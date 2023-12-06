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Путин в Арабских Эмиратах: о чем говорил президент
Путин в Арабских Эмиратах: о чем говорил президент - РИА Новости Крым, 06.12.2023
Путин в Арабских Эмиратах: о чем говорил президент
Отношения Российской Федерации и Объединенных Арабских Эмиратов вышли на беспрецедентно высокий уровень, в частности, реализуется ряд крупных проектов в... РИА Новости Крым, 06.12.2023
2023-12-06T15:48
2023-12-06T15:48
2023-12-06T15:55
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 дек - РИА Новости Крым. Отношения Российской Федерации и Объединенных Арабских Эмиратов вышли на беспрецедентно высокий уровень, в частности, реализуется ряд крупных проектов в нефтегазовой отрасли, по гуманитарной линии и в сфере туризма. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с президентом Эмиратов Мухаммедом бен Заид Аль Нахайяном, которая проходит в среду в Абу-Даби.По его словам, сегодня ОАЭ – главный торговый партнер России в арабском мире. В прошлом году товарооборот увеличился более чем на 67 процентов. Также, по мнению российского лидера, ОАЭ вносят огромный вклад в стабилизацию ситуации в мире, а отношения России и Эмиратов имеют исторический характер и в последние годы активно развивались в различных сферах.В свою очередь Аль Нахайян отметил личную роль Владимира Путина в укреплении двусторонних отношений. Также он оценил прошлогодний рост нефтяного торгового оборота с Россией, который вырос на 109%.Церемония официальной встречи российского лидера состоялась во дворце Каср аль-Ватан (Дворец нации). Путин прибыл в сопровождении кавалерийского эскорта к главному входу во дворец. Прозвучали гимны двух стран, после этого президенты проследовали вдоль строя почетного караула на совместное фотографирование. На церемонии также присутствовали делегации России и ОАЭ. Позже Путин и президент Объединенных Арабских Эмиратов начали переговоры. Встреча проходит с участием делегаций, после лидеры пообщаются тет-а-тет. В целом в повестке встречи – перспективы дальнейшего развития многопланового сотрудничества России и ОАЭ, а также актуальная международная проблематика с акцентом на положение дел в регионе Ближнего Востока.Читайте также на РИА Новости Крым:В БРИКС официально приглашены шесть новых странРоссию поддерживает половина мира – польские СМИИз Крыма в ОАЭ: как в Судаке создают уникальные катамараны на электротяге
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владимир путин (политик), россия, оаэ , в мире, политика
Путин в Арабских Эмиратах: о чем говорил президент
Отношения РФ и ОАЭ вышли на беспрецедентно высокий уровень – Путин
15:48 06.12.2023 (обновлено: 15:55 06.12.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 дек - РИА Новости Крым. Отношения Российской Федерации и Объединенных Арабских Эмиратов вышли на беспрецедентно высокий уровень, в частности, реализуется ряд крупных проектов в нефтегазовой отрасли, по гуманитарной линии и в сфере туризма. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с президентом Эмиратов Мухаммедом бен Заид Аль Нахайяном, которая проходит в среду в Абу-Даби.
"Реализуется ряд крупных проектов в нефтегазовой сфере. Мы сотрудничаем по линии ОПЕК+. И, конечно, придаем должное значение гуманитарным связям. Развиваются туристические обмены. В прошлом году почти миллион туристов из России – 900 тысяч с небольшим – посетили Арабские Эмираты. Открыта русская школа, и мы вам благодарны за решение вопроса о предоставлении участка для строительства православного храма", – сказал Путин.
По его словам, сегодня ОАЭ – главный торговый партнер России в арабском мире. В прошлом году товарооборот увеличился более чем на 67 процентов. Также, по мнению российского лидера, ОАЭ вносят огромный вклад в стабилизацию ситуации в мире, а отношения России и Эмиратов имеют исторический характер и в последние годы активно развивались в различных сферах.
В свою очередь Аль Нахайян отметил личную роль Владимира Путина в укреплении двусторонних отношений. Также он оценил прошлогодний рост нефтяного торгового оборота с Россией, который вырос на 109%.
Церемония официальной встречи российского лидера состоялась во дворце Каср аль-Ватан (Дворец нации). Путин прибыл в сопровождении кавалерийского эскорта к главному входу во дворец. Прозвучали гимны двух стран, после этого президенты проследовали вдоль строя почетного караула на совместное фотографирование. На церемонии также присутствовали делегации России и ОАЭ. Позже Путин и президент Объединенных Арабских Эмиратов начали переговоры. Встреча проходит с участием делегаций, после лидеры пообщаются тет-а-тет. В целом в повестке встречи – перспективы дальнейшего развития многопланового сотрудничества России и ОАЭ, а также актуальная международная проблематика с акцентом на положение дел в регионе Ближнего Востока.
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