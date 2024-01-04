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Приобретем настоящих патриотов – власти Крыма о гражданстве для украинцев - РИА Новости Крым, 04.01.2024
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Приобретем настоящих патриотов – власти Крыма о гражданстве для украинцев
Приобретем настоящих патриотов – власти Крыма о гражданстве для украинцев - РИА Новости Крым, 04.01.2024
Приобретем настоящих патриотов – власти Крыма о гражданстве для украинцев
Благодаря тому, что украинцы, которые до 2014 года жили в Крыму, теперь смогут получить гражданство России, наша страна приобретет полезных граждан и настоящих... РИА Новости Крым, 04.01.2024
2024-01-04T20:50
2024-01-04T20:51
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крым
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владимир константинов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 янв - РИА Новости Крым. Благодаря тому, что украинцы, которые до 2014 года жили в Крыму, теперь смогут получить гражданство России, наша страна приобретет полезных граждан и настоящих патриотов. Об этом в комментарии РИА Новости Крым сказал глава крымского парламента Владимир Константинов.В четверг президент России Владимир Путин подписал указ о приеме в гражданство иностранцев и лиц без гражданства, которые проживали на территории Крымского полуострова до 18 марта 2014 года. "Президентский указ решает важную политико-правовую проблему: предоставление права на получение российского гражданства для категории людей, которые в момент нашего возвращения "зависли" в плане своего юридического статуса. Это очень важно для них, поскольку позволяет стать полноценными гражданами и пользоваться всеми вытекающими из этого правами и обязанностями", - отметил Константинов.По его словам, соответствующий указ "упорядочивает юридический статус наших соседей, сослуживцев, иногда — родных и близких".Ранее президент Владимир Путин подписал указ о приеме в гражданство Российской Федерации иностранцев, которые в период спецоперации подписали контракт на службу в Вооруженных силах нашей страны. Гражданство смогут получить и родственники таких бойцов.Читайте также на РИА Новости Крым:Ни одна проблема в мире не может быть решена без России – ТокаевАксенов дал совет украинским "ждунам" в КрымуПутин упростил получение гражданства РФ жителям трех стран
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крым, российское гражданство, общество, владимир константинов, закон и право, мнения
Приобретем настоящих патриотов – власти Крыма о гражданстве для украинцев

Константинов оценил указ о гражданстве России для живших до 2014 года в Крыму украинцах

20:50 04.01.2024 (обновлено: 20:51 04.01.2024)
 
© РИА НовостиРоссийский паспорт
Российский паспорт - РИА Новости, 1920, 04.01.2024
© РИА Новости
Читать в
Ирина Мезенцева, собственный корреспондент РИА Новости Крым
Ирина Мезенцева
корреспондент
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 янв - РИА Новости Крым. Благодаря тому, что украинцы, которые до 2014 года жили в Крыму, теперь смогут получить гражданство России, наша страна приобретет полезных граждан и настоящих патриотов. Об этом в комментарии РИА Новости Крым сказал глава крымского парламента Владимир Константинов.
В четверг президент России Владимир Путин подписал указ о приеме в гражданство иностранцев и лиц без гражданства, которые проживали на территории Крымского полуострова до 18 марта 2014 года.
"Президентский указ решает важную политико-правовую проблему: предоставление права на получение российского гражданства для категории людей, которые в момент нашего возвращения "зависли" в плане своего юридического статуса. Это очень важно для них, поскольку позволяет стать полноценными гражданами и пользоваться всеми вытекающими из этого правами и обязанностями", - отметил Константинов.
По его словам, соответствующий указ "упорядочивает юридический статус наших соседей, сослуживцев, иногда — родных и близких".
"Остается надеяться, что в их лице наше государство приобретет полезных граждан и настоящих патриотов. Время такое, что других граждан России не надо, а вот для тех, кто готов стать на защиту Родины, такая возможность должна быть предоставлена по как можно более упрощенной процедуре", - убежден политик.
Ранее президент Владимир Путин подписал указ о приеме в гражданство Российской Федерации иностранцев, которые в период спецоперации подписали контракт на службу в Вооруженных силах нашей страны. Гражданство смогут получить и родственники таких бойцов.
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