https://crimea.ria.ru/20231230/ekspert-nazval-glavnoe-dostizhenie-rossii-i-proschet-zapada-v-2023-godu-1133764584.html
Эксперт назвал главное достижение России и просчет Запада в 2023 году
Эксперт назвал главное достижение России и просчет Запада в 2023 году - РИА Новости Крым, 30.12.2023
Эксперт назвал главное достижение России и просчет Запада в 2023 году
2023-й год стал сильнейшим испытанием для России - Запад максимально вложился, чтобы сломить ее, но просчитался в очень важных моментах. Доктор политических... РИА Новости Крым, 30.12.2023
2023-12-30T14:53
2023-12-30T14:53
2023-12-30T14:53
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СЕВАСТОПОЛЬ, 30 дек – РИА Новости Крым. 2023-й год стал сильнейшим испытанием для России - Запад максимально вложился, чтобы сломить ее, но просчитался в очень важных моментах. Доктор политических наук, завкафедрой Севастопольского государственного университета Александр Ирхин в интервью РИА Новости Крым назвал главное достижение России и подвел основные политические итоги года для США и Европы.Год 2023 для РоссииПо словам политолога, прогноз на 2023 год был довольно сложный. Запад серьезнейшим образом вложился в то, чтобы сокрушить Россию на театре военных действий и перенести кризис в ее внутриполитическое пространство. Действовать США намеревались по проверенному уже не раз трехэтапному плану."Американские теоретики государственных переворотов и революций Тед Скочпол и Рэндалл Коллинз в конце 1970-х – начале 1980-х годов сформулировали эти теории, по которым проламывались и сменялись многие режимы в мире. Там три этапа. Первый: нужно создать ситуацию геополитического напряжения у соперника, которую не потянет экономика. Второй: перенести это напряжение на внутренний финансовый кризис. И третий: достичь через это разорванности и стравливания внутри элит. Тогда американцы приводят своего ставленника – и соперник повержен. И вот этого не произошло. Мы устояли. Я считаю это главным достижением года", – сказал эксперт.Почему Зеленский отказывается от переговоров с Россией >>По мнению Ирхина, произошло это во многом потому, что Запад просчитался сразу в двух важных моментах. Прежде всего, он недооценил российскую экономику.Кроме того, Запад не учел особенностей российского общества, добавил политолог. "Внутриполитические последствия с началом СВО сработали не на его на фрагментацию, а на его сплочение. В 2023 году эти процессы только усилились. Мы не видим потрясений. Наоборот, общество постепенно все увереннее мобилизуется. В итоге экономика остается рыночной, но с постепенным возрастанием роли мобилизационного фактора. И это то, что работает на стойкость России", - пояснил аналитик.Некоторые события, которые сыграли не в пользу российских интересов при активном участии Запада, в этом году все же произошли – "по инерции событий предыдущих лет", отметил политолог. В частности, это прекращение существования Республики Карабах в попытках вытеснить Россию из Закавказья, и вытягивание Молдовы из орбиты постсоветского и дружественного России пространства: "США не оставляет попыток создать новые горячие точки в Евразии".Но ответные шаги РФ не заставили себя ждать. По сути, это часть стратегии действий, о которой заявил президент Владимир Путин, подытоживая год на прямой линии 14 декабря. Он назвал главной задачей страны укрепление ее суверенитета, подчеркнув, что "это широкое понятие". И оно включает не только силу экономики, технологий, оружия и идей, но и "мягкую силу". Примером тому стал указ президента о приеме в гражданство РФ граждан Молдовы, Казахстана и Белоруссии в упрощенном порядке."Белорусы, казахи и молдаване получают такую одинаковую возможность – это сильный ход с точки зрения консолидации пророссийских сил на постсоветском пространстве", – заметил Ирхин.По его словам, процессы суверенизации в России активно начались с 2014 года, в 2022-м они ускорились, а в 2023-м вышли на наивысший за этот период уровень и продолжаются. Одновременно Россия усиливает международное влияние и сегодня является одним из центров формирования нового экономического мирового порядка.И хотя формулы мира России с Западом, развернувшим конфликт на территории Украины, пока нет, уже есть определенная усталость и ресурсное перенапряжение противника и наша твердая позиция не отступать.