крымского Госсовета Владимиру Константинову направить кандидатуру Штербахта на согласование Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации Татьяне Москальковой.
Александр Штехбарт является Помощником Уполномоченного по правам человека в Республике Крым. В марте 2014 года временно исполнял обязанности прокурора Крыма.
С ноября 2019 по май 2023 года должность Уполномоченного по правам человека в Республике Крым занимала Лариса Опанасюк. 5 октября 2023 года она скончалась на 61-м году жизни.
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Новости КрымаКрымГосударственный совет РК (Госсовет)Сергей АксеновВладимир Константинов
 
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