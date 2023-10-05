https://crimea.ria.ru/20231005/umerla-eks-ombudsmen-kryma-larisa-opanasyuk-1131877467.html

Умерла экс-омбудсмен Крыма Лариса Опанасюк

Умерла экс-омбудсмен Крыма Лариса Опанасюк - РИА Новости Крым, 05.10.2023

Умерла экс-омбудсмен Крыма Лариса Опанасюк

Бывший уполномоченный по правам человека в Республике Крым Лариса Опанасюк умерла на 61-м году жизни. Об этом РИА Новости Крым сообщили коллеги экс-омбудсмена. РИА Новости Крым, 05.10.2023

2023-10-05T15:33

2023-10-05T15:33

2023-10-05T15:51

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 окт – РИА Новости Крым. Бывший уполномоченный по правам человека в Республике Крым Лариса Опанасюк умерла на 61-м году жизни. Об этом РИА Новости Крым сообщили коллеги экс-омбудсмена.По словам собеседников агентства, Опанасюк скончалась после болезни. Прощание с ней состоится 7 октября в 11:00 в Александро-Невском кафедральном соборе Симферополя.Лариса Опанасюк родилась в крымском поселке Гвардейское в 1962 году. Училась в Харьковском юридическом институте им. Дзержинского по специальности "правоведение".С 1985 по 1998 годы работала на различных должностях в органах прокуратуры Крыма, в том числе, начальником гражданско-судебного отдела прокуратуры республики.С февраля 2000 по июль 2006 год – начальник главного юридического управления Управделами Совета министров Крыма.В 2004 году окончила Национальную академию государственного управления при Президенте Украины по специальности "государственное управление".С 2006 по 2008 годы – первый заместитель министра Совета министров Крыма – начальник главного юридического управления.В 2011-2014 годах руководила Республиканским комитетом по охране культурного наследия.После вхождения Крыма в состав России Опанасюк назначили заместителем председателя Совета министров Крыма – руководителем аппарата правительства республики.В ноябре 2019 года заняла пост уполномоченного по правам человека в Республике Крым. В мае 2023 года досрочно освобождена от должности омбудсмена на основании поданного ею заявления.Награждена почетными званиями "Заслуженный юрист Автономной Республики Крым" и "Заслуженный юрист Украины", Орденом Дружбы (2014), медалью "За возвращение Крыма" (2014), медалью Республики Крым "За доблестный труд" (2015).

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, лариса опанасюк, утраты, общество, политика