https://crimea.ria.ru/20231016/tushit-pozhar-benzinom-zachem-ssha-razmorazhivayut-konflikty-v-mire-1132125668.html

Тушить пожар бензином: зачем США размораживают конфликты в мире

Тушить пожар бензином: зачем США размораживают конфликты в мире - РИА Новости Крым, 16.10.2023

Тушить пожар бензином: зачем США размораживают конфликты в мире

Разжигать конфликты на чужих территориях, чтобы "улаживать" их с выгодой для себя – обычная тактика США, которую они применяют на фоне ослабления международного РИА Новости Крым, 16.10.2023

2023-10-16T20:38

2023-10-16T20:38

2023-10-16T20:38

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 окт - РИА Новости Крым. Разжигать конфликты на чужих территориях, чтобы "улаживать" их с выгодой для себя – обычная тактика США, которую они применяют на фоне ослабления международного влияния. Пытаясь доказать собственную значимость, Вашингтон нередко пытается "поджечь там, где уже тлеет", и доказательство тому – недавнее обострение ситуации в Нагорном Карабахе и эскалация израильско-палестинского конфликта. Такое мнение в комментарии РИА Новости Крым выразили военные эксперты.Главный поджигатель"Сейчас массовое размораживание тлеющих конфликтов приобретает системный характер. Безусловно, часть этих процессов идет естественным образом в силу ослабевания гегемонистских возможностей США по поддержанию порядка, но часть ими сознательно инспирируется. Например, мы наглядно видим на примере Израиля, когда сразу же США заняли очень показательную позицию, которая фактически служит разжиганию и никак не способствует примирению. Попытки США воздействовать на эту ситуацию – например, отправка авианосных групп в Средиземноморье, выглядят, как тушение пожара с помощью канистры бензина", – считает военный эксперт, политолог Алексей Анпилогов.При этом, по его мнению, утрата Вашингтоном своих позиций уже совершенно очевидна: если в 2000-х годах США открыто участвовали в войнах в Афганистане и Ираке, то сейчас предпочитают политику скрытого разжигания. И по-прежнему извлекают выгоду.Уладить в свою пользу"У США всегда есть практика выступать с позицией "миротворца". Страна, которая приводит стороны конфликта к примирению, но на тех условиях, которые выгодны американцам. К тому же это делается после полного истощения обеих сторон", – продолжает Анпилогов.В качестве примера он приводит Египетско-израильский мирный договор 1979 года, подписанный после шестилетней оккупации Синайского полуострова Израилем.Интерес ВашингтонаЭксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер в свою очередь отмечает, что интерес Штатов прослеживается в обоих вспыхнувших с новой силой конфликтах."В данном случае интерес США заключается в том, чтобы не дать арабам соединиться, чтобы не было создано Палестинское государство", – говорит эксперт.В случае с Карабахом, по мнению Брутера, заинтересованность Белого дома тоже очевидна – поссорить Россию с Арменией. При этом он полагает, что в обоих этих случаях США скорее пользуются ситуацией, чем спровоцировали ее.Взрывоопасные регионы"Когда мы говорим о размороженных конфликтах, всегда надо понимать, что если оно разгорелось, то это кому-то выгодно. На самом деле это игра разных сторон, но без участия США часто не обходится. Думаю, следующий конфликт № 1 – это конфликт в Мали между африканцами и туарегами. Разжигать войны между исламистами и местными властями всегда очень просто и эффективно", – продолжает Брутер.Кроме того, по его мнению, "огнеопасным" регионом остаются территории от Сирии до Афганистана. Напряжение сохраняется также между Индией и Китаем, но, по мнению эксперта, Нью-Дели будет прилагать все усилия, чтобы его не разогревать. Что касается конфликта между двумя Кореями – это уже чревато слишком серьезными последствиями, поскольку Северная Корея может решиться на применение ядерного оружия, если увидит даже небольшой риск своему существованию, отметил он.Оба эксперта сходятся в одном: "разделяй и властвуй" – главный принцип неоколонизаторов – остается неизменным. Впрочем, этот секрет Полишинеля не слишком хранят даже сами американцы, уверенные в своей исключительности. "Мы не знаем, что делать с террористами, но у нас хорошее вооружение и мы можем свергать правительства. Все что остается – имея молот, заставить проблему выглядеть гвоздем", – эти слова Генерал ВС США Уэсли Кларк произнес в 2007 году, объясняя развязывание войны в Ираке. Пожалуй, это и есть главное, что нужно знать об американской "демократии" для остального мира.Читайте также на РИА Новости Крым:Эксперт призвал не питать иллюзий по поводу урезания помощи УкраинеСША используют трагедии миллионов для своей выгоды - ВолодинКак обострение в Израиле и Газе отразится на безопасности Крыма – эксперт

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2023

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Галина Оленева https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/05/0b/1123202584_276:0:1356:1080_100x100_80_0_0_05e62ebe044d26cdd489a8c57948ca83.jpg

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Галина Оленева https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/05/0b/1123202584_276:0:1356:1080_100x100_80_0_0_05e62ebe044d26cdd489a8c57948ca83.jpg

мнения, алексей анпилогов, владимир брутер, в мире, политика