https://crimea.ria.ru/20240104/inostrantsy-na-sluzhbe-v-vs-rf-mogut-poluchit-grazhdanstvo-rossii--ukaz--1133980841.html

Иностранцы на службе в ВС РФ смогут получить гражданство России – указ

Иностранцы на службе в ВС РФ смогут получить гражданство России – указ - РИА Новости Крым, 04.01.2024

Иностранцы на службе в ВС РФ смогут получить гражданство России – указ

Президент Владимир Путин подписал указ о приеме в гражданство Российской Федерации иностранцев, которые в период спецоперации подписали контракт на службу в... РИА Новости Крым, 04.01.2024

2024-01-04T13:06

2024-01-04T13:06

2024-01-04T13:14

владимир путин (политик)

россия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 янв - РИА Новости Крым. Президент Владимир Путин подписал указ о приеме в гражданство Российской Федерации иностранцев, которые в период спецоперации подписали контракт на службу в Вооруженных силах нашей страны. Гражданство смогут получить и родственники таких бойцов. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.Кроме того, как следует из указа, таким же правом наделены те иностранцы, которые уволились из Вооруженных Сил в период спецоперации, а также их супруги и дети.Раннее президент России Владимир Путин продлил до конца 2024 года право участников специальной военной операции и членов их семей обратиться за кредитными каникулами. Документ также продлевает возможность списания кредитных поручительств погибших или тяжело раненых участников СВО.Читайте также на РИА Новости Крым:Страховые выплаты добровольцам - как оформить и получитьГражданские семьи погибших героев имеют право на господдержку – ПутинКакие льготы получат работодатели за трудоустройство бойцов СВО

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин (политик), россия, российское гражданство, вооруженные силы россии, общество, закон и право, новости