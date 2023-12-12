https://crimea.ria.ru/20231212/nazvano-glavnoe-sobytie-vo-vneshney-politike-rossii-v-2023-godu-1133485490.html
Названо главное событие во внешней политике России в 2023 году
Названо главное событие во внешней политике России в 2023 году - РИА Новости Крым, 12.12.2023
Названо главное событие во внешней политике России в 2023 году
Главным событием во внешней политике России в уходящем году стало расширение БРИКС, которое стало символом провала дипломатической изоляции России. Такое мнение РИА Новости Крым, 12.12.2023
2023-12-12T19:17
2023-12-12T19:17
2023-12-12T19:17
андрей никифоров
мнения
россия
в мире
брикс
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0b/09/1132693655_0:1:3032:1707_1920x0_80_0_0_ecfef8ec8a5aab52980b2b5d1df2b487.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 дек – РИА Новости Крым. Главным событием во внешней политике России в уходящем году стало расширение БРИКС, которое стало символом провала дипломатической изоляции России. Такое мнение высказал политолог, доцент Крымского федерального университета Андрей Никифоров на пресс-конференции в мультимедийном пресс-центре РИА Новости Крым.БРИКС со временем заменит ООН"Помимо того, что мы наблюдаем за зарождением организации, которая, может быть, со временем сменит ООН, которая уже явно превращается в труху, это (расширение БРИКС – ред.) также является своего рода символом провала дипломатической изоляции России и в какой-то степени отступления коллективного Запада", – сказал эксперт.Он также отметил, что 2023 год Россия завершает "мажорным аккордом", который является продолжением расширения БРИКС – визитом президента Владимира Путина в Саудовскую Аравию и Объединенные Арабские Эмираты.2023-й подвел черту под однополярным миромРуководитель крымского филиала Фонда развития гражданского общества, социолог и политический эксперт Наталья Киселева также отметила существенное усиление геополитического веса БРИКС в уходящем году, а также высказала мнение, что 2023-й по сути ознаменовал конец однополярного мира во главе с США.По ее словам, Штаты в уходящем году "получили несколько звоночков, если не сказать оплеух". Одну из них страна получила в ООН при голосовании за проект резолюции о прекращении огня в секторе Газа. В частности, США стали единственными из 15 членов Совбеза ООН, кто выступил против принятия резолюции, оказавшись в "ярко выраженном меньшинстве".БРИКС представляет собой неформальное межгосударственное объединение пяти стран с динамично формирующимися рынками Бразилии, России, Индии, Китая и ЮАР – и в текущем формате функционирует с 2011 года.На прошедшем в августе этого года саммите БРИКС в организацию были официально приглашены Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия, Иран, Аргентина, Египет и Эфиопия. Эти страны станут членами объединения с 2024 годаВсего на вступление в БРИКС были поданы заявки от 23 государств, в том числе от Пакистана.По словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, взрывной рост интереса разных стран к вступлению в БРИКС обусловлен тем, что в этих государствах понимают абсолютную заряженность Запада на сохранение своей гегемонии любой ценой.Китайский лидер Си Цзиньпин назвал предстоящее расширение БРИКС историческим, а президент Бразилии Луис Инасио Лула да Силва заявил, что с принятием шести новых членов блок будет представлять 46% населения мира и еще большую долю его экономической продукции.Читайте также на РИА Новости Крым:Новый экономический мир: почему это было неизбежно и чем закончитсяРоссия сражается за свободу всего мира – ПутинПрезидент Ирана заявил о конце миропорядка во главе с США
россия
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0b/09/1132693655_89:0:2820:2048_1920x0_80_0_0_95f4d7144b773236d8ca085c59c39dff.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
андрей никифоров, мнения, россия, в мире, брикс
Названо главное событие во внешней политике России в 2023 году
Расширение БРИКС – главное событие во внешней политике России в 2023 году - политолог
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 дек – РИА Новости Крым. Главным событием во внешней политике России в уходящем году стало расширение БРИКС, которое стало символом провала дипломатической изоляции России. Такое мнение высказал политолог, доцент Крымского федерального университета Андрей Никифоров на пресс-конференции в мультимедийном пресс-центре РИА Новости Крым.
БРИКС со временем заменит ООН
"Помимо того, что мы наблюдаем за зарождением организации, которая, может быть, со временем сменит ООН, которая уже явно превращается в труху, это (расширение БРИКС – ред.) также является своего рода символом провала дипломатической изоляции России и в какой-то степени отступления коллективного Запада", – сказал эксперт.
Он также отметил, что 2023 год Россия завершает "мажорным аккордом", который является продолжением расширения БРИКС – визитом президента Владимира Путина в Саудовскую Аравию и Объединенные Арабские Эмираты.
"Там нашего президента встречают "на ура", переговоры с лидерами будущих членов БРИКС проходят в очень доброжелательной обстановке, а затем Путин на следующий день встречается в Москве с президентом Ирана – еще одним будущим участником БРИКС. Тут возникает вопрос: а кто, собственно, находится дипломатической изоляции?" – добавил Никифоров.
2023-й подвел черту под однополярным миром
Руководитель крымского филиала Фонда развития гражданского общества, социолог и политический эксперт Наталья Киселева также отметила существенное усиление геополитического веса БРИКС в уходящем году, а также высказала мнение, что 2023-й по сути ознаменовал конец однополярного мира во главе с США.
По ее словам, Штаты в уходящем году "получили несколько звоночков, если не сказать оплеух". Одну из них страна получила в ООН при голосовании за проект резолюции о прекращении огня в секторе Газа
. В частности, США стали единственными из 15 членов Совбеза ООН, кто выступил против принятия резолюции, оказавшись в "ярко выраженном меньшинстве".
"США все время отождествляли с мнением мирового сообщества свое мнение или в лучшем случае позицию стран "Большой семерки". А здесь – яркий показатель того, что "король-то голый", и это увидели уже даже те, кто до сих пор находится в свите этого "короля", – пояснила эксперт.
БРИКС представляет собой неформальное межгосударственное объединение пяти стран с динамично формирующимися рынками Бразилии, России, Индии, Китая и ЮАР – и в текущем формате функционирует с 2011 года.
На прошедшем в августе этого года саммите БРИКС в организацию были официально приглашены
Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия, Иран, Аргентина, Египет и Эфиопия. Эти страны станут членами объединения с 2024 года
Всего на вступление в БРИКС были поданы заявки
от 23 государств, в том числе от Пакистана.
По словам главы МИД РФ Сергея Лаврова
, взрывной рост интереса разных стран к вступлению в БРИКС обусловлен тем, что в этих государствах понимают абсолютную заряженность Запада на сохранение своей гегемонии любой ценой.
Китайский лидер Си Цзиньпин назвал предстоящее расширение БРИКС историческим, а президент Бразилии Луис Инасио Лула да Силва заявил, что с принятием шести новых членов блок будет представлять 46% населения мира и еще большую долю его экономической продукции.
Читайте также на РИА Новости Крым: