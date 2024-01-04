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Иностранцы на службе в ВС РФ смогут получить гражданство России – указ
Иностранцы на службе в ВС РФ смогут получить гражданство России – указ - РИА Новости Крым, 04.01.2024
Иностранцы на службе в ВС РФ смогут получить гражданство России – указ
Президент Владимир Путин подписал указ о приеме в гражданство Российской Федерации иностранцев, которые в период спецоперации подписали контракт на службу в... РИА Новости Крым, 04.01.2024
2024-01-04T13:06
2024-01-04T13:06
2024-01-04T13:14
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 янв - РИА Новости Крым. Президент Владимир Путин подписал указ о приеме в гражданство Российской Федерации иностранцев, которые в период спецоперации подписали контракт на службу в Вооруженных силах нашей страны. Гражданство смогут получить и родственники таких бойцов. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.Кроме того, как следует из указа, таким же правом наделены те иностранцы, которые уволились из Вооруженных Сил в период спецоперации, а также их супруги и дети.Раннее президент России Владимир Путин продлил до конца 2024 года право участников специальной военной операции и членов их семей обратиться за кредитными каникулами. Документ также продлевает возможность списания кредитных поручительств погибших или тяжело раненых участников СВО.Читайте также на РИА Новости Крым:Страховые выплаты добровольцам - как оформить и получитьГражданские семьи погибших героев имеют право на господдержку – ПутинКакие льготы получат работодатели за трудоустройство бойцов СВО
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владимир путин (политик), россия, российское гражданство, вооруженные силы россии, общество, закон и право, новости
Иностранцы на службе в ВС РФ смогут получить гражданство России – указ
Путин подписал указ о приеме в российское гражданство иностранцев-контрактников
13:06 04.01.2024 (обновлено: 13:14 04.01.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 янв - РИА Новости Крым. Президент Владимир Путин подписал указ о приеме в гражданство Российской Федерации иностранцев, которые в период спецоперации подписали контракт на службу в Вооруженных силах нашей страны. Гражданство смогут получить и родственники таких бойцов. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
"С заявлением о приеме в гражданство Российской Федерации <...> вправе обратиться иностранные граждане, заключившие в период проведения специальной военной операции контракт о прохождении военной службы в Вооруженных Силах Российской Федерации или воинских формированиях либо проходящие в период проведения специальной военной операции военную службу в Вооруженных Силах Российской Федерации или воинских формированиях", - сказано в тексте документа.
Кроме того, как следует из указа, таким же правом наделены те иностранцы, которые уволились из Вооруженных Сил в период спецоперации, а также их супруги и дети.
Раннее президент России Владимир Путин продлил до конца 2024 года право участников специальной военной операции и членов их семей обратиться за кредитными каникулами. Документ также продлевает возможность списания кредитных поручительств погибших или тяжело раненых участников СВО.
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