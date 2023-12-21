https://crimea.ria.ru/20231221/zapad-pytaetsya-sozdat-novye-goryachie-tochki-u-granits-rossii--gerasimov-1133705613.html

Запад пытается создать новые горячие точки у границ России – Герасимов

Запад пытается создать новые горячие точки у границ России – Герасимов - РИА Новости Крым, 21.12.2023

Запад пытается создать новые горячие точки у границ России – Герасимов

Запад стремится создать новые горячие точки и поддерживать конфликты на Балканах, в Приднестровье и Закавказье, Средней Азии и Афганистане. Об этом заявил на... РИА Новости Крым, 21.12.2023

2023-12-21T13:39

2023-12-21T13:39

2023-12-21T13:49

валерий герасимов

министерство обороны рф

новости сво

всу (вооруженные силы украины)

армия и флот

вооруженные силы россии

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 дек – РИА Новости Крым. Запад стремится создать новые горячие точки и поддерживать конфликты на Балканах, в Приднестровье и Закавказье, Средней Азии и Афганистане. Об этом заявил на брифинге начальник Генштаба Вооруженных сил РФ - первый заместитель министра обороны Валерий ГерасимовГерасимов также отметил, что сохраняется высокая интенсивность мероприятий оперативной и боевой подготовки, проводимых НАТО. По его словам, ежегодно у западных границ России проводится около 40 крупных учений, сценарии которых основываются на вооруженном противоборстве с Россией. Все чаще к ним привлекаются государства, не входящие в альянс.Начальник Генштаба ВС РФ подчеркнул, что Европейский континент стал ареной противостояния Запада с Россией в политической и экономической сферах.Герасимов такое констатировал наращивание в Азиатско-Тихоокеанском регионе силового потенциала НАТОПо его словам, создание в регионе военных блоков подобных НАТО, таких как АУКУС, тройственный союз США-Япония-Республика Корея и других квази-альянсов военной направленности привносит в регион вызовы и угрозы, аналогичные тем, с которыми сегодня столкнулась Европа.Также отмечается нагнетание напряженности по срежиссированному Вашингтоном сценарию вокруг Мьянмы, Тайваня, Корейского полуострова, обострение территориальных споров в Южно-Китайском море, а также использование Западом конфликтных ситуаций для накачки региона стратегическими вооружениями, добавил начальник Генштаба.Министр обороны РФ Сергей Шойгу ранее заявлял, что с начала контрнаступления вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли убитыми и ранеными 159 тысяч военнослужащих, а также 766 танков, включая 37 немецких Leopard. По его информации, вооружение и военная техника поступают Киеву из 15 государств. Всего Запад поставил на Украину 5 220 танков, БМП и БТР, 28 самолетов, 87 вертолетов, 23 тысячи БПЛА, свыше 1 300 артиллерийских систем.Российские военные создали порядка семи тысяч километров минных полей на линии боевого соприкосновения в зоне СВО, глубина минирования составляет до 600 метров. Кроме того, российские войска установили на ЛБС 12 тысяч сборных железобетонных сооружений, три тысячи взводных опорных пунктов, 45 тысяч блиндажей и более 150 тысяч укрытий для техники.Читайте также на РИА Новости Крым:Тушить пожар бензином: зачем США размораживают конфликты в мире"Порядок" наводит только шериф: куда заведут двойные стандарты СШАЛавров заявил об опасности большой войны в Евразии

https://crimea.ria.ru/20231221/armiya-rf-rasshiryaet-zony-kontrolya-na-vsekh-napravleniyakh-spetsoperatsii---mo-1133705166.html

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2023

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валерий герасимов, министерство обороны рф, новости сво, всу (вооруженные силы украины), армия и флот, вооруженные силы россии, новости