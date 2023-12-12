https://crimea.ria.ru/20231212/nazvano-glavnoe-sobytie-vo-vneshney-politike-rossii-v-2023-godu-1133485490.html

Названо главное событие во внешней политике России в 2023 году

Названо главное событие во внешней политике России в 2023 году - РИА Новости Крым, 12.12.2023

Названо главное событие во внешней политике России в 2023 году

Главным событием во внешней политике России в уходящем году стало расширение БРИКС, которое стало символом провала дипломатической изоляции России. Такое мнение РИА Новости Крым, 12.12.2023

2023-12-12T19:17

2023-12-12T19:17

2023-12-12T19:17

андрей никифоров

мнения

россия

в мире

брикс

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0b/09/1132693655_0:1:3032:1707_1920x0_80_0_0_ecfef8ec8a5aab52980b2b5d1df2b487.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 дек – РИА Новости Крым. Главным событием во внешней политике России в уходящем году стало расширение БРИКС, которое стало символом провала дипломатической изоляции России. Такое мнение высказал политолог, доцент Крымского федерального университета Андрей Никифоров на пресс-конференции в мультимедийном пресс-центре РИА Новости Крым.БРИКС со временем заменит ООН"Помимо того, что мы наблюдаем за зарождением организации, которая, может быть, со временем сменит ООН, которая уже явно превращается в труху, это (расширение БРИКС – ред.) также является своего рода символом провала дипломатической изоляции России и в какой-то степени отступления коллективного Запада", – сказал эксперт.Он также отметил, что 2023 год Россия завершает "мажорным аккордом", который является продолжением расширения БРИКС – визитом президента Владимира Путина в Саудовскую Аравию и Объединенные Арабские Эмираты.2023-й подвел черту под однополярным миромРуководитель крымского филиала Фонда развития гражданского общества, социолог и политический эксперт Наталья Киселева также отметила существенное усиление геополитического веса БРИКС в уходящем году, а также высказала мнение, что 2023-й по сути ознаменовал конец однополярного мира во главе с США.По ее словам, Штаты в уходящем году "получили несколько звоночков, если не сказать оплеух". Одну из них страна получила в ООН при голосовании за проект резолюции о прекращении огня в секторе Газа. В частности, США стали единственными из 15 членов Совбеза ООН, кто выступил против принятия резолюции, оказавшись в "ярко выраженном меньшинстве".БРИКС представляет собой неформальное межгосударственное объединение пяти стран с динамично формирующимися рынками Бразилии, России, Индии, Китая и ЮАР – и в текущем формате функционирует с 2011 года.На прошедшем в августе этого года саммите БРИКС в организацию были официально приглашены Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия, Иран, Аргентина, Египет и Эфиопия. Эти страны станут членами объединения с 2024 годаВсего на вступление в БРИКС были поданы заявки от 23 государств, в том числе от Пакистана.По словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, взрывной рост интереса разных стран к вступлению в БРИКС обусловлен тем, что в этих государствах понимают абсолютную заряженность Запада на сохранение своей гегемонии любой ценой.Китайский лидер Си Цзиньпин назвал предстоящее расширение БРИКС историческим, а президент Бразилии Луис Инасио Лула да Силва заявил, что с принятием шести новых членов блок будет представлять 46% населения мира и еще большую долю его экономической продукции.Читайте также на РИА Новости Крым:Новый экономический мир: почему это было неизбежно и чем закончитсяРоссия сражается за свободу всего мира – ПутинПрезидент Ирана заявил о конце миропорядка во главе с США

россия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

андрей никифоров, мнения, россия, в мире, брикс