Год 2023 для СШАПоложение дел в Америке к концу года, по словам политолога, ярко иллюстрирует противостояние республиканцев и демократов в Конгрессе США. Это отражается и на помощи Украине, которую в требуемом объеме никак не могут согласовать.Все дело в том, что "республиканцы понимают американские национальные интересы не с такой идеологической окраской, как демократы", отмечает политолог: "Если мы посмотрим на начало двух мировых войн за 20-е столетие, то это все президенты-демократы". И сегодня чаша весов склоняется не в их сторону."Если брать политическую традицию США с 1776 года по 1945, то это американский изоляционизм. Это не изоляция – это Америка для американцев плюс эпизодическое присутствие в других регионах, где этого требуют американские национальные интересы. С 1945 по 2016 год – это американский интервенционизм, то есть глобализм, основанный на американских ценностях в красивой упаковке: "мир во всем мире, благоденствие, демократия, права человека" и так далее", - напомнил эксперт.Прервал эту цепочку республиканец Дональд Трамп, который выступил за отказ от навязывания миру универсалистских ценностей, и появился тогда, когда кризис в США уже начался. Потом пришел Байден, кризис продолжился. Каким путем пойдет Америка, во многом зависит от выборов президента США в 2024 году, говорит Ирхин. Пока она продолжает плодить и поддерживать конфликты, которые уже не может все успешно модерировать."Интенсивность динамики обстрелов со стороны Украины говорит о том, что основные ресурсы США направлены на поддержку Израиля, на Ближний и Средний Восток. Это для них первоочередная задача, так как регион является мировой кладовой", – заметил Ирхин.При этом арабы ждут возвращения в этот регион активной России, и она не только демонстрирует готовность укреплять взаимовыгодное сотрудничество, но и делает конкретные знаковые шаги. Что до прогнозов развития здесь конфликта, то хоть поддерживаемый США Израиль и оказался во враждебном окружении стран-соседей, не приемлющих его действий в секторе Газа, очень вряд ли можно ждать, что в 2024 году новое государство Палестина сможет появиться, считает эксперт. "Думаю, нет. Есть взаимоисключающие позиции не только внутри этого конфликта, но и с субъектами, которые поддерживают разные стороны. Не в наших силах повлиять на эту ситуацию коренным образом, но мы можем опосредованно делать это, и уже делаем", – сказал политолог.Год 2023 для ЕвропыВ Европе в 2023 году отчетливо проявили себя те расхождения, которые в первый год СВО не имели такого ярко выраженного характера, отмечает Ирхин."Произошел интересный феномен. Мы видим, что Центральная и Западная Европа, по сути, оккупированные США по итогам еще Второй мировой войны государства – там стоят американские легионы – получает очень сильное влияние на свой внутренний и внешнеполитический курс со стороны Штатов. Тогда как восточноевропейские страны проявляют свою неготовность участвовать в том, к чему подталкивают их европейские соседи", – сказал политолог.Он считает, что в сложившихся обстоятельствах европейские элиты будут все больше искать компромисс с Россией в 2024-м году, причем не только восточноевропейские, а все."Этот год показал, что это не то что возможно, а необходимо. И это последствие того, что Россия выдержала натиск", – заключил эксперт. Читайте также на РИА Новости Крым:Названо главное событие во внешней политике России в 2023 году Российская "оборонка" и ход СВО в цифрах и фактах: итоги 2023 года Путин: Запад хотел расколоть Россию с помощью пятой колонны и террористов
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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мнения, россия, политика, сша, украина, александр ирхин, новости сво, экономика
СЕВАСТОПОЛЬ, 30 дек – РИА Новости Крым. 2023-й год стал сильнейшим испытанием для России - Запад максимально вложился, чтобы сломить ее, но просчитался в очень важных моментах. Доктор политических наук, завкафедрой Севастопольского государственного университета Александр Ирхин в интервью РИА Новости Крым назвал главное достижение России и подвел основные политические итоги года для США и Европы.
