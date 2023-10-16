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Тушить пожар бензином: зачем США размораживают конфликты в мире
Тушить пожар бензином: зачем США размораживают конфликты в мире - РИА Новости Крым, 16.10.2023
Тушить пожар бензином: зачем США размораживают конфликты в мире
Разжигать конфликты на чужих территориях, чтобы "улаживать" их с выгодой для себя – обычная тактика США, которую они применяют на фоне ослабления международного РИА Новости Крым, 16.10.2023
2023-10-16T20:38
2023-10-16T20:38
2023-10-16T20:38
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 окт - РИА Новости Крым. Разжигать конфликты на чужих территориях, чтобы "улаживать" их с выгодой для себя – обычная тактика США, которую они применяют на фоне ослабления международного влияния. Пытаясь доказать собственную значимость, Вашингтон нередко пытается "поджечь там, где уже тлеет", и доказательство тому – недавнее обострение ситуации в Нагорном Карабахе и эскалация израильско-палестинского конфликта. Такое мнение в комментарии РИА Новости Крым выразили военные эксперты.Главный поджигатель"Сейчас массовое размораживание тлеющих конфликтов приобретает системный характер. Безусловно, часть этих процессов идет естественным образом в силу ослабевания гегемонистских возможностей США по поддержанию порядка, но часть ими сознательно инспирируется. Например, мы наглядно видим на примере Израиля, когда сразу же США заняли очень показательную позицию, которая фактически служит разжиганию и никак не способствует примирению. Попытки США воздействовать на эту ситуацию – например, отправка авианосных групп в Средиземноморье, выглядят, как тушение пожара с помощью канистры бензина", – считает военный эксперт, политолог Алексей Анпилогов.При этом, по его мнению, утрата Вашингтоном своих позиций уже совершенно очевидна: если в 2000-х годах США открыто участвовали в войнах в Афганистане и Ираке, то сейчас предпочитают политику скрытого разжигания. И по-прежнему извлекают выгоду.Уладить в свою пользу"У США всегда есть практика выступать с позицией "миротворца". Страна, которая приводит стороны конфликта к примирению, но на тех условиях, которые выгодны американцам. К тому же это делается после полного истощения обеих сторон", – продолжает Анпилогов.В качестве примера он приводит Египетско-израильский мирный договор 1979 года, подписанный после шестилетней оккупации Синайского полуострова Израилем.Интерес ВашингтонаЭксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер в свою очередь отмечает, что интерес Штатов прослеживается в обоих вспыхнувших с новой силой конфликтах."В данном случае интерес США заключается в том, чтобы не дать арабам соединиться, чтобы не было создано Палестинское государство", – говорит эксперт.В случае с Карабахом, по мнению Брутера, заинтересованность Белого дома тоже очевидна – поссорить Россию с Арменией. При этом он полагает, что в обоих этих случаях США скорее пользуются ситуацией, чем спровоцировали ее.Взрывоопасные регионы"Когда мы говорим о размороженных конфликтах, всегда надо понимать, что если оно разгорелось, то это кому-то выгодно. На самом деле это игра разных сторон, но без участия США часто не обходится. Думаю, следующий конфликт № 1 – это конфликт в Мали между африканцами и туарегами. Разжигать войны между исламистами и местными властями всегда очень просто и эффективно", – продолжает Брутер.Кроме того, по его мнению, "огнеопасным" регионом остаются территории от Сирии до Афганистана. Напряжение сохраняется также между Индией и Китаем, но, по мнению эксперта, Нью-Дели будет прилагать все усилия, чтобы его не разогревать. Что касается конфликта между двумя Кореями – это уже чревато слишком серьезными последствиями, поскольку Северная Корея может решиться на применение ядерного оружия, если увидит даже небольшой риск своему существованию, отметил он.Оба эксперта сходятся в одном: "разделяй и властвуй" – главный принцип неоколонизаторов – остается неизменным. Впрочем, этот секрет Полишинеля не слишком хранят даже сами американцы, уверенные в своей исключительности. "Мы не знаем, что делать с террористами, но у нас хорошее вооружение и мы можем свергать правительства. Все что остается – имея молот, заставить проблему выглядеть гвоздем", – эти слова Генерал ВС США Уэсли Кларк произнес в 2007 году, объясняя развязывание войны в Ираке. Пожалуй, это и есть главное, что нужно знать об американской "демократии" для остального мира.Читайте также на РИА Новости Крым:Эксперт призвал не питать иллюзий по поводу урезания помощи УкраинеСША используют трагедии миллионов для своей выгоды - ВолодинКак обострение в Израиле и Газе отразится на безопасности Крыма – эксперт
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Галина Оленева
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/05/0b/1123202584_276:0:1356:1080_100x100_80_0_0_05e62ebe044d26cdd489a8c57948ca83.jpg
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Галина Оленева
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/05/0b/1123202584_276:0:1356:1080_100x100_80_0_0_05e62ebe044d26cdd489a8c57948ca83.jpg
мнения, алексей анпилогов, владимир брутер, в мире, политика
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 окт - РИА Новости Крым. Разжигать конфликты на чужих территориях, чтобы "улаживать" их с выгодой для себя – обычная тактика США, которую они применяют на фоне ослабления международного влияния. Пытаясь доказать собственную значимость, Вашингтон нередко пытается "поджечь там, где уже тлеет", и доказательство тому – недавнее обострение ситуации в Нагорном Карабахе и эскалация израильско-палестинского конфликта. Такое мнение в комментарии РИА Новости Крым выразили военные эксперты.
