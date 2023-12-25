https://crimea.ria.ru/20231225/aksenov-dal-sovet-ukrainskim-zhdunam-v-krymu-1133780570.html

Аксенов дал совет украинским "ждунам" в Крыму

Аксенов дал совет украинским "ждунам" в Крыму - РИА Новости Крым, 25.12.2023

Аксенов дал совет украинским "ждунам" в Крыму

Всем крымчанам, ожидающим "возвращения" полуострова под юрисдикцию Киева, следует уехать на Украину, поскольку так будет лучше для всех. Об этом заявил глава... РИА Новости Крым, 25.12.2023

2023-12-25T12:02

2023-12-25T12:02

2023-12-25T12:02

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 дек – РИА Новости Крым. Всем крымчанам, ожидающим "возвращения" полуострова под юрисдикцию Киева, следует уехать на Украину, поскольку так будет лучше для всех. Об этом заявил глава республики Сергей Аксенов.По словам Аксенова, эти так называемые "ждуны" в Крыму, в том числе в структурах власти, мимикрируют и "иногда простым бездействием наносят ущерб Крыму и России". Таким людям на полуострове "ничего не светит", заверил он.Также глава республики посоветовал украинским властям забыть о "возвращении" региона.Глава Крыма ранее высказал мнение, что в нынешних условиях в России необходимо воссоздать действовавшую во время Великой Отечественной контрразведку "Смерш" для борьбы с "пятой колонной". По его словам, таких персонажей надо идентифицировать и передавать соответствующие материалы в ФСБ.Читайте также на РИА Новости Крым:"Агенты иностранных спецслужб" в Крыму: кто эти людиСБУ завела уголовное дело на Фарион из-за крымского "ждуна"Новый закон о гражданстве поможет очистить Крым от "ждунов" – мнение

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сергей аксенов, украина, крым, россия, новости, новости крыма