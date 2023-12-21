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Запад пытается создать новые горячие точки у границ России – Герасимов
Запад пытается создать новые горячие точки у границ России – Герасимов - РИА Новости Крым, 21.12.2023
Запад пытается создать новые горячие точки у границ России – Герасимов
Запад стремится создать новые горячие точки и поддерживать конфликты на Балканах, в Приднестровье и Закавказье, Средней Азии и Афганистане. Об этом заявил на... РИА Новости Крым, 21.12.2023
2023-12-21T13:39
2023-12-21T13:39
2023-12-21T13:49
валерий герасимов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 дек – РИА Новости Крым. Запад стремится создать новые горячие точки и поддерживать конфликты на Балканах, в Приднестровье и Закавказье, Средней Азии и Афганистане. Об этом заявил на брифинге начальник Генштаба Вооруженных сил РФ - первый заместитель министра обороны Валерий ГерасимовГерасимов также отметил, что сохраняется высокая интенсивность мероприятий оперативной и боевой подготовки, проводимых НАТО. По его словам, ежегодно у западных границ России проводится около 40 крупных учений, сценарии которых основываются на вооруженном противоборстве с Россией. Все чаще к ним привлекаются государства, не входящие в альянс.Начальник Генштаба ВС РФ подчеркнул, что Европейский континент стал ареной противостояния Запада с Россией в политической и экономической сферах.Герасимов такое констатировал наращивание в Азиатско-Тихоокеанском регионе силового потенциала НАТОПо его словам, создание в регионе военных блоков подобных НАТО, таких как АУКУС, тройственный союз США-Япония-Республика Корея и других квази-альянсов военной направленности привносит в регион вызовы и угрозы, аналогичные тем, с которыми сегодня столкнулась Европа.Также отмечается нагнетание напряженности по срежиссированному Вашингтоном сценарию вокруг Мьянмы, Тайваня, Корейского полуострова, обострение территориальных споров в Южно-Китайском море, а также использование Западом конфликтных ситуаций для накачки региона стратегическими вооружениями, добавил начальник Генштаба.Министр обороны РФ Сергей Шойгу ранее заявлял, что с начала контрнаступления вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли убитыми и ранеными 159 тысяч военнослужащих, а также 766 танков, включая 37 немецких Leopard. По его информации, вооружение и военная техника поступают Киеву из 15 государств. Всего Запад поставил на Украину 5 220 танков, БМП и БТР, 28 самолетов, 87 вертолетов, 23 тысячи БПЛА, свыше 1 300 артиллерийских систем.Российские военные создали порядка семи тысяч километров минных полей на линии боевого соприкосновения в зоне СВО, глубина минирования составляет до 600 метров. Кроме того, российские войска установили на ЛБС 12 тысяч сборных железобетонных сооружений, три тысячи взводных опорных пунктов, 45 тысяч блиндажей и более 150 тысяч укрытий для техники.Читайте также на РИА Новости Крым:Тушить пожар бензином: зачем США размораживают конфликты в мире"Порядок" наводит только шериф: куда заведут двойные стандарты СШАЛавров заявил об опасности большой войны в Евразии
https://crimea.ria.ru/20231221/armiya-rf-rasshiryaet-zony-kontrolya-na-vsekh-napravleniyakh-spetsoperatsii---mo-1133705166.html
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валерий герасимов, министерство обороны рф, новости сво, всу (вооруженные силы украины), армия и флот, вооруженные силы россии, новости
Запад пытается создать новые горячие точки у границ России – Герасимов
Запад стремится создавать новые горячие точки в Приднестровье и Закавказье – Герасимов
13:39 21.12.2023 (обновлено: 13:49 21.12.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 дек – РИА Новости Крым. Запад стремится создать новые горячие точки и поддерживать конфликты на Балканах, в Приднестровье и Закавказье, Средней Азии и Афганистане. Об этом заявил на брифинге начальник Генштаба Вооруженных сил РФ - первый заместитель министра обороны Валерий Герасимов
"Запад стремится создавать новые горячие точки и поддерживать конфликты на Балканах, в Приднестровье и Закавказье, Средней Азии и Афганистане", – приводит его слова пресс-служба Минобороны.
Герасимов также отметил, что сохраняется высокая интенсивность мероприятий оперативной и боевой подготовки, проводимых НАТО. По его словам, ежегодно у западных границ России проводится около 40 крупных учений, сценарии которых основываются на вооруженном противоборстве с Россией. Все чаще к ним привлекаются государства, не входящие в альянс.
Начальник Генштаба ВС РФ подчеркнул, что Европейский континент стал ареной противостояния Запада с Россией в политической и экономической сферах.
"Ускоренная интеграция Швеции и Финляндии в альянс, наращивание военного присутствия войск НАТО в Восточной Европе, Балтийском и Черноморском регионах, а также в Заполярье оказывают негативное воздействие на ситуацию в Европе с перспективами усиления конфронтации", - указал он.
Герасимов такое констатировал наращивание в Азиатско-Тихоокеанском регионе силового потенциала НАТО
"В Азиатско-Тихоокеанском регионе отмечается резкий рост конфликтного потенциала. Его главной причиной являются действия западных стран, направленные на подрыв сложившейся здесь и доказавшей свою эффективность асеаноцентричной архитектуры безопасности", - сказал он.
По его словам, создание в регионе военных блоков подобных НАТО, таких как АУКУС, тройственный союз США-Япония-Республика Корея и других квази-альянсов военной направленности привносит в регион вызовы и угрозы, аналогичные тем, с которыми сегодня столкнулась Европа.
Также отмечается нагнетание напряженности по срежиссированному Вашингтоном сценарию вокруг Мьянмы, Тайваня, Корейского полуострова, обострение территориальных споров в Южно-Китайском море, а также использование Западом конфликтных ситуаций для накачки региона стратегическими вооружениями, добавил начальник Генштаба.
Министр обороны РФ Сергей Шойгу ранее заявлял, что с начала контрнаступления вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли убитыми и ранеными
159 тысяч военнослужащих, а также 766 танков, включая 37 немецких Leopard. По его информации, вооружение и военная техника поступают Киеву из 15 государств. Всего Запад поставил на Украину 5 220 танков, БМП и БТР, 28 самолетов, 87 вертолетов, 23 тысячи БПЛА, свыше 1 300 артиллерийских систем.
Российские военные создали порядка семи тысяч километров минных полей
на линии боевого соприкосновения в зоне СВО, глубина минирования составляет до 600 метров. Кроме того, российские войска установили на ЛБС 12 тысяч сборных железобетонных сооружений, три тысячи взводных опорных пунктов, 45 тысяч блиндажей и более 150 тысяч укрытий для техники.
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