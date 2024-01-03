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Ни одна проблема в мире не может быть решена без России – Токаев
Ни одна проблема в мире не может быть решена без России – Токаев - РИА Новости Крым, 03.01.2024
Ни одна проблема в мире не может быть решена без России – Токаев
Весь мир учитывает позицию России. Об этом заявил глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев в интервью общенациональной газете "Суверенный Казахстан". РИА Новости Крым, 03.01.2024
2024-01-03T10:41
2024-01-03T10:41
2024-01-03T10:41
казахстан
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касым-жомарт токаев
владимир путин (политик)
политика
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 янв – РИА Новости Крым. Весь мир учитывает позицию России. Об этом заявил глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев в интервью общенациональной газете "Суверенный Казахстан".По его словам, между Астаной и Москвой подписано более 300 договоров и соглашений. Во всех сферах работают механизмы двустороннего сотрудничества. Страны действуют сообща в рамках многосторонних структур, а также в процессе обеспечения региональной стабильности и международной безопасности."Россия является основным торгово-экономическим партнером Казахстана. Товарооборот двух стран за первые 10 месяцев 2023 года составил 21,4 миллиарда долларов. Стоит отметить, что наша граница самая длинная на суше", - рассказал президент Казахстана.Читайте также на РИА Новости Крым:Эксперт назвал главное достижение России и просчет Запада в 2023 годуИтоги деятельности ЕАЭС: рост экономики и уменьшение безработицыПутин упростил получение гражданства РФ жителям трех стран
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РИА Новости Крым
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казахстан, россия, касым-жомарт токаев, владимир путин (политик), политика, мнения, новости
Ни одна проблема в мире не может быть решена без России – Токаев
Без участия России не может быть решена ни одна проблема в мире – Токаев
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 янв – РИА Новости Крым. Весь мир учитывает позицию России. Об этом заявил глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев в интервью общенациональной газете "Суверенный Казахстан".
"Не следует забывать, что Российская Федерация играет очень важную роль в мировой политике и является постоянным членом Совета Безопасности ООН. Владимир Путин – человек, который влияет на глобальный климат и словом, и делом. Не секрет, что весь мир учитывает позицию России. Ни одна проблема в мире не может быть решена без участия этого государства", - цитирует издание слова президента своей страны.
По его словам, между Астаной и Москвой подписано более 300 договоров и соглашений. Во всех сферах работают механизмы двустороннего сотрудничества. Страны действуют сообща в рамках многосторонних структур, а также в процессе обеспечения региональной стабильности и международной безопасности.
"Россия является основным торгово-экономическим партнером Казахстана. Товарооборот двух стран за первые 10 месяцев 2023 года составил 21,4 миллиарда долларов. Стоит отметить, что наша граница самая длинная на суше", - рассказал президент Казахстана.
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