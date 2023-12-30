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Эксперт назвал главное достижение России и просчет Запада в 2023 году

Эксперт назвал главное достижение России и просчет Запада в 2023 году - РИА Новости Крым, 30.12.2023

Эксперт назвал главное достижение России и просчет Запада в 2023 году

2023-й год стал сильнейшим испытанием для России - Запад максимально вложился, чтобы сломить ее, но просчитался в очень важных моментах. Доктор политических... РИА Новости Крым, 30.12.2023

2023-12-30T14:53

2023-12-30T14:53

2023-12-30T14:53

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СЕВАСТОПОЛЬ, 30 дек – РИА Новости Крым. 2023-й год стал сильнейшим испытанием для России - Запад максимально вложился, чтобы сломить ее, но просчитался в очень важных моментах. Доктор политических наук, завкафедрой Севастопольского государственного университета Александр Ирхин в интервью РИА Новости Крым назвал главное достижение России и подвел основные политические итоги года для США и Европы.Год 2023 для РоссииПо словам политолога, прогноз на 2023 год был довольно сложный. Запад серьезнейшим образом вложился в то, чтобы сокрушить Россию на театре военных действий и перенести кризис в ее внутриполитическое пространство. Действовать США намеревались по проверенному уже не раз трехэтапному плану."Американские теоретики государственных переворотов и революций Тед Скочпол и Рэндалл Коллинз в конце 1970-х – начале 1980-х годов сформулировали эти теории, по которым проламывались и сменялись многие режимы в мире. Там три этапа. Первый: нужно создать ситуацию геополитического напряжения у соперника, которую не потянет экономика. Второй: перенести это напряжение на внутренний финансовый кризис. И третий: достичь через это разорванности и стравливания внутри элит. Тогда американцы приводят своего ставленника – и соперник повержен. И вот этого не произошло. Мы устояли. Я считаю это главным достижением года", – сказал эксперт.Почему Зеленский отказывается от переговоров с Россией >>По мнению Ирхина, произошло это во многом потому, что Запад просчитался сразу в двух важных моментах. Прежде всего, он недооценил российскую экономику.Кроме того, Запад не учел особенностей российского общества, добавил политолог. "Внутриполитические последствия с началом СВО сработали не на его на фрагментацию, а на его сплочение. В 2023 году эти процессы только усилились. Мы не видим потрясений. Наоборот, общество постепенно все увереннее мобилизуется. В итоге экономика остается рыночной, но с постепенным возрастанием роли мобилизационного фактора. И это то, что работает на стойкость России", - пояснил аналитик.Некоторые события, которые сыграли не в пользу российских интересов при активном участии Запада, в этом году все же произошли – "по инерции событий предыдущих лет", отметил политолог. В частности, это прекращение существования Республики Карабах в попытках вытеснить Россию из Закавказья, и вытягивание Молдовы из орбиты постсоветского и дружественного России пространства: "США не оставляет попыток создать новые горячие точки в Евразии".Но ответные шаги РФ не заставили себя ждать. По сути, это часть стратегии действий, о которой заявил президент Владимир Путин, подытоживая год на прямой линии 14 декабря. Он назвал главной задачей страны укрепление ее суверенитета, подчеркнув, что "это широкое понятие". И оно включает не только силу экономики, технологий, оружия и идей, но и "мягкую силу". Примером тому стал указ президента о приеме в гражданство РФ граждан Молдовы, Казахстана и Белоруссии в упрощенном порядке."Белорусы, казахи и молдаване получают такую одинаковую возможность – это сильный ход с точки зрения консолидации пророссийских сил на постсоветском пространстве", – заметил Ирхин.По его словам, процессы суверенизации в России активно начались с 2014 года, в 2022-м они ускорились, а в 2023-м вышли на наивысший за этот период уровень и продолжаются. Одновременно Россия усиливает международное влияние и сегодня является одним из центров формирования нового экономического мирового порядка.И хотя формулы мира России с Западом, развернувшим конфликт на территории Украины, пока нет, уже есть определенная усталость и ресурсное перенапряжение противника и наша твердая позиция не отступать.Год 2023 для СШАПоложение дел в Америке к концу года, по словам политолога, ярко иллюстрирует противостояние республиканцев и демократов в Конгрессе США. Это отражается и на помощи Украине, которую в требуемом объеме никак не могут согласовать.Все дело в том, что "республиканцы понимают американские национальные интересы не с такой идеологической окраской, как демократы", отмечает политолог: "Если мы посмотрим на начало двух мировых войн за 20-е столетие, то это все президенты-демократы". И сегодня чаша весов склоняется не в их сторону."Если брать политическую традицию США с 1776 года по 1945, то это американский изоляционизм. Это не изоляция – это Америка для американцев плюс эпизодическое присутствие в других регионах, где этого требуют американские национальные интересы. С 1945 по 2016 год – это американский интервенционизм, то есть глобализм, основанный на американских ценностях в красивой упаковке: "мир во всем мире, благоденствие, демократия, права человека" и так далее", - напомнил эксперт.Прервал эту цепочку республиканец Дональд Трамп, который выступил за отказ от навязывания миру универсалистских ценностей, и появился тогда, когда кризис в США уже начался. Потом пришел Байден, кризис продолжился. Каким путем пойдет Америка, во многом зависит от выборов президента США в 2024 году, говорит Ирхин. Пока она продолжает плодить и поддерживать конфликты, которые уже не может все успешно модерировать."Интенсивность динамики обстрелов со стороны Украины говорит о том, что основные ресурсы США направлены на поддержку Израиля, на Ближний и Средний Восток. Это для них первоочередная задача, так как регион является мировой кладовой", – заметил Ирхин.При этом арабы ждут возвращения в этот регион активной России, и она не только демонстрирует готовность укреплять взаимовыгодное сотрудничество, но и делает конкретные знаковые шаги. Что до прогнозов развития здесь конфликта, то хоть поддерживаемый США Израиль и оказался во враждебном окружении стран-соседей, не приемлющих его действий в секторе Газа, очень вряд ли можно ждать, что в 2024 году новое государство Палестина сможет появиться, считает эксперт. "Думаю, нет. Есть взаимоисключающие позиции не только внутри этого конфликта, но и с субъектами, которые поддерживают разные стороны. Не в наших силах повлиять на эту ситуацию коренным образом, но мы можем опосредованно делать это, и уже делаем", – сказал политолог.Год 2023 для ЕвропыВ Европе в 2023 году отчетливо проявили себя те расхождения, которые в первый год СВО не имели такого ярко выраженного характера, отмечает Ирхин."Произошел интересный феномен. Мы видим, что Центральная и Западная Европа, по сути, оккупированные США по итогам еще Второй мировой войны государства – там стоят американские легионы – получает очень сильное влияние на свой внутренний и внешнеполитический курс со стороны Штатов. Тогда как восточноевропейские страны проявляют свою неготовность участвовать в том, к чему подталкивают их европейские соседи", – сказал политолог.Он считает, что в сложившихся обстоятельствах европейские элиты будут все больше искать компромисс с Россией в 2024-м году, причем не только восточноевропейские, а все."Этот год показал, что это не то что возможно, а необходимо. И это последствие того, что Россия выдержала натиск", – заключил эксперт. Читайте также на РИА Новости Крым:Названо главное событие во внешней политике России в 2023 году Российская "оборонка" и ход СВО в цифрах и фактах: итоги 2023 года Путин: Запад хотел расколоть Россию с помощью пятой колонны и террористов

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Анна Петрова

мнения, россия, политика, сша, украина, александр ирхин, новости сво, экономика