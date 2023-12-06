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Какие льготы получат работодатели за трудоустройство бойцов СВО - РИА Новости Крым, 06.12.2023
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Какие льготы получат работодатели за трудоустройство бойцов СВО
Какие льготы получат работодатели за трудоустройство бойцов СВО - РИА Новости Крым, 06.12.2023
Какие льготы получат работодатели за трудоустройство бойцов СВО
Предприниматели, трудоустраивающие участников спецоперации, получат ряд мер поддержки. Поправки в закон о развитии малого и среднего предпринимательства приняла РИА Новости Крым, 06.12.2023
2023-12-06T12:16
2023-12-06T12:16
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 дек - РИА Новости Крым. Предприниматели, трудоустраивающие участников спецоперации, получат ряд мер поддержки. Поправки в закон о развитии малого и среднего предпринимательства приняла Госдума РФ.Информация о том, какие преференции теперь будут положены работодателям при трудоустройстве бойцов СВО, размещена на сайте законодательного органа власти со ссылкой на заместителя председателя Комитета по экономической политике Сергея Алтухова.По его словам, основная задача - максимально быстро интегрировать ребят, которые возвращаются из зоны СВО, в мирную жизнь. Если герой захочет сменить работодателя, род деятельности, необходимо предоставить ему возможность для самореализации, подчеркнул Алтухов.Ранее правительство России утвердило правила страховых выплат для добровольцев. Компенсации будут выплачиваться в случае гибели, ранения или контузии бойца за период с 24 февраля 2022 года.Читайте также на РИА Новости Крым:В Керчи идет строительство реабилитационного центра для бойцов СВОВ Крыму разработают программы комплексного оздоровления участников СВОЗемля для участников СВО в Крыму: сколько выдано и где
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РИА Новости Крым
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news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Новости
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РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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ветераны сво, помощь бойцам сво, экономика, государственная экспертиза города севастополя, закон и право, соцзащита, новости
Какие льготы получат работодатели за трудоустройство бойцов СВО

За трудоустройство бойцов СВО работодатели получат льготы и гранты

12:16 06.12.2023
 
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© РИА Новости . Мария Девахина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 дек - РИА Новости Крым. Предприниматели, трудоустраивающие участников спецоперации, получат ряд мер поддержки. Поправки в закон о развитии малого и среднего предпринимательства приняла Госдума РФ.
Информация о том, какие преференции теперь будут положены работодателям при трудоустройстве бойцов СВО, размещена на сайте законодательного органа власти со ссылкой на заместителя председателя Комитета по экономической политике Сергея Алтухова.
"Предпринимателям, трудоустроившим на работу участников специальной военной операции, мы дадим возможность получить статус социального предпринимателя. Для компаний это очень серьезный пакет преференций: от налоговых до льготных ставок по аренде имущества, грантов и ряда других мер поддержки", - заявил Алтухов.
По его словам, основная задача - максимально быстро интегрировать ребят, которые возвращаются из зоны СВО, в мирную жизнь. Если герой захочет сменить работодателя, род деятельности, необходимо предоставить ему возможность для самореализации, подчеркнул Алтухов.
Ранее правительство России утвердило правила страховых выплат для добровольцев. Компенсации будут выплачиваться в случае гибели, ранения или контузии бойца за период с 24 февраля 2022 года.
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