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Названо главное событие во внешней политике России в 2023 году - РИА Новости Крым, 12.12.2023
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Названо главное событие во внешней политике России в 2023 году
Названо главное событие во внешней политике России в 2023 году - РИА Новости Крым, 12.12.2023
Названо главное событие во внешней политике России в 2023 году
Главным событием во внешней политике России в уходящем году стало расширение БРИКС, которое стало символом провала дипломатической изоляции России. Такое мнение РИА Новости Крым, 12.12.2023
2023-12-12T19:17
2023-12-12T19:17
андрей никифоров
мнения
россия
в мире
брикс
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 дек – РИА Новости Крым. Главным событием во внешней политике России в уходящем году стало расширение БРИКС, которое стало символом провала дипломатической изоляции России. Такое мнение высказал политолог, доцент Крымского федерального университета Андрей Никифоров на пресс-конференции в мультимедийном пресс-центре РИА Новости Крым.БРИКС со временем заменит ООН"Помимо того, что мы наблюдаем за зарождением организации, которая, может быть, со временем сменит ООН, которая уже явно превращается в труху, это (расширение БРИКС – ред.) также является своего рода символом провала дипломатической изоляции России и в какой-то степени отступления коллективного Запада", – сказал эксперт.Он также отметил, что 2023 год Россия завершает "мажорным аккордом", который является продолжением расширения БРИКС – визитом президента Владимира Путина в Саудовскую Аравию и Объединенные Арабские Эмираты.2023-й подвел черту под однополярным миромРуководитель крымского филиала Фонда развития гражданского общества, социолог и политический эксперт Наталья Киселева также отметила существенное усиление геополитического веса БРИКС в уходящем году, а также высказала мнение, что 2023-й по сути ознаменовал конец однополярного мира во главе с США.По ее словам, Штаты в уходящем году "получили несколько звоночков, если не сказать оплеух". Одну из них страна получила в ООН при голосовании за проект резолюции о прекращении огня в секторе Газа. В частности, США стали единственными из 15 членов Совбеза ООН, кто выступил против принятия резолюции, оказавшись в "ярко выраженном меньшинстве".БРИКС представляет собой неформальное межгосударственное объединение пяти стран с динамично формирующимися рынками Бразилии, России, Индии, Китая и ЮАР – и в текущем формате функционирует с 2011 года.На прошедшем в августе этого года саммите БРИКС в организацию были официально приглашены Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия, Иран, Аргентина, Египет и Эфиопия. Эти страны станут членами объединения с 2024 годаВсего на вступление в БРИКС были поданы заявки от 23 государств, в том числе от Пакистана.По словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, взрывной рост интереса разных стран к вступлению в БРИКС обусловлен тем, что в этих государствах понимают абсолютную заряженность Запада на сохранение своей гегемонии любой ценой.Китайский лидер Си Цзиньпин назвал предстоящее расширение БРИКС историческим, а президент Бразилии Луис Инасио Лула да Силва заявил, что с принятием шести новых членов блок будет представлять 46% населения мира и еще большую долю его экономической продукции.Читайте также на РИА Новости Крым:Новый экономический мир: почему это было неизбежно и чем закончитсяРоссия сражается за свободу всего мира – ПутинПрезидент Ирана заявил о конце миропорядка во главе с США
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андрей никифоров, мнения, россия, в мире, брикс
Названо главное событие во внешней политике России в 2023 году

Расширение БРИКС – главное событие во внешней политике России в 2023 году - политолог

19:17 12.12.2023
 
© РИА НовостиБРИКС
БРИКС - РИА Новости, 1920, 12.12.2023
© РИА Новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 дек – РИА Новости Крым. Главным событием во внешней политике России в уходящем году стало расширение БРИКС, которое стало символом провала дипломатической изоляции России. Такое мнение высказал политолог, доцент Крымского федерального университета Андрей Никифоров на пресс-конференции в мультимедийном пресс-центре РИА Новости Крым.

БРИКС со временем заменит ООН

"Помимо того, что мы наблюдаем за зарождением организации, которая, может быть, со временем сменит ООН, которая уже явно превращается в труху, это (расширение БРИКС – ред.) также является своего рода символом провала дипломатической изоляции России и в какой-то степени отступления коллективного Запада", – сказал эксперт.
Он также отметил, что 2023 год Россия завершает "мажорным аккордом", который является продолжением расширения БРИКС – визитом президента Владимира Путина в Саудовскую Аравию и Объединенные Арабские Эмираты.

"Там нашего президента встречают "на ура", переговоры с лидерами будущих членов БРИКС проходят в очень доброжелательной обстановке, а затем Путин на следующий день встречается в Москве с президентом Ирана – еще одним будущим участником БРИКС. Тут возникает вопрос: а кто, собственно, находится дипломатической изоляции?" – добавил Никифоров.

2023-й подвел черту под однополярным миром

Руководитель крымского филиала Фонда развития гражданского общества, социолог и политический эксперт Наталья Киселева также отметила существенное усиление геополитического веса БРИКС в уходящем году, а также высказала мнение, что 2023-й по сути ознаменовал конец однополярного мира во главе с США.
По ее словам, Штаты в уходящем году "получили несколько звоночков, если не сказать оплеух". Одну из них страна получила в ООН при голосовании за проект резолюции о прекращении огня в секторе Газа. В частности, США стали единственными из 15 членов Совбеза ООН, кто выступил против принятия резолюции, оказавшись в "ярко выраженном меньшинстве".

"США все время отождествляли с мнением мирового сообщества свое мнение или в лучшем случае позицию стран "Большой семерки". А здесь – яркий показатель того, что "король-то голый", и это увидели уже даже те, кто до сих пор находится в свите этого "короля", – пояснила эксперт.

БРИКС представляет собой неформальное межгосударственное объединение пяти стран с динамично формирующимися рынками Бразилии, России, Индии, Китая и ЮАР – и в текущем формате функционирует с 2011 года.
На прошедшем в августе этого года саммите БРИКС в организацию были официально приглашены Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия, Иран, Аргентина, Египет и Эфиопия. Эти страны станут членами объединения с 2024 года
Всего на вступление в БРИКС были поданы заявки от 23 государств, в том числе от Пакистана.
По словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, взрывной рост интереса разных стран к вступлению в БРИКС обусловлен тем, что в этих государствах понимают абсолютную заряженность Запада на сохранение своей гегемонии любой ценой.
Китайский лидер Си Цзиньпин назвал предстоящее расширение БРИКС историческим, а президент Бразилии Луис Инасио Лула да Силва заявил, что с принятием шести новых членов блок будет представлять 46% населения мира и еще большую долю его экономической продукции.
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