Год 2023 для России
По словам политолога, прогноз на 2023 год был довольно сложный. Запад серьезнейшим образом вложился в то, чтобы сокрушить Россию на театре военных действий и перенести кризис в ее внутриполитическое пространство. Действовать США намеревались по проверенному уже не раз трехэтапному плану.
"Американские теоретики государственных переворотов и революций Тед Скочпол и Рэндалл Коллинз в конце 1970-х – начале 1980-х годов сформулировали эти теории, по которым проламывались и сменялись многие режимы в мире. Там три этапа. Первый: нужно создать ситуацию геополитического напряжения у соперника, которую не потянет экономика. Второй: перенести это напряжение на внутренний финансовый кризис. И третий: достичь через это разорванности и стравливания внутри элит. Тогда американцы приводят своего ставленника – и соперник повержен. И вот этого не произошло. Мы устояли. Я считаю это главным достижением года", – сказал эксперт.
По мнению Ирхина, произошло это во многом потому, что Запад просчитался сразу в двух важных моментах. Прежде всего, он недооценил российскую экономику.
"Статистические 1,5 – 3% мирового ВВП России не отражали ее стратегической глубины: по запасам продовольствия, по территориям, сырьевым ресурсам и тому, как эти ресурсы могут работать на защиту территорий. Они рассчитывали, что "колосс на глиняных ногах" очень быстро упадет. И просчитались", - констатирует Ирхин.
Кроме того, Запад не учел особенностей российского общества, добавил политолог.
"Внутриполитические последствия с началом СВО сработали не на его на фрагментацию, а на его сплочение. В 2023 году эти процессы только усилились. Мы не видим потрясений. Наоборот, общество постепенно все увереннее мобилизуется. В итоге экономика остается рыночной, но с постепенным возрастанием роли мобилизационного фактора. И это то, что работает на стойкость России", - пояснил аналитик.
Некоторые события, которые сыграли не в пользу российских интересов при активном участии Запада, в этом году все же произошли – "по инерции событий предыдущих лет", отметил политолог. В частности, это прекращение существования Республики Карабах в попытках вытеснить Россию из Закавказья, и вытягивание Молдовы из орбиты постсоветского и дружественного России пространства: "США не оставляет попыток создать новые горячие точки в Евразии
".
Но ответные шаги РФ не заставили себя ждать. По сути, это часть стратегии действий, о которой заявил президент Владимир Путин, подытоживая год на прямой линии 14 декабря. Он назвал главной задачей страны
укрепление ее суверенитета, подчеркнув, что "это широкое понятие". И оно включает не только силу экономики, технологий, оружия и идей, но и "мягкую силу". Примером тому стал указ президента о приеме в гражданство РФ граждан Молдовы, Казахстана и Белоруссии в упрощенном порядке.
"Белорусы, казахи и молдаване получают такую одинаковую возможность – это сильный ход с точки зрения консолидации пророссийских сил на постсоветском пространстве", – заметил Ирхин.
По его словам, процессы суверенизации в России активно начались с 2014 года, в 2022-м они ускорились, а в 2023-м вышли на наивысший за этот период уровень и продолжаются. Одновременно Россия усиливает международное влияние и сегодня является одним из центров формирования нового экономического мирового порядка.
И хотя формулы мира России с Западом, развернувшим конфликт на территории Украины, пока нет, уже есть определенная усталость и ресурсное перенапряжение противника и наша твердая позиция не отступать.
