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Аксенов дал совет украинским "ждунам" в Крыму - РИА Новости Крым, 25.12.2023
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Аксенов дал совет украинским "ждунам" в Крыму
Аксенов дал совет украинским "ждунам" в Крыму - РИА Новости Крым, 25.12.2023
Аксенов дал совет украинским "ждунам" в Крыму
Всем крымчанам, ожидающим "возвращения" полуострова под юрисдикцию Киева, следует уехать на Украину, поскольку так будет лучше для всех. Об этом заявил глава... РИА Новости Крым, 25.12.2023
2023-12-25T12:02
2023-12-25T12:02
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 дек – РИА Новости Крым. Всем крымчанам, ожидающим "возвращения" полуострова под юрисдикцию Киева, следует уехать на Украину, поскольку так будет лучше для всех. Об этом заявил глава республики Сергей Аксенов.По словам Аксенова, эти так называемые "ждуны" в Крыму, в том числе в структурах власти, мимикрируют и "иногда простым бездействием наносят ущерб Крыму и России". Таким людям на полуострове "ничего не светит", заверил он.Также глава республики посоветовал украинским властям забыть о "возвращении" региона.Глава Крыма ранее высказал мнение, что в нынешних условиях в России необходимо воссоздать действовавшую во время Великой Отечественной контрразведку "Смерш" для борьбы с "пятой колонной". По его словам, таких персонажей надо идентифицировать и передавать соответствующие материалы в ФСБ.Читайте также на РИА Новости Крым:"Агенты иностранных спецслужб" в Крыму: кто эти людиСБУ завела уголовное дело на Фарион из-за крымского "ждуна"Новый закон о гражданстве поможет очистить Крым от "ждунов" – мнение
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сергей аксенов, украина, крым, россия, новости, новости крыма
Аксенов дал совет украинским "ждунам" в Крыму

Аксенов призвал уехать из Крыма всех ожидающих "возвращения" полуострова Украине

12:02 25.12.2023
 
© Соцсети главы РК Сергея АксеноваГлава Крыма Сергей Аксенов в зоне СВО
Глава Крыма Сергей Аксенов в зоне СВО
© Соцсети главы РК Сергея Аксенова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 дек – РИА Новости Крым. Всем крымчанам, ожидающим "возвращения" полуострова под юрисдикцию Киева, следует уехать на Украину, поскольку так будет лучше для всех. Об этом заявил глава республики Сергей Аксенов.
"Позиция жесткая по отношению ко всем "ждунам". Тем, кто надеется или мечтает о том, что Украина когда-то "возвратится" (в Крым), – этого никогда не будет. Кто желает жить в Украине, может туда уехать, у них есть такой шанс. Вредить здесь никому не дам. Чем больше будет отток тех, кто желает прихода Украины, тем лучше", – сказал он в интервью телеканалу "Россия 24".
По словам Аксенова, эти так называемые "ждуны" в Крыму, в том числе в структурах власти, мимикрируют и "иногда простым бездействием наносят ущерб Крыму и России". Таким людям на полуострове "ничего не светит", заверил он.
Также глава республики посоветовал украинским властям забыть о "возвращении" региона.
"Про Крым им надо забыть, и чем быстрее, тем лучше. Чем меньше они будут думать о Крыме как о своем регионе, тем лучше будет для всех, и в первую очередь для жителей Украины", – уверен Аксенов.
Глава Крыма ранее высказал мнение, что в нынешних условиях в России необходимо воссоздать действовавшую во время Великой Отечественной контрразведку "Смерш" для борьбы с "пятой колонной". По его словам, таких персонажей надо идентифицировать и передавать соответствующие материалы в ФСБ.
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