Главный поджигатель
"Сейчас массовое размораживание тлеющих конфликтов приобретает системный характер. Безусловно, часть этих процессов идет естественным образом в силу ослабевания гегемонистских возможностей США по поддержанию порядка, но часть ими сознательно инспирируется. Например, мы наглядно видим на примере Израиля, когда сразу же США заняли очень показательную позицию, которая фактически служит разжиганию и никак не способствует примирению. Попытки США воздействовать на эту ситуацию – например, отправка авианосных групп в Средиземноморье, выглядят, как тушение пожара с помощью канистры бензина", – считает военный эксперт, политолог Алексей Анпилогов.
При этом, по его мнению, утрата Вашингтоном своих позиций уже совершенно очевидна: если в 2000-х годах США открыто участвовали в войнах в Афганистане и Ираке, то сейчас предпочитают политику скрытого разжигания. И по-прежнему извлекают выгоду.
"Длительный экономический кризис, потом ковидные ограничения, которые тоже сильно подорвали экономическое могущество США... Сегодня Вашингтон уже фактически соперничает за гегемонию, он вынужден доказывать свою собственную нужность, поскольку функция мирового арбитра подвергается сомнению. В этом и есть концепция многополярного мира, которая говорит, что мир может существовать в отсутствие одной сверхдержавы, которая обладает некими наднациональными полномочиями. А я напомню, что позиция однополярного мира, основанного на правилах – это именно позиция мира, основанного на американских правилах", – подчеркнул эксперт.
Уладить в свою пользу
"У США всегда есть практика выступать с позицией "миротворца". Страна, которая приводит стороны конфликта к примирению, но на тех условиях, которые выгодны американцам. К тому же это делается после полного истощения обеих сторон", – продолжает Анпилогов.
В качестве примера он приводит Египетско-израильский мирный договор 1979 года, подписанный после шестилетней оккупации Синайского полуострова Израилем.
"Это был вариант плохого мира в обмен на оккупированные территории. Тогда США выждали шесть лет после войны Судного дня и провернули эту сделку, получив фактически управляемый Израиль и не менее управляемый Египет, который после этого вышел из зоны влияния СССР и попал под патронат Вашингтона. Вот пример такой сделки, которая осуществлялась с помощью гегемонистского влияния США и с конкретными результатами в пользу США", – напомнил эксперт.
Интерес Вашингтона
Эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер в свою очередь отмечает, что интерес Штатов прослеживается в обоих вспыхнувших с новой силой конфликтах.
"В данном случае интерес США заключается в том, чтобы не дать арабам соединиться, чтобы не было создано Палестинское государство", – говорит эксперт.
В случае с Карабахом, по мнению Брутера, заинтересованность Белого дома тоже очевидна – поссорить Россию с Арменией. При этом он полагает, что в обоих этих случаях США скорее пользуются ситуацией, чем спровоцировали ее.
"Ситуация в Карабахе развивалась помимо внешней разморозки. Здесь сложный клубок, который решился так, как решился, но говорить о том, что Вашингтон с самого начала пытался актуализировать Карабах – сложно. Это либо побочный эффект, либо случайное стечение обстоятельств. Что касается Палестины – там всегда взрывоопасно. Можно говорить о том, что ХАМАС спровоцировали, но спровоцировать его было легко", – делится своей точкой зрения Брутер.
Взрывоопасные регионы
"Когда мы говорим о размороженных конфликтах, всегда надо понимать, что если оно разгорелось, то это кому-то выгодно. На самом деле это игра разных сторон, но без участия США часто не обходится. Думаю, следующий конфликт № 1 – это конфликт в Мали между африканцами и туарегами. Разжигать войны между исламистами и местными властями всегда очень просто и эффективно", – продолжает Брутер.
Кроме того, по его мнению, "огнеопасным" регионом остаются территории от Сирии до Афганистана. Напряжение сохраняется также между Индией и Китаем, но, по мнению эксперта, Нью-Дели будет прилагать все усилия, чтобы его не разогревать. Что касается конфликта между двумя Кореями – это уже чревато слишком серьезными последствиями, поскольку Северная Корея может решиться на применение ядерного оружия, если увидит даже небольшой риск своему существованию, отметил он.
"Приднестровье в прошлом году несколько раз поджигалось, но США не приняли решение об открытии второго фронта. Вообще Вашингтон вторые фронты открывает неохотно, но сейчас картина следующая: 5 ноября будут выборы, до этого времени ничего серьезного не произойдет. А вот дальше, если ситуация на Украине будет складываться неприемлемо для них, они, конечно, могут рассматривать Приднестровье", – заключил эксперт.
Оба эксперта сходятся в одном: "разделяй и властвуй" – главный принцип неоколонизаторов – остается неизменным. Впрочем, этот секрет Полишинеля не слишком хранят даже сами американцы, уверенные в своей исключительности. "Мы не знаем, что делать с террористами, но у нас хорошее вооружение и мы можем свергать правительства. Все что остается – имея молот, заставить проблему выглядеть гвоздем", – эти слова Генерал ВС США Уэсли Кларк произнес в 2007 году, объясняя развязывание войны в Ираке. Пожалуй, это и есть главное, что нужно знать об американской "демократии" для остального мира.
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