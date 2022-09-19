https://crimea.ria.ru/20220919/rossiyu-podderzhivaet-polovina-mira--polskie-smi-1124548862.html
Россию поддерживает половина мира – польские СМИ
Россию поддерживает половина мира – польские СМИ - РИА Новости Крым, 19.09.2022
Россию поддерживает половина мира – польские СМИ
Попытка Запада изолировать Москву от остального мира провалилась – ее поддерживает половина человечества, что доказывает недавняя встреча президента РФ... РИА Новости Крым, 19.09.2022
2022-09-19T11:57
2022-09-19T11:57
2022-09-19T11:57
политика
польша
российская федерация (россия, рф)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 сен – РИА Новости Крым. Попытка Запада изолировать Москву от остального мира провалилась – ее поддерживает половина человечества, что доказывает недавняя встреча президента РФ Владимира Путина с лидерами Индии, Китая, Турции и Ирана в Самарканде. Такое мнение высказывает автор издания Rzeczpospolita Енджей Белецкий, анализируя последние события международного масштаба, в том числе саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).Настоящим потрясением для Запада стала встреча Путина с премьер-министром Индии Нарендрой Моди, считает Белецкий. После начала спецоперации на Украине сотрудничество с Москвой принесло Нью-Дели весьма ощутимые экономические выгоды.Сегодня Индия, одна из девяти стан-членов ШОС, стала вторым после КНР импортером нефти из России, которую прежде получала в небольших объемах. Помимо этого, налажен и увеличен импорт большого количества российских удобрений, отмечает Белецкий.В международной изоляции Кремля увидели свои интересы и иранские власти, добавляет аналитик. Сегодня Иран, ставший на днях полноправным членом ШОС, имеет возможность серьезно ослабить действие западных санкций против РФ. В Россию он стал импортировать свои беспилотники, которые могут сыграть ключевую роль в СВО на Украине. Есть у Ирана и другие выгоды от сотрудничества с РФ, считает Белецкий.Ранее на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Узбекистане президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о цели республики стать членом данной международного объединения стран.
польша
российская федерация (россия, рф)
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Новости
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, польша, российская федерация (россия, рф)
Россию поддерживает половина мира – польские СМИ
Rzeczpospolita: Россию поддерживает половина человечества – запад проигрывает
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 сен – РИА Новости Крым.
Попытка Запада изолировать Москву от остального мира провалилась – ее поддерживает половина человечества, что доказывает недавняя встреча президента РФ Владимира Путина с лидерами Индии, Китая, Турции и Ирана в Самарканде. Такое мнение высказывает автор издания Rzeczpospolita
Енджей Белецкий, анализируя последние события международного масштаба, в том числе саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).
Настоящим потрясением для Запада стала встреча Путина с премьер-министром Индии Нарендрой Моди, считает Белецкий. После начала спецоперации на Украине сотрудничество с Москвой принесло Нью-Дели весьма ощутимые экономические выгоды.
Сегодня Индия, одна из девяти стан-членов ШОС, стала вторым после КНР импортером нефти из России, которую прежде получала в небольших объемах. Помимо этого, налажен и увеличен импорт большого количества российских удобрений, отмечает Белецкий.
В международной изоляции Кремля увидели свои интересы и иранские власти, добавляет аналитик. Сегодня Иран, ставший на днях полноправным членом ШОС, имеет возможность серьезно ослабить действие западных санкций против РФ. В Россию он стал импортировать свои беспилотники, которые могут сыграть ключевую роль в СВО на Украине. Есть у Ирана и другие выгоды от сотрудничества с РФ, считает Белецкий.
"Сейчас Иран рассчитывает на то, что Россия отомстит за позицию Тегерана после вторжения в Украину и поддержит усилия Ирана по еще большему расширению собственной сферы влияния на Ближнем Востоке", – считает он.
Ранее на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Узбекистане президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил
о цели республики стать членом данной международного объединения стран.