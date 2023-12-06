https://crimea.ria.ru/20231206/kakie-lgoty-poluchat-rabotodateli-za-trudoustroystvo-boytsov-svo-1133339633.html

Какие льготы получат работодатели за трудоустройство бойцов СВО

Какие льготы получат работодатели за трудоустройство бойцов СВО - РИА Новости Крым, 06.12.2023

Какие льготы получат работодатели за трудоустройство бойцов СВО

Предприниматели, трудоустраивающие участников спецоперации, получат ряд мер поддержки. Поправки в закон о развитии малого и среднего предпринимательства приняла РИА Новости Крым, 06.12.2023

2023-12-06T12:16

2023-12-06T12:16

2023-12-06T12:16

ветераны сво

помощь бойцам сво

экономика

государственная экспертиза города севастополя

закон и право

соцзащита

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 дек - РИА Новости Крым. Предприниматели, трудоустраивающие участников спецоперации, получат ряд мер поддержки. Поправки в закон о развитии малого и среднего предпринимательства приняла Госдума РФ.Информация о том, какие преференции теперь будут положены работодателям при трудоустройстве бойцов СВО, размещена на сайте законодательного органа власти со ссылкой на заместителя председателя Комитета по экономической политике Сергея Алтухова.По его словам, основная задача - максимально быстро интегрировать ребят, которые возвращаются из зоны СВО, в мирную жизнь. Если герой захочет сменить работодателя, род деятельности, необходимо предоставить ему возможность для самореализации, подчеркнул Алтухов.Ранее правительство России утвердило правила страховых выплат для добровольцев. Компенсации будут выплачиваться в случае гибели, ранения или контузии бойца за период с 24 февраля 2022 года.Читайте также на РИА Новости Крым:В Керчи идет строительство реабилитационного центра для бойцов СВОВ Крыму разработают программы комплексного оздоровления участников СВОЗемля для участников СВО в Крыму: сколько выдано и где

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ветераны сво, помощь бойцам сво, экономика, государственная экспертиза города севастополя, закон и право, соцзащита, новости