https://crimea.ria.ru/20231206/putin-v-arabskikh-emiratakh-zayavleniya-rossiyskogo-lidera-1133347264.html

Путин в Арабских Эмиратах: о чем говорил президент

Путин в Арабских Эмиратах: о чем говорил президент - РИА Новости Крым, 06.12.2023

Путин в Арабских Эмиратах: о чем говорил президент

Отношения Российской Федерации и Объединенных Арабских Эмиратов вышли на беспрецедентно высокий уровень, в частности, реализуется ряд крупных проектов в... РИА Новости Крым, 06.12.2023

2023-12-06T15:48

2023-12-06T15:48

2023-12-06T15:55

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 дек - РИА Новости Крым. Отношения Российской Федерации и Объединенных Арабских Эмиратов вышли на беспрецедентно высокий уровень, в частности, реализуется ряд крупных проектов в нефтегазовой отрасли, по гуманитарной линии и в сфере туризма. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с президентом Эмиратов Мухаммедом бен Заид Аль Нахайяном, которая проходит в среду в Абу-Даби.По его словам, сегодня ОАЭ – главный торговый партнер России в арабском мире. В прошлом году товарооборот увеличился более чем на 67 процентов. Также, по мнению российского лидера, ОАЭ вносят огромный вклад в стабилизацию ситуации в мире, а отношения России и Эмиратов имеют исторический характер и в последние годы активно развивались в различных сферах.В свою очередь Аль Нахайян отметил личную роль Владимира Путина в укреплении двусторонних отношений. Также он оценил прошлогодний рост нефтяного торгового оборота с Россией, который вырос на 109%.Церемония официальной встречи российского лидера состоялась во дворце Каср аль-Ватан (Дворец нации). Путин прибыл в сопровождении кавалерийского эскорта к главному входу во дворец. Прозвучали гимны двух стран, после этого президенты проследовали вдоль строя почетного караула на совместное фотографирование. На церемонии также присутствовали делегации России и ОАЭ. Позже Путин и президент Объединенных Арабских Эмиратов начали переговоры. Встреча проходит с участием делегаций, после лидеры пообщаются тет-а-тет. В целом в повестке встречи – перспективы дальнейшего развития многопланового сотрудничества России и ОАЭ, а также актуальная международная проблематика с акцентом на положение дел в регионе Ближнего Востока.Читайте также на РИА Новости Крым:В БРИКС официально приглашены шесть новых странРоссию поддерживает половина мира – польские СМИИз Крыма в ОАЭ: как в Судаке создают уникальные катамараны на электротяге

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин (политик), россия, оаэ , в мире, политика