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Крым помогает жителям Одессы и Николаева оформить гражданство России

Крым помогает жителям Одессы и Николаева оформить гражданство России - РИА Новости Крым, 13.02.2024

Крым помогает жителям Одессы и Николаева оформить гражданство России

Жители Одессы и Николаева в последнее время все чаще обращаются к общественникам в Крыму с просьбой оказать содействие в оформлении российского гражданства и... РИА Новости Крым, 13.02.2024

2024-02-13T16:48

2024-02-13T16:48

2024-02-13T16:48

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 фев – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. Жители Одессы и Николаева в последнее время все чаще обращаются к общественникам в Крыму с просьбой оказать содействие в оформлении российского гражданства и переезде в РФ. Об этом РИА Новости Крым сообщила председатель Украинской общины Крыма, депутат парламента республики Анастасия Гридчина.По словам Гридчиной, люди выходят на контакт через общих знакомых, связываются посредством социальных сетей. В Крыму обратившимся оказывают консультативную и всю другую необходимую посильную помощь. В частности, как отметила депутат Госсовета РК, несколько дней назад ей поступил запрос от семьи из Николаева по поводу получения гражданства РФ и переезда в Крым. Людям оказали необходимую помощь."Жители исконно русских городов, таких как Одесса и Николаев, действительно осознают себя жителями России, понимают, что их города — часть великой державы, которые были основаны еще при Екатерине II, и большинство жителей городов Причерноморья говорят по-русски. А насильно навязываемая Киевом идеология вызывает у русскоговорящих жителей стойкое отторжение и желание сбежать на Родину – в Россию", - подчеркнула председатель Украинской общины Крыма.После начала специальной военной операции из опасных районов новых регионов в Крым перевезли десятки детей. Многие семьи уже воссоединились. В октябре прошлого года детский омбудсмен России Мария Львова-Белова сообщала, что по каналам связи с украинской стороной институт уполномоченного по правам ребенка в РФ получил более 30 обращений на воссоединение детей с семьями на Украине. Так, в декабре 2023 года семеро детей, ранее вывезенных в Крым подальше от опасностей, воссоединились со своими семьями. По словам уполномоченного по правам ребенка в РК Ирины Клюевой, родители приехали за своими детьми из Украины в Симферополь. В столице Крыма их поселили в гостиницы, затем они благополучно уехали. Также в конце прошлого года удалось вернуть домой троих детей, которых в 2021 году родители отвезли из Белгорода к бабушке в Харьковскую область. После двухлетней разлуки два брата и сестра встретились с мамой и папой. Проблему решали с помощью всех профильных ведомств, переговоры с украинской стороной вели при посредничестве Катара. Читайте также на РИА Новости Крым:Как сепаратисты уничтожили государство Украина – мнение из КрымаПризывной возраст для получивших гражданство России повышать не будутПо ту сторону Перекопа: как Украина обманула надежды крымских татарПоможет приобрести патриотов – власти Крыма о гражданстве для украинцев

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