"Достигнут статус-кво на полях СВО, сформировалась устойчивая линия обороны. Конечно, наши соперники будут искать новые способы сотрясти Россию. Враг пытается воздействовать на массовую психологию российских народов, целясь по символам новой русской государственности, в частности, атакуя Крым. Тем временем мы заходим в новый электоральный цикл с достаточно сильными позициями, показывая, что способны устоять", - убежден Ирхин.
Год 2023 для США
Положение дел в Америке к концу года, по словам политолога, ярко иллюстрирует противостояние республиканцев и демократов в Конгрессе США. Это отражается и на помощи Украине, которую в требуемом объеме никак не могут согласовать.
Все дело в том, что "республиканцы понимают американские национальные интересы не с такой идеологической окраской, как демократы", отмечает политолог: "Если мы посмотрим на начало двух мировых войн за 20-е столетие, то это все президенты-демократы". И сегодня чаша весов склоняется не в их сторону.
"Если брать политическую традицию США с 1776 года по 1945, то это американский изоляционизм. Это не изоляция – это Америка для американцев плюс эпизодическое присутствие в других регионах, где этого требуют американские национальные интересы. С 1945 по 2016 год – это американский интервенционизм, то есть глобализм, основанный на американских ценностях в красивой упаковке: "мир во всем мире, благоденствие, демократия, права человека" и так далее", - напомнил эксперт.
Прервал эту цепочку республиканец Дональд Трамп, который выступил за отказ от навязывания миру универсалистских ценностей, и появился тогда, когда кризис в США уже начался. Потом пришел Байден, кризис продолжился.
"И сегодня сохранение глобальной экспансии при отсутствии ресурса – это крах для Америки. Поэтому сейчас США ищут третий путь, который позволил бы им выживать в современных сложившихся обстоятельствах", – объясняет политолог.
Каким путем пойдет Америка, во многом зависит от выборов президента США в 2024 году, говорит Ирхин. Пока она продолжает плодить и поддерживать конфликты, которые уже не может все успешно модерировать.
"Интенсивность динамики обстрелов со стороны Украины говорит о том, что основные ресурсы США направлены на поддержку Израиля, на Ближний и Средний Восток. Это для них первоочередная задача, так как регион является мировой кладовой", – заметил Ирхин.
При этом арабы ждут возвращения в этот регион активной России, и она не только демонстрирует готовность укреплять взаимовыгодное сотрудничество, но и делает конкретные знаковые шаги
.
Что до прогнозов развития здесь конфликта, то хоть поддерживаемый США Израиль и оказался во враждебном окружении стран-соседей, не приемлющих его действий в секторе Газа, очень вряд ли можно ждать, что в 2024 году новое государство Палестина сможет появиться, считает эксперт.
"Думаю, нет. Есть взаимоисключающие позиции не только внутри этого конфликта, но и с субъектами, которые поддерживают разные стороны. Не в наших силах повлиять на эту ситуацию коренным образом, но мы можем опосредованно делать это, и уже делаем", – сказал политолог.
Год 2023 для Европы
В Европе в 2023 году отчетливо проявили себя те расхождения, которые в первый год СВО не имели такого ярко выраженного характера, отмечает Ирхин.
"Произошел интересный феномен. Мы видим, что Центральная и Западная Европа, по сути, оккупированные США по итогам еще Второй мировой войны государства – там стоят американские легионы – получает очень сильное влияние на свой внутренний и внешнеполитический курс со стороны Штатов. Тогда как восточноевропейские страны проявляют свою неготовность участвовать в том, к чему подталкивают их европейские соседи", – сказал политолог.
Он считает, что в сложившихся обстоятельствах европейские элиты будут все больше искать компромисс с Россией в 2024-м году, причем не только восточноевропейские, а все.
"Этот год показал, что это не то что возможно, а необходимо. И это последствие того, что Россия выдержала натиск", – заключил эксперт.
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