https://crimea.ria.ru/20240104/priobretem-nastoyaschikh-patriotov--vlasti-kryma-o-grazhdanstve-dlya-ukraintsev-1133990460.html

Приобретем настоящих патриотов – власти Крыма о гражданстве для украинцев

Приобретем настоящих патриотов – власти Крыма о гражданстве для украинцев - РИА Новости Крым, 04.01.2024

Приобретем настоящих патриотов – власти Крыма о гражданстве для украинцев

Благодаря тому, что украинцы, которые до 2014 года жили в Крыму, теперь смогут получить гражданство России, наша страна приобретет полезных граждан и настоящих... РИА Новости Крым, 04.01.2024

2024-01-04T20:50

2024-01-04T20:50

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 янв - РИА Новости Крым. Благодаря тому, что украинцы, которые до 2014 года жили в Крыму, теперь смогут получить гражданство России, наша страна приобретет полезных граждан и настоящих патриотов. Об этом в комментарии РИА Новости Крым сказал глава крымского парламента Владимир Константинов.В четверг президент России Владимир Путин подписал указ о приеме в гражданство иностранцев и лиц без гражданства, которые проживали на территории Крымского полуострова до 18 марта 2014 года. "Президентский указ решает важную политико-правовую проблему: предоставление права на получение российского гражданства для категории людей, которые в момент нашего возвращения "зависли" в плане своего юридического статуса. Это очень важно для них, поскольку позволяет стать полноценными гражданами и пользоваться всеми вытекающими из этого правами и обязанностями", - отметил Константинов.По его словам, соответствующий указ "упорядочивает юридический статус наших соседей, сослуживцев, иногда — родных и близких".Ранее президент Владимир Путин подписал указ о приеме в гражданство Российской Федерации иностранцев, которые в период спецоперации подписали контракт на службу в Вооруженных силах нашей страны. Гражданство смогут получить и родственники таких бойцов.Читайте также на РИА Новости Крым:Ни одна проблема в мире не может быть решена без России – ТокаевАксенов дал совет украинским "ждунам" в КрымуПутин упростил получение гражданства РФ жителям трех стран

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2024

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Ирина Мезенцева https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/02/0f/1127000693_0:3:354:357_100x100_80_0_0_3ed5148baf02d41020095f9d4ad7764c.jpg

крым, российское гражданство, общество, владимир константинов, закон и право, мнения