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Умерла экс-омбудсмен Крыма Лариса Опанасюк - РИА Новости Крым, 05.10.2023
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Умерла экс-омбудсмен Крыма Лариса Опанасюк
Умерла экс-омбудсмен Крыма Лариса Опанасюк - РИА Новости Крым, 05.10.2023
Умерла экс-омбудсмен Крыма Лариса Опанасюк
Бывший уполномоченный по правам человека в Республике Крым Лариса Опанасюк умерла на 61-м году жизни. Об этом РИА Новости Крым сообщили коллеги экс-омбудсмена. РИА Новости Крым, 05.10.2023
2023-10-05T15:33
2023-10-05T15:51
крым
лариса опанасюк
утраты
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 окт – РИА Новости Крым. Бывший уполномоченный по правам человека в Республике Крым Лариса Опанасюк умерла на 61-м году жизни. Об этом РИА Новости Крым сообщили коллеги экс-омбудсмена.По словам собеседников агентства, Опанасюк скончалась после болезни. Прощание с ней состоится 7 октября в 11:00 в Александро-Невском кафедральном соборе Симферополя.Лариса Опанасюк родилась в крымском поселке Гвардейское в 1962 году. Училась в Харьковском юридическом институте им. Дзержинского по специальности "правоведение".С 1985 по 1998 годы работала на различных должностях в органах прокуратуры Крыма, в том числе, начальником гражданско-судебного отдела прокуратуры республики.С февраля 2000 по июль 2006 год – начальник главного юридического управления Управделами Совета министров Крыма.В 2004 году окончила Национальную академию государственного управления при Президенте Украины по специальности "государственное управление".С 2006 по 2008 годы – первый заместитель министра Совета министров Крыма – начальник главного юридического управления.В 2011-2014 годах руководила Республиканским комитетом по охране культурного наследия.После вхождения Крыма в состав России Опанасюк назначили заместителем председателя Совета министров Крыма – руководителем аппарата правительства республики.В ноябре 2019 года заняла пост уполномоченного по правам человека в Республике Крым. В мае 2023 года досрочно освобождена от должности омбудсмена на основании поданного ею заявления.Награждена почетными званиями "Заслуженный юрист Автономной Республики Крым" и "Заслуженный юрист Украины", Орденом Дружбы (2014), медалью "За возвращение Крыма" (2014), медалью Республики Крым "За доблестный труд" (2015).
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РИА Новости Крым
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60
крым, лариса опанасюк, утраты, общество, политика
Умерла экс-омбудсмен Крыма Лариса Опанасюк

Бывший омбудсмен Крыма Лариса Опанасюк умерла в возрасте 60 лет

15:33 05.10.2023 (обновлено: 15:51 05.10.2023)
 
© РИА Новости Крым . Александр Полегенько Лариса Опанасюк
 Лариса Опанасюк - РИА Новости, 1920, 05.10.2023
© РИА Новости Крым . Александр Полегенько
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 окт – РИА Новости Крым. Бывший уполномоченный по правам человека в Республике Крым Лариса Опанасюк умерла на 61-м году жизни. Об этом РИА Новости Крым сообщили коллеги экс-омбудсмена.
По словам собеседников агентства, Опанасюк скончалась после болезни. Прощание с ней состоится 7 октября в 11:00 в Александро-Невском кафедральном соборе Симферополя.
Лариса Опанасюк родилась в крымском поселке Гвардейское в 1962 году. Училась в Харьковском юридическом институте им. Дзержинского по специальности "правоведение".
С 1985 по 1998 годы работала на различных должностях в органах прокуратуры Крыма, в том числе, начальником гражданско-судебного отдела прокуратуры республики.
С февраля 2000 по июль 2006 год – начальник главного юридического управления Управделами Совета министров Крыма.
В 2004 году окончила Национальную академию государственного управления при Президенте Украины по специальности "государственное управление".
С 2006 по 2008 годы – первый заместитель министра Совета министров Крыма – начальник главного юридического управления.
В 2011-2014 годах руководила Республиканским комитетом по охране культурного наследия.
После вхождения Крыма в состав России Опанасюк назначили заместителем председателя Совета министров Крыма – руководителем аппарата правительства республики.
В ноябре 2019 года заняла пост уполномоченного по правам человека в Республике Крым. В мае 2023 года досрочно освобождена от должности омбудсмена на основании поданного ею заявления.
Награждена почетными званиями "Заслуженный юрист Автономной Республики Крым" и "Заслуженный юрист Украины", Орденом Дружбы (2014), медалью "За возвращение Крыма" (2014), медалью Республики Крым "За доблестный труд" (2015).
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