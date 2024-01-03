https://crimea.ria.ru/20240103/ni-odna-problema-v-mire-ne-mozhet-byt-reshena-bez-rossii--tokaev-1133966589.html

Ни одна проблема в мире не может быть решена без России – Токаев

Ни одна проблема в мире не может быть решена без России – Токаев - РИА Новости Крым, 03.01.2024

Ни одна проблема в мире не может быть решена без России – Токаев

Весь мир учитывает позицию России. Об этом заявил глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев в интервью общенациональной газете "Суверенный Казахстан". РИА Новости Крым, 03.01.2024

2024-01-03T10:41

2024-01-03T10:41

2024-01-03T10:41

казахстан

россия

касым-жомарт токаев

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 янв – РИА Новости Крым. Весь мир учитывает позицию России. Об этом заявил глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев в интервью общенациональной газете "Суверенный Казахстан".По его словам, между Астаной и Москвой подписано более 300 договоров и соглашений. Во всех сферах работают механизмы двустороннего сотрудничества. Страны действуют сообща в рамках многосторонних структур, а также в процессе обеспечения региональной стабильности и международной безопасности."Россия является основным торгово-экономическим партнером Казахстана. Товарооборот двух стран за первые 10 месяцев 2023 года составил 21,4 миллиарда долларов. Стоит отметить, что наша граница самая длинная на суше", - рассказал президент Казахстана.Читайте также на РИА Новости Крым:Эксперт назвал главное достижение России и просчет Запада в 2023 годуИтоги деятельности ЕАЭС: рост экономики и уменьшение безработицыПутин упростил получение гражданства РФ жителям трех стран

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

казахстан, россия, касым-жомарт токаев, владимир путин (политик), политика, мнения, новости